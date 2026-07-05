Fieles acuden a Niño Dios futbolista para pedir que gane la Selección Mexicana: esta es su historia y su oración

Una estatua del Niño Dios, ataviada con el uniforme de la selección mexicana de fútbol y tenis, se sienta en una silla de madera frente a una bandera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena Copa del Mundo, el Niño Dios futbolista de la Catedral Metropolitana vuelve a recibir peticiones de aficionados que le piden el “milagro” de ver a México campeón en 2026.

Y es que la imagen de este pequeño santo, usando el uniforme de la Selección Nacional se ha colocado en el altar principal, a espaldas del Fan Fest del Zócalo de la CDMX, y “acapara el reflector” cada cuatro años aunque permanece ahí desde 1970.

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Muchos fieles han ido a la catedral a realizar su petición previo al partido México vs Inglaterra, para el cual los fieles piden que el tricolor pueda vencer al equipo europeo, lo cual sin duda sería considerado como un “verdadero milagro”.

El Niño Dios futbolista también cambia de jersey según el uniforme de la Selección Mexicana: si el equipo de Javier Aguirre viste de negro, blanco o verde, la imagen aparece con la misma casaca.

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(Facebook Yucatán en Corto)

Cuál es la oración para rezar y hacer peticiones al Niño Dios

La oración tradicional para rezar y hacer peticiones al Niño Dios suele variar según la devoción particular o la región, pero una de las fórmulas más difundidas es la siguiente:

“Divino Niño Jesús, te adoro, te amo y te doy gracias porque has venido al mundo para salvarnos. Te pido, con toda mi fe, que escuches mis súplicas y me concedas la gracia que tanto necesito (hacer aquí la petición). Confío plenamente en tu bondad y en tu misericordia. No me dejes sin tu amparo y tu bendición. Amén.”

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Esta oración se utiliza para expresar devoción y solicitar la intercesión del Niño Dios ante necesidades personales o familiares y hoy puedes usarla para pedir por el triunfo de la selección.

Aficionados de la Selección Mexicana acuden a la Basílica de Guadalupe para pedir por la victoria de México

A horas del partido entre México, Inglaterra, Basílica y Guadalupe, aficionados del Tri difunden en redes sociales la idea de orar antes del encuentro y acudir al santuario del Tepeyac si la selección gana y avanza a la siguiente fase del Mundial 2026, una posibilidad que mezcla fe, futbol y movilización masiva en la CDMX.

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La convocatoria comenzó a circular desde este domingo 5 de julio en X, TikTok y Facebook. Los mensajes llaman a realizar oraciones colectivas por el pase de la selección mexicana y a reunirse después de manera simbólica y respetuosa en la Basílica de Santa María de Guadalupe.

El contexto deportivo alimenta esa expectativa. México llega al duelo como anfitrión de la Copa del Mundo, con paso perfecto en la fase de grupos, sin recibir gol en el torneo y tras vencer a Ecuador en la ronda de eliminación directa.

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Algunos de los mensajes más replicados plantean la idea en términos de agradecimiento religioso. “Si gana México, nos vemos todos en la Basílica para agradecerle a la Virgen”, escriben usuarios que también piden mantener el respeto por el recinto y evitar aglomeraciones peligrosas.

La propuesta no aparece aislada. De acuerdo con la publicación, la afición mexicana ha respondido con entusiasmo y movilizaciones masivas en cada partido, tanto en la capital como en otras ciudades del país.

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El ambiente de esos festejos incluye cantos, banderas, caravanas de automóviles y reuniones familiares alrededor de pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad. También se han documentado recorridos de grupos de seguidores desde el centro hacia el Tepeyac para rezar y agradecer los resultados del equipo nacional.

Miles de aficionados mexicanos celebran a su selección con banderas, confeti y humo de colores frente a la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese antecedente explica por qué la nueva convocatoria plantea a la Basílica de Santa María de Guadalupe como posible punto de reunión si México supera a Inglaterra. La intención, según los mensajes difundidos en plataformas digitales, es repetir escenas de júbilo ya vistas en otros momentos del futbol mexicano.

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