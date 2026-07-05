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EN VIVO | Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 5 de julio: horarios especiales y cierres de estaciones por el México vs Inglaterra

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del servicio de transporte público en la capital

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La Ciudad de México implementará un operativo especial de movilidad este domingo 5 de julio con motivo del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, lo que provocará modificaciones importantes en el servicio del Metrobús y medidas extraordinarias en el Metro capitalino.

Las autoridades prevén una alta concentración de aficionados en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y el Ángel de la Independencia, por lo que recomendaron a la población anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Cómo operará el Metrobús hoy domingo 5 de julio?

El Metrobús informó que, a partir de las 8:00 horas, las siete líneas del sistema registrarán ajustes operativos y cierres parciales. Además, advirtió que el paso de las unidades estará sujeto a las condiciones del tránsito.

Las modificaciones serán las siguientes:

Línea 1

  • No hay servicio en: Manuel González, Chilpancingo y Buenavista II. Tampoco opera la ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac.
  • Sí hay servicio de: Indios Verdes a San Simón, y de Nuevo León a El Caminero.

Línea 2

  • No hay servicio en: La ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez (sin servicio en toda la línea).

Línea 3

  • No hay servicio en: Tolnáhuac, Balderas y Buenavista III.
  • Sí hay servicio de: Tenayuca a Tlatelolco, y de Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

Línea 4

  • No hay servicio en: Buenavista IV y Bellas Artes. Tampoco opera la Ruta Sur.
  • Sí hay servicio de: Teatro Blanquita hacia San Lázaro, Alameda Oriente, Terminal 1 y Terminal 2.

Línea 5

  • No hay servicio en las estaciones: La Virgen, Tepetlapa, Las Bombas y Vista Hermosa.
  • Sí hay servicio de: Río de los Remedios a Manuela Sáenz, y de Calzada del Hueso a Preparatoria 1.

Línea 6

  • No hay servicio en las estaciones: La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero.
  • Sí hay servicio de: El Rosario a Deportivo 18 de Marzo, y de Martín Carrera a Villa de Aragón.

Línea 7

  • No hay servicio en: El tramo de Campo Marte a Glorieta Violeta. Tampoco opera la ruta Alameda Tacubaya a París.
  • Sí hay servicio de: Garibaldi Mercado Lagunilla hacia Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes.
Infografía con el título "Modificación del servicio", mostrando estaciones de Metrobús en servicio y sin servicio para siete líneas, con iconos y texto
Una infografía del Gobierno de la Ciudad de México detalla las estaciones de Metrobús con servicio modificado o sin servicio el domingo 5 de julio por concentraciones sociales, a partir de las 8:00 horas. (X: Metrobús)

¿Cómo funcionará el Metro de la CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operará con un horario especial continuo de 7:00 de la mañana a 12:00 de la noche, ante la expectativa de miles de asistentes al encuentro mundialista.

Las autoridades capitalinas informaron que podrían implementarse cierres preventivos y medidas de dosificación de usuarios sin previo aviso en estaciones estratégicas para evitar aglomeraciones, entre ellas:

  • Línea 2: Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes.
  • Línea 3: Hidalgo, Juárez y Balderas.
  • Línea 1: Pino Suárez.

Operativo especial en el Ángel de la Independencia

Tras la muerte de cuatro personas durante los festejos posteriores al triunfo de México ante Ecuador, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo especial en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, confirmó que no se cerrará el acceso al Ángel, aunque se aplicarán medidas para reducir la concentración de personas y mantener libres las vialidades cercanas para facilitar la movilidad y prevenir situaciones de riesgo.

A continuación, sigue las actualizaciones del servicio de transporte público en la capital.

13:00 hsHoy

El Metro inicia operaciones. Las cuentas oficiales del Metrobús no reportan incidentes durante sus primeras horas de su servicio especial.

Tren del Metro de la Ciudad de México azul y naranja, número 45 y bandera mexicana, sobre vías de ferrocarril. Texto "Buenos días" en recuadro
El Metro de la Ciudad de México anuncia el inicio de sus operaciones y la previsión de temperatura para la jornada. (Metro CDMX)

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