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No necesitas ir al gimnasio: esta postura de 30 segundos al día mejora tu movilidad, tu espalda y tu digestión

Un movimiento sencillo y breve puede ayudarte a proteger tus articulaciones, cuidar tu columna y facilitar tus procesos digestivos

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La sentadilla asiática, una postura tradicional en varias culturas, puede ser la clave para mejorar tu flexibilidad, cuidar tu espalda y optimizar tu digestión con solo 30 segundos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentadilla asiática, una postura tradicional en varias culturas, puede ser la clave para mejorar tu flexibilidad, cuidar tu espalda y optimizar tu digestión con solo 30 segundos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla profunda, conocida como sentadilla asiática, vuelve a ser tema entre especialistas en biomecánica y salud pública gracias a su potencial para mejorar la movilidad articular, la salud de la columna vertebral y la función digestiva.

La Organización Mundial de la Salud, la Harvard T.H. Chan School of Public Healthy la Indian Society of Gastroenterology reconocen que la movilidad a rango completo y las microintervenciones diarias aportan beneficios acumulativos, incluso en personas sedentarias.

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La OMS sostiene que “cualquier cantidad de movimiento cuenta” y que los snacks de ejercicio —intervenciones de 30 segundos a dos minutos repartidas en la jornada— ayudan a reducir el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo.

Estas recomendaciones incluyen patrones de movimiento que no requieren equipo ni gimnasio, como la sentadilla profunda, que puede practicarse en casa y es accesible para la mayoría de las personas.

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La sentadilla profunda exige movilidad máxima y favorece las articulaciones

Adoptar la sentadilla profunda implica que las caderas bajen por debajo de las rodillas, los pies permanezcan completamente apoyados y la columna mantenga la alineación.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health destaca que los ejercicios que comprometen grandes grupos musculares y rangos completos de movimiento, aunque sean breves, pueden reducir entre 10% y 20% el riesgo de muerte por causas cardiovasculares y cáncer.

La exposición diaria a la sentadilla profunda puede favorecer la flexibilidad y la movilidad de tobillos, rodillas y caderas.

La literatura clínica indica que estos movimientos estimulan la entrada de líquido sinovial a las articulaciones, lo que resulta clave para la nutrición y el mantenimiento del cartílago.

Mujer de perfil con cabello oscuro recogido en coleta, camiseta azul y shorts oscuros, descalza sobre césped verde, realizando una sentadilla con brazos extendidos.
La exposición diaria a la sentadilla profunda puede favorecer la flexibilidad y la movilidad de tobillos, rodillas y caderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto sobre la columna y el dolor lumbar depende de la ejecución

La sentadilla profunda en reposo, sin peso adicional, permite una ligera inclinación pélvica y la elongación controlada de la musculatura lumbar.

Este efecto puede aliviar la rigidez y mejorar la propiocepción si se realiza de manera progresiva y sin dolor.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que la contracción isométrica del abdomen y los estabilizadores profundos en este tipo de posturas contribuye a la estabilidad lumbopélvica.

La progresión gradual es fundamental. La OMS recomienda comenzar con intervalos cortos y aumentar la duración conforme la movilidad lo permita.

En personas con lesiones articulares, cirugía reciente o dolor lumbar agudo, es indispensable consultar primero a un profesional de la salud.

La sentadilla profunda facilita la digestión y protege el suelo pélvico

La Indian Society of Gastroenterology documenta que la postura de cuclillas facilita la relajación del músculo puborrectal y el alineamiento del ángulo anorrectal, lo que permite una evacuación más fisiológica y menos esfuerzo al defecar.

Esta mecánica reduce la presión intraabdominal y protege la función del suelo pélvico.

La evidencia clínica asocia la postura de cuclillas con una menor incidencia de hemorroides y trastornos digestivos en poblaciones que la usan regularmente.

Infografía sobre la sentadilla asiática. Incluye ilustraciones de una persona en cuclillas, articulaciones, músculos, órganos digestivos, y texto explicativo.
Beneficios y recomendaciones de la sentadilla asiática para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo integrar la sentadilla profunda en la vida diaria

La mayoría de los adultos urbanos pueden tener dificultad para adoptar la sentadilla profunda de inmediato debido a la falta de movilidad articular.

Especialistas en salud pública recomiendan iniciar el proceso apoyándose en una superficie estable o utilizando una cuña bajo los talones para compensar la falta de flexión de tobillo.

El objetivo es mantener la postura entre 30 y 60 segundos diarios, distribuidos en intervalos breves a lo largo del día.

La OMS y la Harvard T.H. Chan School of Public Health insisten en que no es necesario acudir al gimnasio ni contar con equipo especial para beneficiarse de este tipo de microintervenciones.

El hábito puede incorporarse en la rutina diaria para contribuir a la movilidad, la salud articular y el bienestar digestivo, siempre respetando los límites individuales y consultando a un profesional de la salud ante cualquier molestia.

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