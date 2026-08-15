México
Agregar Infobae enGoogle

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 15 de agosto

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de hoy para la capital del país y zona conurbada.

Aceptable calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado".

PUBLICIDAD

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

PUBLICIDAD

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país.

Identificada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un aumento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 14 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 14 de agosto

Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

La balacera se registró en carretera La Piedad-Zamora; autoridades aseguraron armas largas, un lanzagranadas y equipo táctico

Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

Clara Brugada destaca la disminución de homicidios dolosos en la alcaldía Cuajimalpa

La jefa de Gobierno destacó la reducción de 11% en delitos de alto impacto, 40 en homicidio doloso y más de 38 en robo de vehículo sin violencia

Clara Brugada destaca la disminución de homicidios dolosos en la alcaldía Cuajimalpa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Motociclista evita presunta extorsión de patrullero a transportista en Periférico Norte de Tlalnepantla

El caso vuelve a poner bajo la lupa los señalamientos de corrupción policial en Tlalnepantla de Baz

Motociclista evita presunta extorsión de patrullero a transportista en Periférico Norte de Tlalnepantla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

Edomex evita pago de más de 5.5 millones de pesos por intentos de extorsión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Detienen al “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, cuatro armas cortas y 560 dosis de metanfetamina

Extorsión en la Central de Abasto: vinculan a proceso a hombre que cobró casi 100 mil pesos a nombre de “La Empresa” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo expone falta de medicamentos en hospitales al hablar de su lucha contra la EPOC

Jorge Ortiz de Pinedo expone falta de medicamentos en hospitales al hablar de su lucha contra la EPOC

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Muere el hermano de Christian Lara, conductora de Azteca Noticias

Cynthia Klitbo llora al ver una foto de su hija en La Casa de los Famosos 2026: “El milagro más grande de mi vida”

Esta es la millonaria cifra que habría cobrado Grupo Frontera por presentación en la fiesta de Lamine Yamal

DEPORTES

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

Cadillac no garantiza la continuidad de Checo Pérez para 2027: “Es la F1 y las cosas pueden cambiar”

Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Esta es la millonaria cifra que habría cobrado Grupo Frontera por presentación en la fiesta de Lamine Yamal

Efraín Juárez elogia a Gilberto Mora: “Está para otras ligas en Europa”