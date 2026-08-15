Detienen al “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, cuatro armas cortas y 560 dosis de metanfetamina

Junto al “Sargento Phoenix” fue detenida una mujer identificada como Inés Marlén “N”. Crédito: SSBC

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Elementos de las Fuerzas de Coordinación Institucional encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California detuvieron este viernes 14 de agosto a Edgar “N”, de 52 años, identificado con el alias del “Sargento Phoenix”, y señalado como presunto integrante de un grupo criminal con operaciones en el Valle de Mexicali.

El operativo en su contra resultó en el aseguramiento de cinco armas de fuego, cartuchos, cargadores, dos radios de comunicación y 560 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 344 gramos.

El apodo que porta Edgar “N” no es nuevo en el mundo del narco. Lo usó antes René Velázquez Valenzuela, segundo al mando de Los Ántrax —brazo armado del Cártel de Sinaloa— y uno de los sicarios más cercanos a Ismael “El Mayo” Zambada. René Velázquez fue abatido por el Ejército Mexicano el 30 de octubre de 2016 durante un enfrentamiento en la colonia Hidalgo de Culiacán.

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Edgar “N” fue localizado a bordo de un Chevrolet Cruze blanco en Guadalupe Victoria

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) localizaron a Edgar “N” y a una mujer identificada como Inés Marlén “N”, de 38 años, originaria de Hidalgo, a bordo de un vehículo Chevrolet Cruze blanco sobre avenida Tierra, entre calle Tabachín y Novena, en Ciudad Guadalupe Victoria. Según los datos oficiales, uno de los ocupantes presentaba características de una persona de interés para las autoridades.

Al acercarse al vehículo, los oficiales detectaron lo que parecía ser un arma de fuego. La revisión confirmó la presencia de un fusil abastecido con 31 cartuchos, cuatro armas cortas con cargadores y 23 cartuchos en total, tres cargadores con 25 cartuchos cada uno y una bolsa con 91 cartuchos adicionales.

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También se aseguraron dos radios de comunicación.

En el mismo sitio se encontró una bolsa transparente con 560 envoltorios de cierre hermético con una sustancia blanca y granulada con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 344 gramos. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con todo el material asegurado.

Autoridades detallaron que durante el operativo, personal de la Fiscalía de Baja California, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina brindaron seguridad perimetral y resguardo de los detenidos.

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Edgar “N”, originario de Michoacán, fue identificado como un elemento de alto perfil dentro de un grupo criminal que opera en la región del Valle de Mexicali, con actividades que van desde el sicariato hasta el patrullaje y la distribución de sustancias ilícitas. También es conocido con el apodo de “La Pulga”. Además, cuenta con varias detenciones previas e internaciones en el sistema penitenciario.

El Sargento Phoenix “original” fue sicario de Los Ántrax, inmortalizado en narcocorridos y abatido en 2016

El alias con el que fue identificado Edgar “N” perteneció también a uno de los sicarios más temidos del Cártel de Sinaloa, René Velázquez Valenzuela.

Según los reportes, Velázquez adoptó el apodo “Sargento Phoenix” por sus años de residencia en Phoenix, Arizona. Dentro de la organización ocupó el segundo lugar en la cadena de mando de Los Ántrax, tras Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, detenido en 2014. Extraoficialmente se reportó que el “Sargento Phoenix” fue uno de los sicarios más apreciados por Ismael Zambada García.

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Fotografía de René Velázquez Valenzuela, alias Sargento Phoenix. Crédito: Redes Sociales

Se distinguía por vestir de negro, con la cabeza rapada y una barba larga al estilo de Osama Bin Laden, lo que le valió también los apodos de “El Talibán” y “El Gato Negro”.

Gerardo Ortiz le dedicó el corrido “Entre Dios y el Diablo” en 2011, cuando aún estaba en vida. Lenin Ramírez interpretó “La Caída del Sargento” tras su muerte. En la canción se describe su boina, su barba larga y su vínculo con El Salado, Sinaloa, terrenos vinculados al Mayo Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa que fue secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio de 2024.

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Fue abatido en el año 2016. Crédito: Redes sociales

El famoso “Sargento Phoenix” murió el 30 de octubre de 2016 durante un enfrentamiento con militares en la colonia Hidalgo de Culiacán, mientras presuntamente custodiaba a “El Mayito Flaco”.

Reportes señalan que en El Salado descansan sus restos en un mausoleo custodiado por imágenes de demonios y retratos de escoltas caídos.