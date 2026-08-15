Efraín Juárez elogia a Gilberto Mora: “Está para otras ligas en Europa”

Gilberto Mora cambia de dirección y planea hacer daño a Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Efraín Juárez acepta que el valor económico de Gilberto Mora respalda su vigente presentación con la Selección Mexicana absoluta, en la Copa del Mundo 2026 organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El exDT de los Pumas UNAM afirmó que su nombre suena mucho en el futbol europeo, sin embargo no todos los equipos podrían pagar los 25 millones de euros que hoy está tasado el futbolista de los Xolos del Club Tijuana a sus 17 años.

Al ser cuestionado por el periodista mexicano, David Faitelson, acerca de los seleccionados que Efraín Juárez llevaría consigo al Győri ETO, club que dirige en Hungría, el DT por supuesto que nombró a Morita pero aceptó que él está para jugar en las mejores ligas del viejo continente.

PUBLICIDAD

“No, obviamente Gil Mora no me alcanza. Me llevaría a Gilberto Mora, por supuesto que es un prospecto que hoy está para otras ligas en Europa y que suena mucho”, dijo el entrenador de 38 años que dejó la Liga Mx para afrontar el reto de tomar el timón del Győri ETO húngaro.

Su último torneo en el Futbol Mexicano

Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es casi seguro que Gilberto Mora dará el salto al futbol extranjero una vez cumplidos los 18 años. Mientras tanto sigue comprometido con los Xolos del Club Tijuana, donde ya anticipan la salida del seleccionado nacional, entre ellos el portero Toño Rodríguez.

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil (Mora) y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, declaró el arquero mexicano tras el partido de la Leagues Cup ante San Diego FC.

PUBLICIDAD

¿Qué clubes europeos se interesan por Gil Mora?

Gilberto Mora confrontó a Ecuador en el Mundial 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Representar a la Selección Mexicana de Futbol, en la Copa del Mundo 2026, abrió más las posibilidades de ver a Morita en la élite del futbol internacional. Por el momento son varios los clubes que llaman la atención del mexicano, entre ellos París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool FC y Sport Lisboa e Benfica.

Aunque de momento ningún equipo puede fichar al centrocampista ya que La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la mayoría de las federaciones europeas prohíben la transferencia internacional de jugadores menores de 18 años.

Esto está establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) del organismo rector. La norma busca proteger a los menores de situaciones de explotación. Antes de su existencia, clubes europeos reclutaban niños y jóvenes de países latinoamericanos y africanos con promesas que muchas veces no se cumplían.

PUBLICIDAD

Es por eso que Gilberto Mora permanece en el Futbol Mexicano tras jugar en su primera Copa del Mundo con la categoría mayor. No obstante, está próximo a cumplir la mayoría de edad, exactamente el 14 de octubre del 2026, por lo que estaría disfrutando sus últimos momentos en suelo mexicano.

¿Quién es Gilberto Mora, mexicano que apunta al futbol europeo tras el Mundial 2026?

El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Rafael Mora Zambrano debutó con los Xolos del Club Tijuana el 18 de agosto de 2024, con 15 años de edad. Apenas dos semanas después, el 30 de agosto de 2024, marcó un gol ante Club León y se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Morita disputó su primera Copa del Mundo este año con la Selección Mexicana de Futbol, teniendo participación en cuatro partidos, frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Además, se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular de este torneo, estando detrás de 0´Rei Pelé (1940-2022).

Además del plano deportivo, Gilberto Mora Zambrano se graduó de la preparatoria durante este verano, en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, de Tijuana. Ahora, continuará sus estudios en la Universidad Anáhuac Mérida para cursar la licenciatura en Administración de Empresas.