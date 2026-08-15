Edomex evita pago de más de 5.5 millones de pesos por intentos de extorsión

Denuncia ciudadana y con apoyo de la policía cibernética, se evitó el pago de 5.5 mdp de una extorsión en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Estado de México evitó el pago de 5 millones 578 mil 606 pesos por intentos de extorsión durante el periodo comprendido del 6 al 12 de agosto, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien destacó la importancia de la denuncia ciudadana y de la intervención oportuna de las autoridades de seguridad.

Durante la Mesa de Paz, realizada este viernes, se revisaron los resultados de las acciones implementadas para combatir este delito, particularmente mediante labores de inteligencia, prevención y atención de reportes.

A través de sus redes sociales, Delfina Gómez señaló que las acciones de la Policía Cibernética permitieron evitar el pago de más de 5.5 millones de pesos relacionados con intentos de extorsión.

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Atienden 744 denuncias por extorsión y fraude

Una mujer atiende dos teléfonos con una expresión de pánico, lo que señala la angustia ante una extorsión telefónica o secuestro virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los resultados presentados durante la reunión de seguridad, las autoridades atendieron 744 denuncias relacionadas con diferentes modalidades de delitos telefónicos y de extorsión.

Del total, 275 correspondieron a fraude telefónico, mientras que 246 estuvieron relacionadas con extorsión telefónica. También se registraron 44 llamadas maliciosas, 24 casos relacionados con amenazas y 11 reportes de extorsión electrónica.

Asimismo, las autoridades atendieron dos intentos de extorsión por derecho de piso, dos casos de extorsión directa y 140 reportes clasificados dentro de otras modalidades.

Ante este panorama, la mandataria mexiquense hizo un llamado a la población para mantener una comunicación constante con las autoridades y denunciar cualquier intento de extorsión.

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Se pide denunciar al 089

Se le relaciona con extorsiones en Edomex (Archivo)

La gobernadora exhortó a las personas que sean víctimas de este delito, o que conozcan algún caso, a realizar una denuncia anónima al 089, línea telefónica que opera las 24 horas del día durante todo el año.

“La denuncia es esencial para combatir la extorsión”, señaló Gómez Álvarez, al destacar que la participación ciudadana permite activar mecanismos de orientación, seguimiento y atención para proteger a las posibles víctimas.

La estrategia forma parte de las acciones que diariamente son revisadas en las Mesas de Paz, donde autoridades estatales analizan los reportes y establecen mecanismos de prevención y respuesta.

Edomex suma más de 209 millones de pesos evitados

El gobierno del Estado de México informó previamente que, entre enero y el 15 de julio, se logró evitar el pago de 209 millones 58 mil 268 pesos relacionados con intentos de extorsión

Los resultados registrados en agosto se suman a las acciones implementadas durante los primeros meses de 2026. El gobierno del Estado de México informó previamente que, entre enero y el 15 de julio, se logró evitar el pago de 209 millones 58 mil 268 pesos relacionados con intentos de extorsión.

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En ese periodo fueron atendidos más de 25 mil reportes, denuncias y llamadas de auxilio, lo que permitió orientar a posibles víctimas y activar mecanismos de atención inmediata.

Del total de casos atendidos en ese periodo, la extorsión telefónica representó 38 por ciento, seguida del fraude telefónico con 33 por ciento. Las llamadas maliciosas concentraron 7 por ciento; las amenazas, 3 por ciento; la extorsión electrónica, 2 por ciento, y el derecho de piso, 1 por ciento.

Las autoridades mantienen el llamado a no realizar depósitos ni entregar dinero ante amenazas y a reportar de inmediato cualquier intento de extorsión mediante el 089, con el objetivo de impedir que los delincuentes afecten el patrimonio de las familias mexiquenses.

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