Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

Ángel "N" fue detenido en flagrancia tras recibir 40 mil pesos de la víctima. Crédito: FGJCDMX / Central de Abasto CDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ángel “N” por el delito de extorsión agravada, luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieran en flagrancia en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, cuando acababa de recibir 40 mil pesos de un comerciante al que presuntamente amenazó a nombre de un grupo denominado como “La Empresa”.

El juez impuso prisión preventiva durante los dos meses que dura el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Según autoridades, el caso acumuló cobros por 98 mil pesos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. La detención ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando la víctima entregó dinero en la zona de carga y descarga del mercado mayorista y pidió auxilio a los agentes que ya desarrollaban diligencias en el lugar. Junto al imputado, la PDI aseguró un teléfono celular y una motocicleta.

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Ángel “N” exigió 100 mil pesos y amenazó a la familia del comerciante desde noviembre de 2025

El primer contacto documentado ocurrió en noviembre de 2025, cuando Ángel “N” se presentó en el negocio de la víctima, para el que trabajaba. En esa visita afirmó actuar en representación de “La Empresa” y, mediante amenazas contra el comerciante y su familia, exigió 100 mil pesos.

La víctima realizó dos pagos parciales que sumaron 50 mil pesos. Sin embargo, la extorsión no se detuvo ahí: en julio de 2026, Ángel “N” retomó las amenazas y exigió un nuevo pago de 100 mil pesos. En esa ocasión, uno de los empleados del comerciante le entregó 8 mil pesos directamente en el establecimiento.

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La Fiscalía CDMX activó medidas de protección ante la continuidad de las amenazas

La víctima acudió a denunciar el crimen, por lo que la FGJCDMX le brindó asesoría y, ante la persistencia de las extorsiones, el agente del Ministerio Público dispuso medidas de protección y ordenó a la PDI realizar diligencias en el establecimiento y sus alrededores.

Ángel "N" fue detenido el pasado 6 de agosto por elementos de la PDI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de agosto de 2026, mientras los agentes trabajaban en la zona, Ángel “N” envió dos mensajes al comerciante para exigirle otro pago. La víctima se trasladó a la zona de carga y descarga de la Central de Abasto, entregó 40 mil pesos al imputado y de inmediato solicitó el auxilio de los agentes, quienes lo detuvieron en flagrancia y recuperaron el dinero.

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Conversaciones y videograbaciones sustentaron la vinculación a proceso

La audiencia en su contra se celebró el pasado 13 de agosto. En la diligencia, el agente del Ministerio Público capitalino presentó las conversaciones entre la víctima y el imputado, así como videograbaciones relacionadas con los hechos. Con esos datos de prueba, la FGJCDMX obtuvo la vinculación a proceso ante el juez, quien además impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que las autoridades no precisaron la identidad ni el origen del grupo denominado “La Empresa”, al que Ángel “N” habría dicho pertenecer al momento de exigir los pagos. El comunicado de la Fiscalía CDMX no establece si se trata de una organización criminal con presencia documentada en la alcaldía Iztapalapa o si el imputado usó el nombre para intimidar a su víctima.

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La SSC desmanteló otra red de extorsión en Coyoacán días antes

El caso de la Central de Abasto no fue el único frente contra la extorsión en la capital durante agosto. El pasado día 13, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la FGJCDMX y fuerzas federales, detuvieron a siete personas vinculadas a un grupo que habría cobrado piso a dueños y gerentes de bares sobre la calzada Acoxpa, en la alcaldía Coyoacán.

Las siete personas fueron detenidas tras dos cateos realizados por la SSC y la Fiscalía capitalina en coordinación con fuerzas federales. Crédito: SSC

El operativo incluyó dos cateos en las colonias Carmen Serdán y CTM Culhuacán Séptima Sección. Las investigaciones revelaron que el grupo habría combinado la extorsión con la venta y distribución de narcóticos en la misma zona. Al término de los cateos, las autoridades aseguraron 651 dosis de droga, un arma larga con munición perforante y varios equipos telefónicos.

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