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¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

El club mexicano quedó en segundo lugar del Grupo A tras empatar en tiempo regular ante el Austin FC y perder un punto en tanda de penales

Dos futbolistas masculinos en primer plano en un campo. Uno con camiseta amarilla y escudo del Club América; el otro con camiseta púrpura y escudo del Austin FC
¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026? (Facebook: Club América)
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El América ya conoce a su rival para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, pero la gran incógnita está en la sede del partido. Las Águilas enfrentarán al Columbus Crew, después de cerrar la primera fase con un empate 1-1 ante Austin FC y una derrota en penales.

El conjunto azulcrema terminó con siete puntos y una diferencia de +4, producto de dos victorias y un empate en sus tres encuentros.

La Leagues Cup confirmó que los Cuartos de Final se disputarán entre el 25 y el 27 de agosto, con cuatro enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS.

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Aug 13, 2026; Austin, TX, USA; Austin FC defender Mateja Djordjevic (35) steals the ball from Club America forward Brian Rodriguez (7) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images
Aug 13, 2026; Austin, TX, USA; Austin FC defender Mateja Djordjevic (35) steals the ball from Club America forward Brian Rodriguez (7) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images

Empate ante el Austin FC

América llegó al último partido de la fase inicial con el boleto prácticamente asegurado y empató 1-1 ante Austin FC. El cuadro estadounidense se impuso posteriormente en la tanda de penales.

El resultado no modificó la clasificación del equipo dirigido por Guillermo Almada: las Águilas avanzaron como segundo mejor representante de la Liga MX, solamente detrás de León, que terminó con nueve unidades.

Aunque Austin se quedó con el punto adicional tras los penales, América mantuvo su condición de invicto durante el tiempo reglamentario.

Cruces confirmados de los Cuartos de Final

Los ocho equipos clasificados quedaron emparejados de la siguiente manera:

  • Club León vs. Real Salt Lake
  • América vs. Columbus Crew
  • Austin FC vs. Toluca
  • Chicago Fire vs. Monterrey

Los cuatro partidos enfrentarán a cuatro clubes de cada competición y definirán a los semifinalistas de la Leagues Cup.

En el caso del América, el duelo ante Columbus tendrá además el antecedente del Campeones Cup 2024, cuando las Águilas superaron al conjunto estadounidense en penales.

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Diagrama de llaves del torneo Leagues Cup 2026 con un trofeo central. Muestra enfrentamientos de semifinales, la final, el tercer puesto y logos de equipos
Cruces confirmados de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 (Instagram: Leagues Cup)

Criterio que define si América será local

El América cuenta con un privilegio de anfitrión para la fase final de la Leagues Cup, por lo que tiene posibilidades de disputar los Cuartos de Final en el Estadio Banorte, en Ciudad de México.

La condición establecida para las Águilas es que enfrenten a un club de la MLS que no sea Inter Miami (eliminado) y que no haya terminado por encima de ellas en la clasificación de la primera fase.

Ese escenario se cumple con Columbus Crew, que terminó tercero entre los clubes de la MLS con ocho puntos, mientras América fue segundo de la Liga MX con siete.

De última hora: América jugará de visitante

A pesar de tener criterios a favor, los organizadores confirmaron los horarios oficiales. América disputará su pase a las semifinales en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, el miércoles 26 de agosto.

Club América vs. Columbus Crew

Horario: 20:45 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Dignity Health Sports Park– Carson, CA

Dónde verlo: Apple TV | UniMas/TUDN, FS1, TSN 5, Televisa, Imagen TV

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