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FGR destruye más de 28 mil unidades de fentanilo provenientes de investigaciones en Querétaro

La fiscalía federal eliminó la sustancia en una empresa especializada del Estado de México, bajo supervisión del Ministerio Público

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La fiscalía federal eliminó la sustancia en una empresa especializada del Estado de México, bajo supervisión del Ministerio Público. Créditos: FGR
La fiscalía federal eliminó la sustancia en una empresa especializada del Estado de México, bajo supervisión del Ministerio Público. Créditos: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de dos kilos 306 gramos 800 miligramos y 28 mil 308 unidades de sustancia que contenían fentanilo, como parte de diversas investigaciones iniciadas en Querétaro. La diligencia se efectuó en instalaciones de una empresa privada especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, ubicada en el Estado de México.

La operación se encuadró dentro del esquema institucional que la FGR aplica de forma recurrente para la destrucción de narcóticos asegurados en distintos estados del país. En este caso, el origen de las carpetas de investigación corresponde a la entidad queretana, desde donde las sustancias fueron trasladadas para su eliminación definitiva conforme a los marcos legales vigentes.

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Qué se destruyó y en qué cantidades

El volumen destruido comprende dos componentes: una fracción en peso —dos kilos 306 gramos 800 miligramos— y una fracción en unidades individuales, con 28 mil 308 piezas de sustancia que contenían fentanilo. En operativos similares documentados por la FGR, la dependencia ha descrito estas unidades como pastillas, tabletas o cápsulas, formas de presentación propias de la distribución en el mercado ilícito.

El volumen destruido comprende dos componentes: una fracción en peso —dos kilos 306 gramos 800 miligramos— y una fracción en unidades individuales, con 28 mil 308 piezas de sustancia que contenían fentanilo. Créditos: FGR
El volumen destruido comprende dos componentes: una fracción en peso —dos kilos 306 gramos 800 miligramos— y una fracción en unidades individuales, con 28 mil 308 piezas de sustancia que contenían fentanilo. Créditos: FGR

El fentanilo es un opioide sintético cuya potencia supera entre 50 y 100 veces a la morfina, según datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Su presencia en el mercado ilícito mexicano ha sido documentada de manera sistemática por la FGR en operaciones de destrucción realizadas en distintas regiones del territorio nacional.

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El procedimiento y el lugar de destrucción

La diligencia se realizó en instalaciones de una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, con sede en el Estado de México. La FGR recurre con regularidad a este tipo de instalaciones para la destrucción de narcóticos asegurados, práctica documentada en múltiples comunicados del Gabinete de Seguridad federal a lo largo de 2025 y 2026.

El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales aplicables, según informó la dependencia. Créditos: FGR
El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales aplicables, según informó la dependencia. Créditos: FGR

El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales aplicables, según informó la dependencia. Este marco normativo establece las condiciones bajo las cuales deben eliminarse los narcóticos asegurados, con el fin de garantizar la trazabilidad del proceso y descartar cualquier posibilidad de desvío o reingreso de las sustancias al mercado ilícito.

Las instituciones que supervisaron la operación

La supervisión del acto estuvo a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro. La FECOR es la unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos federales fuera de la capital, y es la instancia que conduce las investigaciones de origen en este caso.

En la diligencia participaron también personal del Órgano Interno de Control (OIC), cuya presencia garantiza la transparencia institucional del proceso, así como elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encargados de la seguridad y custodia durante el evento.

La cadena de verificación técnica estuvo a cargo de peritos especializados en dos disciplinas: química forense y fotografía forense. Los primeros acreditan la naturaleza e identidad de las sustancias destruidas; los segundos documentan el proceso con registro visual que forma parte del expediente judicial correspondiente.

Querétaro, estado de origen de las investigaciones

Las carpetas de investigación que dieron origen a esta destrucción fueron iniciadas en Querétaro, entidad que en los últimos años ha registrado operativos de la FGR vinculados al aseguramiento de drogas sintéticas y al desmantelamiento de estructuras de distribución.

En junio de 2026, el Gabinete de Seguridad federal reportó que elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron un cateo en un inmueble en Querétaro donde detuvieron a ocho personas y aseguraron diversas dosis de droga, ampolletas de medicamento controlado, cápsulas psicotrópicas y pipas de cristal, entre otros objetos.

La destrucción de las 28 mil 308 unidades con fentanilo se inscribe en el ciclo completo de la cadena de custodia: del aseguramiento en campo a la eliminación definitiva bajo supervisión institucional, cerrando así el proceso legal iniciado con cada carpeta de investigación en la entidad.

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