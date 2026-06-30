Comunidad de Punta de Mita pide no adelantar victoria luego de que Semarnat reconociera irregularidades en playa Las Cocinas

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

La batalla por playa Las Cocinas, en donde habitantes de Punta de Mita, Nayarit, buscan defender los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que le pertenecen a la playa, ha avanzado de manera favorable y comienza a visualizarse un panorama justo para la comunidad, sin embargo, quienes encabezan esta lucha, piden no festejar todavía, pues el camino recién comienza y “sin dictamen, sin plazos y sin una restauración ambiental completa, no puede hablarse de una victoria definitiva”.

El pasado 19 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado en el que reconoció que existen irregularidades en la construcción que la desarrolladora Cantiles de Mita lleva a cabo en las costas de la playa Las Cocinas. A raíz de ello, anunció una visita a la zona para poder dar seguimiento al caso y garantizar que se respeten los 20 metros de Zofamat.

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En ese contexto, tras una reunión que tuvieron integrantes del movimiento Batlla por la Playa, emitieron un mensaje dirigido principalmente a quienes han seguido de cerca los acontecimientos en torno a Playa Las Cocinas.

La comunidad afirmó que, mientras no exista un dictamen técnico definitivo y acciones concretas para recuperar el ecosistema alterado, la vigilancia y la organización ciudadana seguirán siendo necesarias.

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“Mientras no exista un plazo definido, un dictamen técnico y acciones concretas para la restauración ambiental, seguiremos firmes y vigilantes”, expresaron.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Agradecieron la cobertura y el seguimiento al caso e invitaron a no celebrar todavía una batalla que aún no termina. “Entendemos el entusiasmo, pero ese mensaje puede generar una falsa percepción de que el proceso ha concluido. La realidad es que aún faltan resoluciones, plazos y, sobre todo, una restauración ambiental integral”, puntualizaron.

En el comunicado, se recordó que la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. intervino en la playa abriendo un zanjón y rellenándolo con piedras en un periodo muy corto. La comunidad señaló que restaurar el equilibrio natural afectado por estas acciones demanda un esfuerzo mucho mayor, que solo puede lograrse mediante la participación de especialistas y la aplicación de criterios científicos.

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Los habitantes remarcaron que el trabajo de recuperación no se limita a mover tierra o material de relleno, sino que implica restablecer las condiciones originales del entorno, lo que requiere tiempo, recursos y supervisión constante.

El grupo agradeció a quienes han mostrado interés, compartido información y participado en la discusión pública sobre el futuro de la playa. Invitó a la ciudadanía a no anunciar un triunfo anticipado y a recordar que sin un dictamen formal, fechas definidas y una restauración ambiental comprobable, no puede hablarse de una victoria real.

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El llamado de la comunidad también incluyó una exhortación a la responsabilidad y a la prudencia en el manejo de la información. Reconoció el entusiasmo que generan los avances y la esperanza de un resultado favorable, pero insistió en que la defensa de Playa Las Cocinas debe mantenerse hasta que se cumplan todas las etapas jurídicas y ambientales necesarias para garantizar la protección del lugar y el acceso libre de la población.

Los habitantes de Punta de Mita aseguraron que seguirán por la vía legal y pacífica hasta alcanzar este objetivo. Recordaron que la restauración ambiental es un proceso complejo que requiere planificación, recursos y la colaboración de expertos, y que el éxito solo podrá declararse cuando la playa recupere plenamente su estado natural y se eliminen las restricciones de acceso impuestas por particulares.

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