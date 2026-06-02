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Lilly Téllez responde a Sheinbaum: “Trump ordenó la lucha contra los cárteles”

La legisladora del PAN señala que la falta de cooperación entre México y Estados Unidos agrava la crisis de seguridad nacional

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Lilly Téllez lamentó el asesinato de Charlie Kirk. | X- Lilly Téllez
Lilly Téllez lamentó el asesinato de Charlie Kirk. | X- Lilly Téllez

La senadora panista, Lilly Téllez, respondió a las declaraciones emitidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que descartó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, no es quien encabeza la ofensiva diplomática y mediática contra el gobierno de México:

“No creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas”, declaró Sheinbaum el día de ayer, al tiempo que subrayó que su gobierno mantiene comunicación permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

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Sin embargo, en un video difundido desde su cuenta oficial en ‘X’, la senadora Lilly Téllez criticó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el gobierno de Estados Unidos y el combate al narcotráfico. Téllez afirmó que ha sido Donald Trump quien realmente ha impulsado la lucha contra los cárteles en México, mientras acusó a Sheinbaum de proteger a funcionarios vinculados con el crimen organizado.

La senadora panista sostuvo que la presidenta cambia su discurso según la coyuntura internacional y denunció un supuesto pacto entre la administración federal y el narcotráfico. Estas declaraciones se dan en un contexto donde la relación entre México y Estados Unidos enfrenta nuevas tensiones por acusaciones de injerencia y presuntos nexos de funcionarios con el crimen.

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Donald Trump, la lucha contra el narco y la crítica al gobierno mexicano

Lilly Téllez sostuvo que el liderazgo en la lucha contra los cárteles en México proviene del presidente de Estados Unidos, no del gobierno mexicano. “Por favor, presidente Sheinbaum, es precisamente Donald Trump quien ordenó la lucha contra los cárteles, quien ha hecho el trabajo que usted debería hacer”, declaró.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during the signing ceremony for an executive order on mail ballots, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., March 31, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during the signing ceremony for an executive order on mail ballots, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., March 31, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

La senadora cuestionó que, en lugar de sumar esfuerzos con el gobierno estadounidense, la presidenta adopta una actitud de confrontación. Calificó de “buscapleitos” la postura de Sheinbaum ante los socios y vecinos del norte y consideró que la falta de cooperación agrava la crisis de seguridad.

Acusaciones de narcopolítica y encubrimiento a funcionarios señalados

Téllez aseguró que lo relevante de la actuación presidencial es el reconocimiento de un presunto pacto con el narcotráfico. “Lo único importante del show esquizofrénico de Sheinbaum es que reconoció lo que tanto he denunciado, que tiene un narcopacto, que encubre narcopolíticos y que está obstaculizando las operaciones contra los criminales”, acusó.

La legisladora señaló que Morena, partido en el poder, debe su triunfo a la presunta financiación del crimen organizado. “Los cárteles financiaron a su partido para llegar al poder, porque Morena les debe sus dos sexenios presidenciales”, afirmó Téllez, al tiempo que reprochó la falta de acciones contundentes para enfrentar a los grupos criminales.

Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez
Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez

En su mensaje, la senadora panista acusó a Sheinbaum de encubrir a políticos señalados por el Departamento de Justicia de Nueva York. Mencionó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico. “Qué vulgaridad usar la investidura presidencial para encubrir a Rocha, Moya y Pandilla”, apuntó.

Téllez celebró que Estados Unidos retire visas a los llamados narcopolíticos y consideró que la verdadera intromisión electoral es la del crimen organizado en los procesos electorales mexicanos. “La verdadera intromisión electoral es la del crimen organizado, que metió dinero a las campañas de Morena, eligió a los candidatos y mató a otros tantos”, sostuvo.

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