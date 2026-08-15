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Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Tras la salida de Guido Pizarro, el club apuntaría a un perfil internacional y el nombre del estratega de Vélez Sarsfield gana terreno

Gerardo Torrado asegura que el club afina los últimos detalles para elegir a un técnico nuevo que pueda sostener el proyecto y no un relevo temporal. (Especial)
Gerardo Torrado asegura que el club afina los últimos detalles para elegir a un técnico nuevo que pueda sostener el proyecto y no un relevo temporal. (Especial)
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La abrupta salida de Guido Pizarro del banquillo felino abrió un vacío que la directiva de Tigres busca llenar con un perfil de peso internacional.

En medio de la prudencia mostrada por Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del club, los rumores apuntan a un nombre que despierta ilusión y debate: Guillermo Barros Schelotto, exfigura de Boca Juniors y actual estratega de Vélez Sarsfield.

La salida de Guido Pizarro del banquillo de Tigres abrió la búsqueda de un entrenador con perfil internacional para competir en la Liga MX. REUTERS/Cristian De Marchena
La salida de Guido Pizarro del banquillo de Tigres abrió la búsqueda de un entrenador con perfil internacional para competir en la Liga MX. REUTERS/Cristian De Marchena

Torrado confirmó que el club está en los últimos detalles de negociación y que el perfil buscado debe garantizar continuidad y visión de largo plazo. En este contexto, el Mellizo aparecería como una posibilidad que encaja con las exigencias del proyecto.

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Entre la prudencia de Torrado y los rumores

En conferencia de prensa, Gerardo Torrado declaró: “El técnico está pensado que sea un entrenador que le dé continuidad a este proyecto y que no sea nada más un entrenador a corto plazo”.

También añadió: “Estamos trabajando en los últimos detalles y espero que pronto podamos anunciar quién será el nuevo entrenador”.

Gerardo Torrado informó que Tigres está en los últimos detalles de negociación para anunciar al nuevo entrenador. (X/ @TigresOficial)
Gerardo Torrado informó que Tigres está en los últimos detalles de negociación para anunciar al nuevo entrenador. (X/ @TigresOficial)

Mientras tanto, la prensa regia ha filtrado que Carlos Valenzuela viajó a Argentina para negociar directamente con Schelotto.

En Monterrey ya se habla de acercamientos, mientras que en Buenos Aires, desde Vélez, se ha negado cualquier contacto. Este contraste refleja la tensión entre lo oficial y lo mediático: la directiva mantiene hermetismo, mientras los rumores alimentan la expectativa de una afición que exige.

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El perfil del Mellizo Schelotto

El recorrido de Schelotto lo convierte en un candidato atractivo para Tigres, aunque su nombre no ha sido confirmado oficialmente.

  • Ídolo en Boca Juniors, con 16 títulos, incluyendo cuatro Copas Libertadores.
  • Campeón y MVP en la MLS con Columbus Crew en 2008.
  • Experiencia como entrenador en Lanús, Palermo, Boca Juniors, LA Galaxy, la Selección de Paraguay y Vélez Sarsfield.
  • Título reciente: Supercopa Argentina 2024 con Vélez.
El Mellizo Schelotto llegó a Vélez con la Supercopa Argentina 2024 y su experiencia en clubes y selecciones podría reforzar el proyecto de Tigres. REUTERS/Marcelo Del Pozo
El Mellizo Schelotto llegó a Vélez con la Supercopa Argentina 2024 y su experiencia en clubes y selecciones podría reforzar el proyecto de Tigres. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Su estilo ofensivo y capacidad para manejar vestidores bajo presión son cualidades que encajarían con la exigencia felina. De concretarse, el Mellizo aportaría prestigio y carácter competitivo a un club que demanda resultados inmediatos.

Lo que significaría para Tigres

La llegada de Guillermo Barros Schelotto representaría un golpe de efecto internacional. Su experiencia en clubes grandes y selecciones nacionales aportaría prestigio y competitividad.

Además, su estilo ofensivo encajaría con la identidad de Tigres, que busca ser protagonista en cada torneo.

La eventual llegada del Mellizo buscaría devolver la ilusión a una afición de Tigres golpeada por las bajas. REUTERS/Cristian De Marchena
La eventual llegada del Mellizo buscaría devolver la ilusión a una afición de Tigres golpeada por las bajas. REUTERS/Cristian De Marchena

De concretarse, el Mellizo se reencontraría en la Liga MX con viejos conocidos de la Albiceleste como Hernán Crespo (Atlas) y Matías Almeyda (Monterrey), lo que añadiría intensidad a los Clásicos y rivalidades.

De esta manera, en este momento, el Mellizo encarna la posibilidad de un proyecto ambicioso que refuerce la identidad internacional del club y devuelva la ilusión a una afición dañada por la fulminante racha de bajas recientes.

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