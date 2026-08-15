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Vinculan a proceso a Estefani ‘N’ por feminicidio de conductora de aplicación en alcaldía Azcapotzalco

El delito contra Karla Patricia ocurrió en diciembre de 2024

Este video de cobertura de evento muestra a una mujer con las manos esposadas siendo escoltada por dos agentes de la Policía de Investigación. Las imágenes presentan el traslado de la imputada Estefani "N", a quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso por su probable participación en delitos de feminicidio y robo agravado en contra de una conductora de aplicación en 2024
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Estefani ‘N’ fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo agravado en agravio de Karla Patricia, conductora de una aplicación de transporte privado, asesinada en diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2024, cuando la víctima aceptó un viaje solicitado a nombre de Cristofer ‘N’. El hombre habría abordado el vehículo y, durante el trayecto, presuntamente le disparó a la conductora.

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Así ocurrió el feminicidio de Karla Patricia

La Fiscalía capitalina señaló que, tras la agresión, Cristofer ‘N’ habría arrojado a Karla Patricia fuera de la unidad y posteriormente la habría arrollado con el mismo automóvil antes de escapar.

La víctima sufrió lesiones de gravedad y posteriormente falleció como consecuencia de las agresiones.

A partir de las investigaciones, el Ministerio Público y agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron entrevistas y analizaron videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Con estas diligencias, las autoridades lograron reconstruir el recorrido que realizó el automóvil después del ataque y establecieron que Cristofer ‘N’ habría llegado con la unidad hasta un domicilio.

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Estefani ‘N’ habría ayudado a limpiar el automóvil

feminicidio robo Azcapotzalco CDMX
Detenida feminicidio robo Azcapotzalco CDMX conductora de aplicación (@PDI_FGJCDMX/X)

En ese inmueble, de acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, Estefani ‘N’ presuntamente ayudó a Cristofer ‘N’ a retirar diversos objetos del vehículo y a limpiar restos de vidrio que quedaron en el interior. Posteriormente, el automóvil habría sido abandonado.

Los elementos obtenidos durante la investigación permitieron establecer, de manera preliminar, la probable participación de Cristofer ‘N’ como coautor y de Estefani ‘N’ como cómplice de los hechos.

Con base en estos datos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos involucrados.

El 17 de enero de 2025, agentes de la PDI, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, localizaron y aprehendieron a Cristofer ‘N’ en el municipio de León de los Aldama.

Posteriormente, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso. Desde entonces, el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La investigación continuó para determinar la participación de otras personas relacionadas con el caso.

Estefani ‘N’ fue detenida después de salir del Reclusorio Oriente

Detenida feminicidio robo Azcapotzalco CDMX conductora de aplicación
Estefani N fue vinculada a proceso por ser cómplice en el feminicidio y robo de conductora de aplicación en la alcaldía Azcapotzalco CDMX (@PDI_FGJCDMX/X)

La detención de Estefani ‘N’ ocurrió el 11 de agosto de 2026, cuando agentes de la Policía de Investigación la aprehendieron al exterior del mismo centro penitenciario.

La mujer habría acudido al Reclusorio Oriente para visitar a su hermano, Cristofer ‘N’, cuando fue detenida en cumplimiento de la orden judicial.

Después de su captura, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en estos elementos, un juez determinó vincular a proceso a Estefani ‘N’ por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo agravado.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando elementos relacionados con el feminicidio de Karla Patricia.

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