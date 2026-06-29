“Familia, patria y libertad”: Sheinbaum cuestiona que el PAN use esas consignas y las pone en duda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a las diferencias entre los discursos y las acciones históricas del Partido Acción Nacional. Crédito: Graciela López Herrera | Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desglosó el proyecto alternativo de nación presentado por el Partido Acción Nacional (PAN), acusándolos de hipocresía y de buscar un “regreso al pasado neoliberal” bajo el cobijo de consignas que, a su juicio, no representan.

El día de ayer, el PAN presentó las líneas generales de lo que denominan un “proyecto alternativo de nación”. La propuesta incluye, entre otros puntos, la creación de cinco nuevos organismos autónomos, la implementación de la cadena perpetua, la construcción de “megacárceles”, la venta de la refinería de Dos Bocas, y la eliminación del sistema IMSS-Bienestar para retomar un esquema similar al Seguro Popular.

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Al ser cuestionada sobre esta visión de país durante su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en calificarla como un intento de restauración del modelo neoliberal, caracterizado, según sus palabras, por la “corrupción y los privilegios”.

“Qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado”, afirmó la mandataria. Sheinbaum criticó duramente la intención de revivir el Seguro Popular, señalando que ese modelo dejó hospitales que eran solo “cascarones”, y defendió al IMSS-Bienestar como un avance en el acceso a la salud para 24 entidades.

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La doctrina de la hipocresía

Sheinbaum definió la doctrina de la derecha como “la hipocresía”. Recordó el gobierno de Vicente Fox, acusándolo de engañar al no cumplir las promesas del movimiento social que lo impulsó, de intentar desaforar a Andrés Manuel López Obrador y de orquestar el fraude electoral de 2006.

Respecto a las propuestas de seguridad e infraestructura, la presidenta cuestionó la eficacia de una “megacárcel” frente a la política de atención a las causas y la búsqueda del bienestar del pueblo. Asimismo, defendió la refinería de Dos Bocas como una pieza clave para reducir las importaciones de gasolina y diésel, criticando la lógica neoliberal de vender empresas públicas a precios bajos para favorecer a unos pocos.

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