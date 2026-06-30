Doblete sísmico: tras los devastadores terremotos de Venezuela, en México insisten en la cultura sísmica

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente secuencia de terremotos en Venezuela ha reactivado la preocupación sobre la preparación de la sociedad ante eventos sísmicos de gran magnitud.

El doble sismo, registrado en el norte del país, provocó la muerte de 1,719 personas y dejó más de 5,000 heridas.

El impacto se extendió a 16,000 damnificados, con 855 edificios afectados y 189 colapsados, dificultando el acceso de la ayuda humanitaria por los severos daños en las infraestructuras viales.

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La peculiaridad de este desastre radica en el fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

(NYT)

A diferencia de la secuencia tradicional —un sismo principal seguido por réplicas menores—, este caso presentó dos movimientos de fuerza similar con apenas 40 segundos de diferencia.

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El primer sismo de magnitud 7.2 fue seguido casi de inmediato por otro de 7.5, lo que redujo a cero el margen de reacción para la población y elevó el riesgo de nuevas víctimas, ya que muchas estructuras resultaron dañadas tras el primer impacto y no resistieron el segundo.

Qué es el doblete sísmico y por qué es peligroso

Un doblete sísmico ocurre cuando dos movimientos telúricos de magnitud comparable se presentan en la misma región con muy poco tiempo entre ellos.

Los especialistas explican que el primer evento altera el equilibrio de esfuerzos en el subsuelo, lo que puede activar otra falla cercana en cuestión de segundos.

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Esto expone a la población y la infraestructura a un riesgo mayor que en la dinámica habitual de sismo principal y réplicas.

El mayor peligro del doblete es que las edificaciones pueden sufrir daños severos en el primer episodio y quedar debilitadas para enfrentar el segundo.

En Venezuela, esta situación se tradujo en un colapso masivo de viviendas, principalmente en la región de La Guaira, donde se habilitaron refugios y campamentos para los desplazados.

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(NYT)

Durante las horas posteriores, se registraron más de 600 réplicas, aunque no causaron daños adicionales significativos.

La emergencia revive la memoria de tragedias previas, como el deslave de 1999 en La Guaira y el terremoto de 1967 en Caracas.

¿Puede ocurrir un doblete sísmico en México?

El Servicio Sismológico Nacional señala que, aunque México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico —una de las zonas más activas del planeta—, el doblete sísmico es un fenómeno poco frecuente.

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Este patrón se ha documentado en países como Turquía, Japón, Alaska y, ahora, Venezuela, siempre como una excepción en la dinámica tectónica.

El país registra miles de sismos cada año: solo en los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron más de 21,000 movimientos telúricos.

Sin embargo, la ocurrencia de un doblete depende de factores muy específicos, como las características de las fallas y la forma en que se redistribuyen los esfuerzos tras un primer sismo.

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La posibilidad de que un doblete sísmico suceda en México no puede descartarse totalmente, pero los especialistas insisten en que se trata de un evento raro.

Lo fundamental es que la población mantenga una cultura de prevención y conozca los protocolos de protección civil para reaccionar adecuadamente ante cualquier emergencia.

Lecciones de la experiencia mexicana en prevención sísmica

La historia sísmica de México ha estado marcada por terremotos devastadores, como el de 1985 en la Ciudad de México o el de 2017 en el centro del país.

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Según Carlos Valdés González, investigador de la UNAM y exdirector del Servicio Sismológico Nacional, la magnitud no siempre determina el daño:

(AP Foto/Paul Conklin, Archivo)

“Lo importante es cómo se traducen en daños y pérdidas. Por eso la lección fundamental es clara: debemos prevenir y estar alertas siempre”.

La sociedad mexicana ha desarrollado una cultura de autoprotección basada en simulacros, educación pública, protocolos de emergencia y la activación inmediata de planes gubernamentales como el Plan DN-III.

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Estos mecanismos han demostrado su eficacia en la reducción del número de víctimas y el rescate de personas tras grandes terremotos.

En conclusión, la tragedia venezolana subraya la necesidad de invertir en educación sísmica y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía.

Ante la posibilidad, aunque baja, de un doblete sísmico, la prevención y la preparación se consolidan como los recursos más valiosos para mitigar el impacto de futuros eventos.