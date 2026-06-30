¿Qué pasó con el tigre que escapó en Tepetlaoxtoc? Semarnat aclara su estatus

Un tigre blanco avanza entre arbustos verdes y cactus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró la situación del tigre de Bengala que escapó en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, luego de que en diversos reportes iniciales se afirmara que el ejemplar había huido de un santuario o instalación administrada por la dependencia federal.

A través de una nota informativa, la Semarnat explicó que el felino no se encontraba bajo resguardo en un centro operado por la institución, sino en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) denominado Animal Experience México, cuya operación y medidas de seguridad son responsabilidad de su titular.

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Con ello, la dependencia buscó precisar la información que circuló tras el incidente ocurrido el 27 de junio, cuando la fuga del ejemplar provocó un amplio operativo de búsqueda y una alerta preventiva para habitantes de varias comunidades de Tepetlaoxtoc, ante el riesgo que representaba un animal de estas características en libertad.

Tigre no escapó de una instalación operada por la dependencia

En su comunicado, la Semarnat señaló que el ejemplar escapó del PIMVS Animal Experience México, un establecimiento privado registrado para la reproducción controlada y manejo de especies silvestres fuera de su hábitat natural.

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La dependencia recordó que este tipo de instalaciones pueden ser administradas por personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, pero que la responsabilidad sobre su funcionamiento, el confinamiento de los animales y las medidas de seguridad recae directamente en el titular del registro.

Asimismo, destacó que el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre establece que los responsables de estos predios deben mantener a los ejemplares exóticos —como ocurre con el tigre de Bengala— únicamente en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la población y el trato digno y respetuoso de los animales.

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La aclaración surgió luego de que diversos reportes difundidos tras la fuga señalaran que el felino había escapado de un supuesto santuario administrado por la Semarnat, versión que ahora fue desmentida oficialmente por la dependencia.

Así fue el operativo para localizar al tigre en Tepetlaoxtoc

De acuerdo con la Semarnat, el avistamiento del tigre de Bengala se registró el pasado 27 de junio, lo que motivó la coordinación inmediata entre autoridades municipales, estatales y federales.

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La dependencia informó que estableció comunicación con la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, para organizar las labores de búsqueda del ejemplar.

En un primer momento se conformó un grupo integrado por personal de Protección Civil del Estado de México, autoridades del ayuntamiento y elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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Posteriormente, un día después, se incorporaron especialistas de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Estado de México (ORPAGT), así como personal técnico del Parque Ecológico Zacango, quienes apoyaron las tareas para ubicar al felino y garantizar tanto la seguridad de la población como el bienestar del animal.

Las autoridades reiteraron durante el operativo el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier intento de acercarse o capturar al tigre y reportar de inmediato cualquier avistamiento a los servicios de emergencia.

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¿Qué son los PIMVS y quién es responsable cuando ocurre una fuga?

Los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) son espacios autorizados por la autoridad ambiental para albergar, reproducir, conservar o aprovechar ejemplares de fauna silvestre fuera de sus ecosistemas naturales.

Aunque cuentan con un registro oficial, la Semarnat enfatizó que ello no significa que sean instalaciones operadas por el Gobierno de México. La dependencia únicamente otorga el registro correspondiente y supervisa el cumplimiento de la legislación ambiental, mientras que el manejo cotidiano de los ejemplares y las condiciones de seguridad corresponden a los propietarios o administradores del predio.

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Por ello, cuando ocurre un incidente como el escape de un animal exótico, la responsabilidad inicial recae en el titular del establecimiento, quien debe garantizar que los ejemplares permanezcan confinados y que no representen un riesgo para la población.

La fuga generó alerta en tres comunidades del Edomex

El escape del tigre de Bengala provocó una movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno y la emisión de alertas preventivas para habitantes de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo, comunidades pertenecientes al municipio de Tepetlaoxtoc.

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Durante las primeras horas del operativo, el gobierno municipal pidió a la población mantenerse en sus viviendas, evitar acercarse a zonas despobladas y no intentar seguir o capturar al felino, ya que podía representar un riesgo para las personas.

Las labores de búsqueda incluyeron recorridos terrestres, vigilancia especializada y la participación de personal capacitado en el manejo de fauna silvestre. La Semarnat sostuvo que continuará colaborando con las autoridades competentes dentro del ámbito de sus atribuciones, al tiempo que insistió en que el ejemplar no escapó de una instalación administrada por la dependencia, sino de un establecimiento privado registrado como PIMVS.