Jorge Ortiz de Pinedo expone falta de medicamentos en hospitales al hablar de su lucha contra la EPOC

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

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El actor Jorge Ortiz de Pinedo externó una crítica al sistema de salud pública al abordar ante los medios su historia personal como paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), condición degenerativa que en la última década ha derivado en complicaciones que han puesto en riesgo su vida.

De visita en Ciudad de México, el productor indicó a la prensa que, tras someterse a una angioplastia —procedimiento médico para abrir arterias del corazón estrechas o bloqueadas—, ha manifestado avances favorables, al grado de no depender de oxígeno durante periodos prolongados en ciudades con gran altitud.

La crítica de Jorge Ortiz de Pinedo al sistema de salud

Bajo ese contexto, Ortiz de Pinedo deslizó una crítica al sistema de salud pública, al indicar con ironía que enfermarse no es opcional ante la escasez de medicamentos. “Todos debemos cuidarnos y más con lo que han dicho en las mañaneras: ‘No se enfermen, no hay insumos, no hay medicinas, obedezcan’ (dijo entre risas)”.

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En la conversación se mencionó que el desabasto ha impulsado las consultas en farmacias de medicamentos genéricos y asistencia médica a bajo costo, realidad que no es ajena para él. “Yo voy mucho con Don Simi. Tengo cerquita de la casa un consultorio”, señaló el histrión.

Un intento de trasplante de pulmón fue descartado en 2016 por los médicos debido a riesgos oncológicos. (Jessie Cervantes: YouTube)

No descarta recomendar su tratamiento a Verónica Castro

En junio, el histrión reveló que fue sometido a una angioplastia de emergencia luego de que sus médicos detectaran que una de sus arterias estaba a punto de cerrarse.

El procedimiento resultó exitoso y reconoció que la rehabilitación ha superado sus expectativas, ya que ahora respira mejor y ha podido disminuir su dependencia de los tanques de oxígeno.

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“Me dieron una terapia cardiopulmonar... Estoy estupendamente mejor. Me puedo quitar un ratito mi oxígeno aquí en México. En Monterrey he estado una hora y media sin oxígeno. En Acapulco ni se diga, ni lo uso”.

Su salud renovada le ha permitido concentrarse en proyectos que exigían su supervisión. “Estoy muy contento, muy animado haciendo la temporada de No te vayas sin decir adiós. Vamos a estrenar Tom Sawyer, el musical, y voy a estrenar otra obra”.

Cuestionado sobre si existía la posibilidad de que su tratamiento pulmonar pudiera replicar sus efectos en Verónica Castro, actriz que enfrenta problemas asociados con problemas bronquiales, Ortiz de Pinedo señaló que ha intentado ponerse en contacto con ella, aunque entiende que su situación no es exactamente parecida a la suya.

“No es lo mismo lo que ella tiene que lo que yo tengo, pero le puede servir. A todos quienes tenemos un problema pulmonar nos sirve. A toda la gente que tuvo Covid, por ejemplo, que ha sido una enfermedad que ha afectado mucho los pulmones, les sirve. A los que tienen problemas de pulmones más serios, como EPOC, como fibrosis, más les sirve”, subrayó.

Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.

Confirma el final de Una familia de diez

Finalmente, Jorge Ortiz de Pinedo compartió sus impresiones sobre el final de la serie Una familia de diez, proyecto que a lo largo de varias temporadas ha registrado altos niveles de audiencia y lo reafirmó como uno de los productores más relevantes de Televisa.

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“Estoy emocionado y, desde luego, tengo un cariño muy especial por la serie, porque mis hijos están conmigo. Eduardo Manzano, que era un gran amigo mío, se nos fue, pero ahí tenemos el testimonio de esta última temporada”, compartió el productor.

Al margen de sus proyectos en televisión y teatro, las declaraciones de Jorge Ortiz de Pinedo sobre las carencias del sistema de salud pública y su impacto en pacientes con enfermedades crónicodegenerativas muestran una faceta del inédita del histrión.