México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Esta es la millonaria cifra que habría cobrado Grupo Frontera por presentación en la fiesta de Lamine Yamal

La agrupación mexicana habría recibido una cantidad llamativa por presentarse en el cumpleaños del campeón del mundo

El delantero del Barcelona y campeón del Mundo decidió amenizar su festejo con música mexicana.
El delantero del Barcelona y campeón del Mundo decidió amenizar su festejo con música mexicana. (IG @payo_frontera)
Guardar

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal volvió a colocar al futbolista del Barcelona en el centro de la conversación, aunque esta vez no por sus actuaciones dentro de la cancha.

El delantero organizó una celebración privada en la que reunió a figuras del futbol y la música, entre ellas Grupo Frontera, agrupación mexicana que se encargó de poner el toque regional a una noche que también contó con artistas de talla internacional.

La presencia del grupo texano llamó especialmente la atención porque meses atrás el propio Yamal había revelado que “Un X100to”, colaboración de Grupo Frontera y Bad Bunny, se encuentra entre sus canciones favoritas.

PUBLICIDAD

¿Cuánto habría cobrado Grupo Frontera por cantar en la fiesta de Lamine Yamal?

Aunque no existe una cifra oficial publicada por Lamine Yamal, su equipo o Grupo Frontera sobre el pago realizado por esta presentación privada, actualmente existe una referencia que permite dimensionar el costo que podría tener contratar a la agrupación mexicana para un evento de estas características.

De acuerdo con información sobre contratación de artistas, Celebrity Talent International maneja para Grupo Frontera una tarifa inicial de entre 750 mil y 999 mil 998 dólares.

Bad Bunny invita a Grupo Frontera al Estadio GNP Seguros y pone a vibrar CDMX
Bad Bunny ha colaborado con la agrupación. (Captura: x)

Esto significa que, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a los 18 pesos por dólar, una contratación podría alcanzar aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es importante aclarar que esta cantidad no confirma que Lamine Yamal haya pagado un millón de dólares por la actuación.

Se trata de una tarifa de referencia y el precio final puede modificarse dependiendo del evento, duración del espectáculo, ubicación, producción, traslados y otros requerimientos.

Por ello, la cifra exacta que Grupo Frontera habría recibido por su presentación en la fiesta permanece desconocida.

Existe además un antecedente que ayuda a dimensionar el valor que ha alcanzado la agrupación. Para su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México durante el Grito de Independencia de 2023, un contrato público contempló 11 millones de pesos por el talento artístico, aunque el servicio completo del espectáculo involucró otros conceptos y no puede compararse directamente con una fiesta privada.

Con estos antecedentes, la presentación ante Yamal pudo representar un desembolso de varios millones de pesos, pero cualquier cantidad específica debe manejarse como una estimación y no como un pago confirmado.

Grupo Frontera estuvo en la lujosa fiesta. (Foto AP/Berenice Bautista)
Grupo Frontera estuvo en la lujosa fiesta. (Foto AP/Berenice Bautista)

Grupo Frontera y la conexión de Lamine Yamal con México

La contratación de la agrupación tampoco resulta completamente inesperada. Lamine Yamal ya había mostrado públicamente su gusto por la música de Grupo Frontera durante el Mundial 2026, cuando fue cuestionado sobre sus canciones favoritas y mencionó “Un X100to”, colaboración de la banda con Bad Bunny.

La declaración rápidamente generó reacciones entre aficionados mexicanos y llegó hasta los integrantes del grupo, quienes incluso dejaron abierta la posibilidad de coincidir con el futbolista.

La relación terminó dando un paso más con su participación en la celebración privada.

La fiesta se realizó en una finca cercana a Barcelona y reunió a un grupo reducido de invitados, entre ellos varios compañeros de Lamine Yamal en el Barcelona. También estuvieron presentes artistas como Ryan Castro, Morad, Bad Gyal y Mike Towers, además del DJ Kybba y otros representantes de la escena musical.

Varios integrantes se tomaron la foto con el futbolista luego de su presentación.
Varios integrantes se tomaron la foto con el futbolista luego de su presentación. (IG @juan_frontera)

En los videos difundidos en redes sociales se pudo observar a Grupo Frontera interpretando algunos de sus éxitos durante la celebración. Adelaido “Payo” Solís III, integrante de la agrupación, incluso compartió una fotografía junto al futbolista, confirmando su presencia en el evento.

La celebración también tuvo un código de vestimenta particular: los invitados debían llevar alguna prenda de color rosa, una condición que el propio Yamal cumplió al aparecer con una camisa de ese tono junto al cantante de Grupo Frontera.

La presencia de la banda mexicana ocurre además en un momento de expansión internacional. Durante julio, Grupo Frontera realizó una gira por Europa que incluyó presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Londres, Zúrich, Marbella y Milán, además de un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Por ello, mientras no se haga público el contrato de la celebración, la cantidad exacta seguirá siendo una incógnita. Lo que sí muestran las referencias disponibles es que contratar a Grupo Frontera para un evento privado de alto perfil puede implicar una inversión considerable.

Temas Relacionados

Lamine YamalGrupo Fronteramexico-deportesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Tras la salida de Guido Pizarro, el club apuntaría a un perfil internacional y el nombre del estratega de Vélez Sarsfield gana terreno

Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Ariadna Montiel acusa a Jorge Romero de “buscar tutela en el extranjero” tras cuestionamiento del PAN por visa de Andy López Beltrán

El dirigente del Partido Acción Nacional cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la situación del documento cancelado por Estados Unidos al hijo del expresidente AMLO

Ariadna Montiel acusa a Jorge Romero de “buscar tutela en el extranjero” tras cuestionamiento del PAN por visa de Andy López Beltrán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Detienen al “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, cuatro armas cortas y 560 dosis de metanfetamina

El apodo que inmortalizó uno de los hombres más temidos de “Los Ántrax” reapareció en Baja California, esta vez en manos de un presunto criminal identificado como Edgar “N”

Detienen al “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, cuatro armas cortas y 560 dosis de metanfetamina

Así luce el escenario de Sam Smith en Guadalajara: será el mismo show en CDMX

El cantante está listo para su paso por México

Así luce el escenario de Sam Smith en Guadalajara: será el mismo show en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Detienen al “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, cuatro armas cortas y 560 dosis de metanfetamina

Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero

Bertha Alcalde anuncia captura de “El Glenda”, uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés se roba la salvación y podría salir de la placa de nominados

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés se roba la salvación y podría salir de la placa de nominados

Así luce el escenario de Sam Smith en Guadalajara: será el mismo show en CDMX

Apio Quijano responde a los fandoms de La Casa de los Famosos México tras criticar a los habitantes

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

Karina Torres hace cambio de look a Ernesto Laguardia y el internet se burla con memes

DEPORTES

Cadillac no garantiza la continuidad de Checo Pérez para 2027: “Es la F1 y las cosas pueden cambiar”

Cadillac no garantiza la continuidad de Checo Pérez para 2027: “Es la F1 y las cosas pueden cambiar”

Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Efraín Juárez elogia a Gilberto Mora: “Está para otras ligas en Europa”

América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

Reece James, estrella de Inglaterra, se rinde ante el Estadio Azteca y asegura que es el mejor del mundo