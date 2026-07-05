México

Fieles acuden a Niño Dios futbolista para pedir que gane la Selección Mexicana: esta es su historia y su oración

El llamado Niño Dios futbolista cambia de jersey según el uniforme de la Selección Mexicana

Guardar
Google icon
Estatua del Niño Dios sentada en silla de madera. Viste camiseta verde de la selección mexicana, shorts blancos y tenis. Detrás, bandera de México.
Una estatua del Niño Dios, ataviada con el uniforme de la selección mexicana de fútbol y tenis, se sienta en una silla de madera frente a una bandera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena Copa del Mundo, el Niño Dios futbolista de la Catedral Metropolitana vuelve a recibir peticiones de aficionados que le piden el “milagro” de ver a México campeón en 2026.

Y es que la imagen de este pequeño santo, usando el uniforme de la Selección Nacional se ha colocado en el altar principal, a espaldas del Fan Fest del Zócalo de la CDMX, y “acapara el reflector” cada cuatro años aunque permanece ahí desde 1970.

PUBLICIDAD

Muchos fieles han ido a la catedral a realizar su petición previo al partido México vs Inglaterra, para el cual los fieles piden que el tricolor pueda vencer al equipo europeo, lo cual sin duda sería considerado como un “verdadero milagro”.

El Niño Dios futbolista también cambia de jersey según el uniforme de la Selección Mexicana: si el equipo de Javier Aguirre viste de negro, blanco o verde, la imagen aparece con la misma casaca.

PUBLICIDAD

Niño Dios futbolista
(Facebook Yucatán en Corto)

Cuál es la oración para rezar y hacer peticiones al Niño Dios

La oración tradicional para rezar y hacer peticiones al Niño Dios suele variar según la devoción particular o la región, pero una de las fórmulas más difundidas es la siguiente:

“Divino Niño Jesús, te adoro, te amo y te doy gracias porque has venido al mundo para salvarnos. Te pido, con toda mi fe, que escuches mis súplicas y me concedas la gracia que tanto necesito (hacer aquí la petición). Confío plenamente en tu bondad y en tu misericordia. No me dejes sin tu amparo y tu bendición. Amén.”

Esta oración se utiliza para expresar devoción y solicitar la intercesión del Niño Dios ante necesidades personales o familiares y hoy puedes usarla para pedir por el triunfo de la selección.

Aficionados de la Selección Mexicana acuden a la Basílica de Guadalupe para pedir por la victoria de México

A horas del partido entre México, Inglaterra, Basílica y Guadalupe, aficionados del Tri difunden en redes sociales la idea de orar antes del encuentro y acudir al santuario del Tepeyac si la selección gana y avanza a la siguiente fase del Mundial 2026, una posibilidad que mezcla fe, futbol y movilización masiva en la CDMX.

La convocatoria comenzó a circular desde este domingo 5 de julio en X, TikTok y Facebook. Los mensajes llaman a realizar oraciones colectivas por el pase de la selección mexicana y a reunirse después de manera simbólica y respetuosa en la Basílica de Santa María de Guadalupe.

El contexto deportivo alimenta esa expectativa. México llega al duelo como anfitrión de la Copa del Mundo, con paso perfecto en la fase de grupos, sin recibir gol en el torneo y tras vencer a Ecuador en la ronda de eliminación directa.

Algunos de los mensajes más replicados plantean la idea en términos de agradecimiento religioso. “Si gana México, nos vemos todos en la Basílica para agradecerle a la Virgen”, escriben usuarios que también piden mantener el respeto por el recinto y evitar aglomeraciones peligrosas.

La propuesta no aparece aislada. De acuerdo con la publicación, la afición mexicana ha respondido con entusiasmo y movilizaciones masivas en cada partido, tanto en la capital como en otras ciudades del país.

El ambiente de esos festejos incluye cantos, banderas, caravanas de automóviles y reuniones familiares alrededor de pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad. También se han documentado recorridos de grupos de seguidores desde el centro hacia el Tepeyac para rezar y agradecer los resultados del equipo nacional.

Multitud de personas con camisetas verdes celebra con banderas de México, confeti y humo de colores. Un hombre es levantado. Basílica de Guadalupe al fondo.
Miles de aficionados mexicanos celebran a su selección con banderas, confeti y humo de colores frente a la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese antecedente explica por qué la nueva convocatoria plantea a la Basílica de Santa María de Guadalupe como posible punto de reunión si México supera a Inglaterra. La intención, según los mensajes difundidos en plataformas digitales, es repetir escenas de júbilo ya vistas en otros momentos del futbol mexicano.

<br>

Temas Relacionados

Niño Dios FutbolistaMundial 2026oraciónSelección Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

Los médicos advierten que trabajar en horario nocturno altera el ritmo natural del cuerpo y aumenta el riesgo de infartos, hipertensión y otros problemas cardíacos

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega se posiciona como el rival en cuartos de final

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega se posiciona como el rival en cuartos de final

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

El Estadio Azteca enciende el Mundial 2026 con el Tri sumando cuatro triunfos y su arco imbatido, y el equipo de Tuchel con Harry Kane como amenaza

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos de Reforma y el resto de la CDMX en VIVO, los aficionados no se detienen por la lluvia

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos de Reforma y el resto de la CDMX en VIVO, los aficionados no se detienen por la lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

DEPORTES

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega sería el rival en cuartos de final

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega sería el rival en cuartos de final

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

F2: Rafael Villagómez consigue podio en Silverstone y se suma a la jornada triunfal de los mexicanos

¿Y si sí?: Pato O’Ward gana en Mid-Ohio y alimenta la ilusión de México rumbo al duelo contra Inglaterra

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico