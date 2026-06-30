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Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Los hombres estarían encargados de realizar sobornos para permitir el paso del combustible a través de la frontera

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Sanciones red de huachicol fiscal del CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas de los 11 sujetos señalados por EEUU. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos mexicanos y nueve empresas por presuntamente estar relacionadas con un esquema de contrabando de combustible en la frontera sin pagar impuestos, también llamado huachicol fiscal, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, esta red está encargada del contrabando de combustible transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares anuales para el cártel, el cual era liderado -hasta el mes de febrero pasado- por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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Estas actividades son identificadas como la fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, los cuales se desarrollan a través del robo de combustible y petróleo en México que posteriormente es enviado a Estados Unidos para refinarlo y, al terminar el proceso, es enviado de regreso al país como combustible mediante esquemas de evasión fiscal al declararse como aceites.

Los métodos para robar el combustible y petróleo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido identificados por las autoridades, los cuales incluyen lo siguiente:

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  • Sobornos a empleados
  • Perforación ilegal de oleoductos
  • Robo en refinerías
  • Secuestro de camiones cisterna
  • Amenazas a empleados de Pemex

¿Quiénes son los sancionados?

Huachicol fiscal CJNG sancionado
Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Con base en acciones previas realizadas por la OFAC, fue sancionado el mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien es identificado como una figura clave en el mundo empresarial encargado de facilitar la red de robo de combustible del CJNG.

De acuerdo con los datos, el hombre se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del cártel, quien crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.

Sus operaciones se basan en importar combustible de EEUU a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir impuestos. La mayoría de sus clientes serían empresas de gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio.

Con esto, también fueron sancionadas las seis empresas dedicadas al sector de transporte, financiero e inmobiliario (localizadas en México) que Juraidini posee, las cuales son:

  • Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
  • OJ Living Trust, SAPI de CV
  • RK Real King, SA de CV
Red de huachicol fiscal de EEUU CJNG sancionada
Foto: Departamento del Tesoro EEUU
  • Soma Transporte y Servicios, SA de CV
  • Ogui Fletes
  • OF Transportes

Además de una que tiene sede en Reino Unido, llamada Cucumber Sweet Waves Ltd. Con ellas estaría beneficiando al CJNG.

J. Refugio Ruiz Villagomez

El otro mexicano sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagomez, quien es identificado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se encarga de pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre EEUU y México. Ruiz Villagomez está relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV (ambas también sancionadas).

Hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR), citados por EEUU, refieren que la empresa Jomadi se dedica a la importación y exportación involucrada con el narcotráfico. Tanto esta como la segunda han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por millones de dólares a terceros vinculados con el CJNG.

Sancionado por red de huachicol fiscal del CJNG
Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Las redes de huachicol fiscal que operan en la frontera: el patrón detectado

De acuerdo con los datos, luego de obtener el combustible o petróleo crudo, este es introducido a Estados Unidos a través de intermediarios cómplices que de manera frecuente los etiqueta como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar pagar impuestos. Luego se entrega a importadores que lo venden con descuento a mercados energéticos antes de repatriar las ganancias a los cárteles.

Los patrones detectados indican que mediante estos esquemas, los cárteles usan empresas comercializadoras mexicanas (con permisos de distribución de combustible) para comprarlo a empresas estadounidenses y emitir facturas falsas y legitimar el hidrocarburo en México.

Como parte de la red, aprovechan a distribuidores de combustible en EEUU y sus relaciones con refinerías para comprar y desviar el hidrocarburo a través de empresas fachada y fantasma en los sectores de transporte de mercancías y logística, las cuales usan para ingresarlo a México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones (Foto: Semar)
Imagen del decomiso de un buque con huachicol. Foto: Marina

El dinero generado es lavado a través de esquemas que incluyen la compra de:

  • Artículos de lujo como vehículos de alta gama, joyas de alto valor o alquileres vacacionales, destinos de viaje exclusivos
  • Bienes raíces
  • Activos de inversión

De acuerdo con las autoridades de EEUU, los cárteles utilizan las ganancias en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, esto con el objetivo de elegir a funcionarios corruptos que colaboren con ellos en el control de puestos administrativos clave en el gobierno.

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