Esta es la millonaria cifra que habría cobrado Grupo Frontera por presentación en la fiesta de Lamine Yamal

El delantero del Barcelona y campeón del Mundo decidió amenizar su festejo con música mexicana. (IG @payo_frontera)

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La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal volvió a colocar al futbolista del Barcelona en el centro de la conversación, aunque esta vez no por sus actuaciones dentro de la cancha.

El delantero organizó una celebración privada en la que reunió a figuras del futbol y la música, entre ellas Grupo Frontera, agrupación mexicana que se encargó de poner el toque regional a una noche que también contó con artistas de talla internacional.

La presencia del grupo texano llamó especialmente la atención porque meses atrás el propio Yamal había revelado que “Un X100to”, colaboración de Grupo Frontera y Bad Bunny, se encuentra entre sus canciones favoritas.

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¿Cuánto habría cobrado Grupo Frontera por cantar en la fiesta de Lamine Yamal?

Aunque no existe una cifra oficial publicada por Lamine Yamal, su equipo o Grupo Frontera sobre el pago realizado por esta presentación privada, actualmente existe una referencia que permite dimensionar el costo que podría tener contratar a la agrupación mexicana para un evento de estas características.

De acuerdo con información sobre contratación de artistas, Celebrity Talent International maneja para Grupo Frontera una tarifa inicial de entre 750 mil y 999 mil 998 dólares.

Bad Bunny ha colaborado con la agrupación. (Captura: x)

Esto significa que, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a los 18 pesos por dólar, una contratación podría alcanzar aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos.

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Sin embargo, es importante aclarar que esta cantidad no confirma que Lamine Yamal haya pagado un millón de dólares por la actuación.

Se trata de una tarifa de referencia y el precio final puede modificarse dependiendo del evento, duración del espectáculo, ubicación, producción, traslados y otros requerimientos.

Por ello, la cifra exacta que Grupo Frontera habría recibido por su presentación en la fiesta permanece desconocida.

Existe además un antecedente que ayuda a dimensionar el valor que ha alcanzado la agrupación. Para su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México durante el Grito de Independencia de 2023, un contrato público contempló 11 millones de pesos por el talento artístico, aunque el servicio completo del espectáculo involucró otros conceptos y no puede compararse directamente con una fiesta privada.

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Con estos antecedentes, la presentación ante Yamal pudo representar un desembolso de varios millones de pesos, pero cualquier cantidad específica debe manejarse como una estimación y no como un pago confirmado.

Grupo Frontera estuvo en la lujosa fiesta. (Foto AP/Berenice Bautista)

Grupo Frontera y la conexión de Lamine Yamal con México

La contratación de la agrupación tampoco resulta completamente inesperada. Lamine Yamal ya había mostrado públicamente su gusto por la música de Grupo Frontera durante el Mundial 2026, cuando fue cuestionado sobre sus canciones favoritas y mencionó “Un X100to”, colaboración de la banda con Bad Bunny.

La declaración rápidamente generó reacciones entre aficionados mexicanos y llegó hasta los integrantes del grupo, quienes incluso dejaron abierta la posibilidad de coincidir con el futbolista.

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La relación terminó dando un paso más con su participación en la celebración privada.

La fiesta se realizó en una finca cercana a Barcelona y reunió a un grupo reducido de invitados, entre ellos varios compañeros de Lamine Yamal en el Barcelona. También estuvieron presentes artistas como Ryan Castro, Morad, Bad Gyal y Mike Towers, además del DJ Kybba y otros representantes de la escena musical.

Varios integrantes se tomaron la foto con el futbolista luego de su presentación. (IG @juan_frontera)

En los videos difundidos en redes sociales se pudo observar a Grupo Frontera interpretando algunos de sus éxitos durante la celebración. Adelaido “Payo” Solís III, integrante de la agrupación, incluso compartió una fotografía junto al futbolista, confirmando su presencia en el evento.

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La celebración también tuvo un código de vestimenta particular: los invitados debían llevar alguna prenda de color rosa, una condición que el propio Yamal cumplió al aparecer con una camisa de ese tono junto al cantante de Grupo Frontera.

La presencia de la banda mexicana ocurre además en un momento de expansión internacional. Durante julio, Grupo Frontera realizó una gira por Europa que incluyó presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Londres, Zúrich, Marbella y Milán, además de un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Por ello, mientras no se haga público el contrato de la celebración, la cantidad exacta seguirá siendo una incógnita. Lo que sí muestran las referencias disponibles es que contratar a Grupo Frontera para un evento privado de alto perfil puede implicar una inversión considerable.

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