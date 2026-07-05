Profepa informa que la UNAM ya practicó la necropsia del tigre Kenzo, esta semana entregtarán los resultados

La Profepa informó que especialistas de la UNAM ya realizaron la necropsia del tigre de Bengala Kenzo. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Profepa informó este 5 de julio que especialistas de la UNAM ya realizaron la necropsia del tigre Kenzo y entregarán la próxima semana resultados preliminares a la Procuraduría, en un caso que sigue bajo revisión para determinar por qué murió el ejemplar de Bengala durante su traslado, después de cinco días de búsqueda tras su fuga en Tepetlaoxtoc.

El dato llegó después de una captura del tigre rodeada de versiones encontradas sobre el origen de la fuga, el estado del animal al momento del aseguramiento y la causa del deceso. El operativo se extendió durante cinco días en una zona cerril, con apoyo de drones térmicos y perros especializados.

PUBLICIDAD

Kenzo era un tigre de Bengala, una especie en peligro de extinción. La incertidumbre comenzó desde el sábado 28 de junio, cuando autoridades municipales confirmaron la fuga de un felino adulto sin que quedara claro, en un primer momento, de qué instalación había salido.

Semarnat y autoridades municipales dieron versiones distintas sobre el origen de la fuga

Autoridades municipales situaron la fuga del tigre en un resguardo de animales de la Semarnat en San Bernardo Tlalmimilolpan, de acuerdo con la alcaldesa Diana Lizbeth Morales Méndez. (Diana Morales/Facebook)

La alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, alertó a la población a través de redes sociales y señaló que el tigre se había escapado de un resguardo de animales operado por la Semarnat en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan. En su mensaje pidió a los habitantes mantenerse atentos y explicó: “Como ustedes saben, en San Bernardo Tlalmimilolpan se tiene un resguardo de animales por parte de la Semarnat y desafortunadamente se escapó el tigre que estaba ahí”.

PUBLICIDAD

Un día después, el 29 de junio, la dependencia federal difundió una nota informativa con una versión distinta. La Semarnat sostuvo que el tigre “no escapó de alguna instalación operada por esta dependencia, sino por un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS) de nombre Animal Experience México”.

Más adelante, Mariana Boy Tamborrel, titular de la Profepa, explicó que una visita de inspección apuntó a una falla en el protocolo de apertura y cierre de puertas mientras se daba mantenimiento al encierro del animal. La Procuraduría clausuró el sitio por violaciones a los protocolos de resguardo y manejo de especies peligrosas.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió cerca de las 07:00 horas y el deceso fue durante el traslado

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrel, atribuyó la fuga del tigre a una falla de comunicación en el protocolo de apertura y cierre de puertas durante mantenimiento del encierro. (VisualesIA)

El operativo de búsqueda se concentró en tres comunidades y enfrentó complicaciones por las condiciones climatológicas y la orografía, según autoridades. El primer avistamiento ocurrió el domingo y el segundo el martes, pero en ninguno de los dos se logró contener al felino.

La madrugada del jueves 2 de julio, un habitante informó que su caballo había sido atacado por el tigre. Ese reporte permitió reiniciar la búsqueda con mayor precisión hasta que una brigada localizó al ejemplar en una barranca de difícil acceso, aproximadamente a las 07:00 horas.

PUBLICIDAD

La causa de la muerte sigue sin confirmarse

La captura ocurrió cerca de las 07:00 horas; el tigre fue sedado y trasladado al santuario Reino Animal en Teotihuacán, pero perdió los signos vitales antes de llegar. (Profeopa)

En entrevista con Aristegui Noticias, Boy relató que Kenzo estaba bajo estrés extremo y reaccionó de forma agresiva cuando detectó a la brigada. La funcionaria dijo: “Cuando se aproxima la brigada para prepararse para hacer la contención, el tigre los detecta, los percibe y se acerca con la intención de atacar al médico veterinario que iba a lanzar el dardo sedante”.

Según ese relato, un elemento de seguridad disparó al suelo para intentar repeler al animal. Después, los veterinarios lanzaron un primer dardo de sedación. Boy explicó que esos dardos tardan entre tres y cinco minutos en hacer efecto. En ese lapso, el felino se habría abalanzado contra el veterinario y un elemento de seguridad le disparó; después le aplicaron otros dos venablos sedantes.

PUBLICIDAD

La versión de la titular de la Procuraduría sostiene que el tigre fue colocado vivo y sedado en una camilla para llevarlo al santuario Reino Animal, en Teotihuacán. Antes de llegar al refugio, el ejemplar perdió los signos vitales.

La muerte ocurrió después de la captura, pero la razón exacta sigue pendiente. De acuerdo con el recuento publicado por el diario, entre las posibilidades mencionadas estaban la herida de bala, una eventual reacción a la sedación o alguna otra causa que solo podrá establecer el dictamen técnico.

PUBLICIDAD

También hubo diferencias entre autoridades sobre el estado físico del animal tras la captura. Diana Morales declaró en redes sociales y ante medios que el felino había sido asegurado vivo, sedado y sin lesiones que comprometieran su vida. Esa afirmación contrasta con la reconstrucción de la Profepa sobre la contención y con el hecho confirmado del fallecimiento durante el traslado.