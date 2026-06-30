Diputado del Verde sostiene que el proceso interno de Morena, PT y PVEM avanza con transparencia

Raúl Bolaños-Cacho afirma que el proceso interno de Morena, PT y PVEM rumbo a la elección de 2027 se desarrolla con transparencia y con el método de encuestas abierto. Crédito: Cámara de Diputados.

El diputado Raúl Bolaños-Cacho afirmó este 29 de junio que el proceso interno de Morena, PT y PVEM para definir perfiles rumbo a la elección de 2027 se desarrolla con transparencia, mientras las dirigencias todavía deliberan los acuerdos para San Luis Potosí y mantienen abierto el método de selección mediante encuestas.

El legislador del PVEM, también vicepresidente de la Mesa Directiva, sostuvo en un comunicado de la Cámara de Diputados que aún faltan meses para que las fuerzas de la coalición platiquen y determinen cómo cerrarán sus acuerdos en esa entidad. Dijo que esa definición corresponderá a las dirigencias nacionales de los partidos.

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Bolaños-Cacho señaló que él no integra la Coordinación Nacional de Elecciones de su partido y por eso consideró irresponsable fijar una postura concluyente sobre el desenlace del proceso. Aun así, planteó que el diálogo permite sumar a los mejores perfiles y alcanzar acuerdos entre las dirigencias.

El PVEM defiende encuestas para medir a los aspirantes de la coalición

El diputado del PVEM sostuvo que las dirigencias nacionales de la coalición aún deliberan los acuerdos para definir perfiles en San Luis Potosí. (Foto: Facebook@RaulBCC)

Sobre el método para elegir candidaturas, el diputado defendió que los perfiles de los partidos aliados compitan en igualdad de condiciones a través de encuestas, porque ese mecanismo ya se utilizó en procesos anteriores. Explicó que Morena incorpora ciertos perfiles, el PT presenta uno o dos y el Verde hace lo propio para medirlos en las mismas circunstancias.

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En esa lógica, expresó confianza en la comisión de la coalición encabezada por Citlalli Hernández. Aseguró que esa instancia ha dado certeza de diálogo y de conducción política dentro del proceso interno.

El legislador añadió que, a su juicio, si se revisa la forma en que se realizaron los registros, el procedimiento fue ordenado y transparente. También expresó su deseo de que el proceso continúe bajo esos mismos criterios.

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Bolaños-Cacho respaldó además la participación de integrantes de su bancada que buscan coordinar los trabajos de la coalición en distintos estados. Mencionó a Carlos Puente Salas por Zacatecas, Manuel Cota por Baja California Sur, Ernesto Núñez por Michoacán, Ricardo Madrid en Sinaloa y Ricardo Astudillo por Querétaro.

Dentro de ese grupo, manifestó una expectativa favorable para Carlos Puente Salas en Zacatecas. Destacó que su coordinador parlamentario tiene una trayectoria de 20 años como legislador federal, además de haber sido dirigente nacional del partido, y dijo esperar que las encuestas internas le favorezcan para encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación en ese estado.

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Los diputados que participan no deben dejar el cargo en esta etapa

El diputado aclaró que las y los legisladores del PVEM inscritos en el proceso no deben separarse del cargo en esta etapa y solo lo harían si resultan designados en sus estados. (Europa Press)

El diputado aclaró que el PVEM decidió apegarse a lo previsto en la Constitución Política. Por esa razón, las y los integrantes de su bancada que se inscribieron en el proceso no están obligados a separarse del cargo durante esta fase.

Precisó que esa separación solo procedería si resultan designados para encabezar la coordinación en sus respectivos estados. Con ello, rechazó que la participación actual de legisladores dentro del proceso interno implique una salida inmediata de la Cámara de Diputados.

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En otro punto, descartó que el proceso constituya actos anticipados de campaña. Sostuvo que no hay nada que ocultar y que lo que ocurre es el registro de personas que aspiran a coordinar los esfuerzos de una coalición afín a la Cuarta Transformación en sus entidades.

Sobre la eventual creación de nuevos partidos políticos, consideró que serían bienvenidos si contribuyen a ampliar la democracia. A la vez, advirtió que estaría mal que se formen si su propósito fuera convertirse en negocio.

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El comunicado también refiere que, al ser consultado sobre la denuncia por violencia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, Bolaños-Cacho condenó los hechos y expresó confianza en que “debe caer todo el peso de la ley sobre esta persona”. Añadió que le resultan deleznables las imágenes conocidas y que es grave que este tipo de violencia siga presente en el país.