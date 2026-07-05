F2: Rafael Villagómez consigue podio en Silverstone y se suma a la jornada triunfal de los mexicanos

(Fórmula 2 / Instagram)

Esta mañana, el automovilismo mexicano volvió a celebrar este domingo gracias a Rafael Villagómez, quien consiguió el segundo lugar en la carrera principal del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 2, firmando una de las mejores actuaciones de su trayectoria.

El piloto de Van Amersfoort Racing completó una estrategia sólida para subir al podio en una jornada en la que Nikola Tsolov, de Campos Racing, se llevó la victoria y se convirtió en el primer piloto en la historia de la categoría en conseguir tres triunfos consecutivos.

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La estrategia que llevó a Rafael Villagómez al podio en Silverstone

(Fórmula 2 / Instagram)

Villagómez arrancó la carrera con neumáticos duros, una estrategia distinta a la de varios de sus rivales, lo que le permitió avanzar posiciones desde las primeras vueltas mientras los líderes apostaban por el compuesto blando.

Con el paso de la competencia, el mexicano heredó el liderato tras las primeras detenciones en boxes y logró mantenerse al frente durante varios giros. Más adelante realizó su parada para montar neumáticos blandos y comenzó una remontada que terminó asegurándole el segundo lugar.

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En las vueltas finales superó a Rafael Câmara, Alexander Dunne y Kush Maini, consolidando un podio que confirmó el buen ritmo mostrado durante todo el fin de semana.

Así terminó el GP de Silverstone de Fórmula 2

El triunfo quedó en manos de Nikola Tsolov, quien cruzó primero la meta para ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos.

Resultados del GP de Silverstone 2026 (Fórmula 2):

Nikola Tsolov (Campos Racing) Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) Kush Maini (ART Grand Prix) Alexander Dunne (Rodin Motorsport) Rafael Câmara (Invicta Racing)

El mexicano Noel León también tuvo una actuación destacada al finalizar en la séptima posición y sumar puntos importantes para mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.

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Un domingo redondo para el deporte mexicano

(Pato O'Ward / Instagram)

El podio de Rafael Villagómez se sumó a las victorias de Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de France y de Pato O’Ward en la IndyCar, una jornada que ha generado entusiasmo entre los aficionados mexicanos.

En redes sociales, varios seguidores incluso retomaron el ya popular “¿Y si sí?”, frase que se ha convertido en uno de los lemas de la afición durante el Mundial 2026, al considerar que el buen momento del deporte mexicano podría ser un aliciente antes del partido que disputará la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los Octavos de Final.

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