Cadillac no garantiza la continuidad de Checo Pérez para 2027: “Es la F1 y las cosas pueden cambiar”

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta semana Cadillac anunció cambios en el paddock con miras a la segunda parte del campeonato de la Fórmula Uno. La escudería que contrató al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, anunció a Marcin Budkowski como nuevo jefe del equipo reemplazando a Graeme Lowdon en plena pausa de verano.

Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, dio sus motivos para tomar esta decisión, la cual debería ser la única de esta temporada, pero como dijo en entrevista para Sky Sports, “es la Fórmula Uno y las cosas pueden cambiar” en cualquier instante.

Las declaraciones del director ejecutivo se deben a que en los últimos días se ha vinculado a pilotos jóvenes, principalmente Rafael Camara, como posibles candidatos para suplantar a sus principales pilotos, ya sea Checo Pérez o Valtteri Bottas.

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El CEO, Dan Towriss, afirmó estar “muy contento” con la participación de su binomio en la campaña en curso, sin embargo no descartó la posibilidad de contratar a un corredor que imponga presión a sus principales competidores.

“Si un piloto más joven podría llegar a presionar al equipo. Sin duda, es algo que tenemos en cuenta”, dijo. “Tenemos dos pilotos experimentados con los que estamos muy contentos, que están impulsando al equipo y seguirán haciéndolo”, agregó.

Aunque no contempla modificaciones en su alineación titular para la temporada 2027, el director ejecutivo de Cadillac F1 admitió que en la Fórmula Uno siempre puede haber un cambio de planes.

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“Sin embargo, debo aclarar que se trata de la Fórmula Uno y las cosas siempre pueden cambiar. Por el momento no hay cambios previstos para 2027, pero las cosas siempre pueden cambiar”, afirmó Dan Towriss.

“Pero sé que han circulado algunos rumores sobre algunos de los jóvenes pilotos, pero no están fundamentados, así que no es algo en lo que me centraría. No estamos centrados en eso en este momento”, aseguró el CEO de la escudería Cadillac Fórmula 1 Team.

¿Qué opina Cadillac acerca de Checo Pérez?

Checo Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de Hungría en la vuelta 51 (REUTERS)

En conferencia de prensa el día martes 12 de agosto, el director ejecutivo de Cadillac F1 dijo estar “muy confiado” en que Sergio Checo Pérez seguirá con el equipo, a pesar de los rumores que colocan al tapatío en las filas de la escudería Williams.

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“Estoy muy confiado en que Checo (Pérez) se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, declaró.

Por otro lado, el nuevo jefe de la escudería, Marcin Budkowski, destacó la mentalidad de Sergio Pérez para brindar un mayor aporte en el equipo así como su manera de conducir el auto, lo cual respalda sus años de experiencia en la Fórmula Uno.

“Por lo que sé, no sólo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy fuerte en segundo plano. Es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante muchos años y con los mejores”, destacó

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“Creo que es el tipo de mentalidad que queremos y ese es también el tipo de mentalidad que yo aportaré. Así que estoy seguro de que estaremos completamente alineados en la mentalidad y en el impulso.“, agregó el nuevo jefe de la escudería Cadillac Marcin Budkowski,

Resultados de Checo Pérez con Cadillac en la temporada 2026

El piloto mexicano aún no suma puntos en la temporada (X / Sergio Pérez)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º lugar. Gran Premio de Miami: 16º lugar. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º lugar(por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º lugar. Gran Premio de Austria: 21º lugar. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º lugar. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cuándo regresa Checo Pérez al ruedo?

El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada 2026 de la Fórmula Uno se reactivará durante el fin de semana del 24 al 26 de agosto para la celebración del Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos.

Para entonces, ya no habrá pausas, la segunda mitad de la campaña vivirá los once grandes premios restantes para conocer al campeón y ver si Checo Pérez puede alcanzar los puntos en el año que debuta Cadillac en la Máxima Categoría.

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A continuación te mostramos las fechas y sedes de los carreras que se llevarán a cabo una vez reiniciada la temporada 2026 de la Fórmula Uno, entre ellos figura el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.