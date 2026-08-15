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Qué es Emsculpt, la tecnología de los “20 mil abdominales”

El médico Gamaliel Román explica cómo funciona Emsculpt, cuáles son sus principales aplicaciones y qué personas deben evitarlo

El médico Gamaliel Román explica cómo funciona Emsculpt, cuáles son sus principales aplicaciones y qué personas deben evitarlo
El médico Gamaliel Román explica cómo funciona Emsculpt, cuáles son sus principales aplicaciones y qué personas deben evitarlo
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Emsculpt se ha convertido en una de las tecnologías más comentadas dentro de la medicina estética por su capacidad para trabajar la musculatura sin recurrir a agujas, anestesia o cirugía.

Conocido popularmente como “la máquina de los 20 mil abdominales”, el procedimiento está dirigido a personas que buscan mejorar el tono muscular y reducir grasa localizada en determinadas zonas del cuerpo.

La tecnología fue desarrollada por la empresa estadounidense BTL y comenzó a cruzar fronteras desde 2019. Desde entonces, especialistas como el médico Gamaliel Román la han incorporado a sus servicios de remodelación corporal no invasiva.

A diferencia de otros tratamientos estéticos enfocados principalmente en el tejido graso, Emsculpt actúa sobre los músculos mediante energía electromagnética focalizada de alta intensidad, conocida como HIFEM por sus siglas en inglés.

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“La tecnología Emsculpt se basa en la energía electromagnética de alta intensidad. Una sola sesión causa miles de contracciones musculares que son importantes para mejorar el tono y la fuerza de los músculos”, explicó Gamaliel Román, experto en medicina estética y uno de los primeros especialistas en ofrecer este procedimiento en México.

Tratamiento no invasivo que utiliza energía electromagnética de alta intensidad para estimular miles de contracciones y fortalecer la musculatura
Tratamiento no invasivo que utiliza energía electromagnética de alta intensidad para estimular miles de contracciones y fortalecer la musculatura

¿Cómo funciona Emsculpt?

Durante una sesión de aproximadamente 30 minutos, el equipo produce contracciones musculares supramáximas. Estos movimientos involuntarios someten al músculo a un trabajo intenso que difícilmente podría reproducirse en el mismo periodo mediante el ejercicio convencional.

Dependiendo de la zona tratada, una sesión puede equivaler a cerca de 20 mil contracciones abdominales o sentadillas. Esta característica dio origen al apodo con el que se ha popularizado el tratamiento.

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De acuerdo con la información difundida sobre la tecnología, un protocolo de cuatro sesiones puede contribuir a reducir la grasa localizada en alrededor de un 20 por ciento y aumentar la masa muscular hasta en un 16 por ciento.

No obstante, los resultados pueden variar de una persona a otra y dependen de factores como la condición física, los hábitos alimenticios y el seguimiento de las indicaciones profesionales.

El tratamiento no debe considerarse un reemplazo del ejercicio ni una alternativa para perder peso de manera generalizada. Está pensado principalmente para personas que mantienen hábitos saludables y desean fortalecer, tonificar o definir ciertas partes del cuerpo.

¿En qué zonas del cuerpo puede aplicarse?

El abdomen y los glúteos se encuentran entre las áreas más habituales de aplicación. En el abdomen, Emsculpt busca fortalecer y definir la musculatura, además de contribuir a disminuir la grasa superficial. En los glúteos, puede ayudar a tonificar, levantar y modelar la zona sin implantes ni transferencias de grasa.

Gamaliel Román señaló que sus aplicaciones no se limitan a estas partes del cuerpo. Tanto hombres como mujeres pueden utilizar el tratamiento para trabajar brazos, espalda, piernas y pantorrillas, siempre después de una valoración individual.

Generalmente, los primeros cambios comienzan a apreciarse después de cuatro sesiones. Los efectos pueden continuar desarrollándose durante las semanas posteriores y, según la información proporcionada sobre el procedimiento, mantenerse hasta por un año. La duración dependerá del estilo de vida y las características de cada paciente.

Tratamiento no invasivo que utiliza energía electromagnética de alta intensidad para estimular miles de contracciones y fortalecer la musculatura
Tratamiento no invasivo que utiliza energía electromagnética de alta intensidad para estimular miles de contracciones y fortalecer la musculatura

Gamaliel Román incorpora Emsculpt a su clínica

Conocido en México como el “cirujano de las estrellas”, Gamaliel Román ha atendido a distintas figuras del espectáculo interesadas en procedimientos estéticos. Entre ellas se encuentra la vedette Lyn May, quien recientemente acudió a su clínica para someterse a una sesión de Emsculpt.

Según la información proporcionada, Lyn May se mostró satisfecha después del procedimiento y manifestó su intención de regresar para completar nuevas sesiones y observar mejores resultados.

Más allá de su popularidad entre personalidades de la farándula, Emsculpt se plantea como una herramienta complementaria para fortalecer la musculatura. Una alimentación equilibrada, el ejercicio frecuente y la valoración de un especialista continúan siendo elementos esenciales para determinar si el tratamiento es adecuado y mantener sus posibles resultados.

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