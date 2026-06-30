México

Hallan fosa clandestina en Sinaloa: las dos víctimas eran originarias de Querétaro y estaban desaparecidos desde 2025

El colectivo Por las Voces Sin Justicia confirmó la localización de Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, desaparecidos desde abril de 2025 cuando viajaban por Concordia; un tercer joven continúa sin ser localizado

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Collage de dos retratos; un hombre joven con cabello rizado y traje sonríe; un hombre adulto calvo con barba y camiseta sonríe levemente.
Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez fueron localizados en una fosa clandestina meses después de desaparecer en Concordia, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos de Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, dos jóvenes originarios de San Juan del Río, Querétaro, fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, casi dos meses después de haber desaparecido mientras viajaban por la entidad junto con un tercer acompañante.

La localización fue confirmada por el colectivo Por las Voces Sin Justicia, organización que informó que los restos fueron encontrados durante una jornada de búsqueda realizada el 9 de mayo, en coordinación con la Agencia Especializada en Desaparición de Personas. De acuerdo con el grupo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa no participó en los trabajos.

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Mediante una publicación en redes sociales, el colectivo expresó sus condolencias a la familia de ambos jóvenes y reconoció la fortaleza de sus seres queridos durante los meses de búsqueda.

“Desde Por las Voces Sin Justicia expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Santiago Sánchez Rodríguez y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez”, señaló la organización.

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Desaparecieron cuando regresaban de Mazatlán

Santiago y Carlos Enrique desaparecieron el 7 de abril de 2025 junto con José Isaías García Rosey, cuando los tres viajaban en un vehículo por el municipio de Concordia.

(Facebook)
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Según los reportes, los jóvenes habían viajado a Mazatlán y emprendían el regreso hacia Querétaro cuando dejaron de comunicarse con sus familiares. La última llamada o contacto con sus seres queridos ocurrió alrededor de las 19:22 horas de ese día.

Al perder comunicación con ellos, sus familiares presentaron las denuncias correspondientes e iniciaron una intensa búsqueda con el apoyo de colectivos especializados, mientras las fichas de búsqueda comenzaron a difundirse tanto en Querétaro como en Sinaloa.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la localización de José Isaías García Rosey, por lo que continúa en calidad de desaparecido.

Concordia, una región marcada por la violencia

El hallazgo ocurrió en Concordia, un municipio ubicado al sur de Sinaloa que en los últimos meses ha cobrado notoriedad por el hallazgo de fosas clandestinas y por la violencia derivada de la presencia de grupos del crimen organizado.

La región forma parte de una zona estratégica para las organizaciones criminales debido a su conexión con comunidades serranas y rutas que comunican con Mazatlán y otros municipios del estado.

(Facebook)
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A principios de 2026, Concordia también fue escenario del secuestro de diez trabajadores de la empresa minera Viszla Silzer, un caso que, según diversos reportes, fue atribuido a un grupo ligado a Los Chapitos. Desde entonces, colectivos de búsqueda han intensificado las jornadas de localización en distintos puntos del municipio, donde constantemente se reportan nuevos hallazgos.

La crisis de desapariciones en Sinaloa

El caso de los hermanos Sánchez Rodríguez vuelve a evidenciar la crisis de desapariciones que enfrenta Sinaloa y el resto del país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México existen actualmente más de 135 mil personas desaparecidas, mientras que Sinaloa concentra 7 mil 337 casos, una de las cifras más altas del país.

Ante este panorama, colectivos de familiares continúan encabezando búsquedas en campo para localizar a personas desaparecidas, una labor que en muchos casos realizan con recursos propios y que ha permitido el hallazgo de decenas de fosas clandestinas en distintos municipios del estado.

Mientras Santiago y Carlos Enrique finalmente pudieron ser localizados, la búsqueda de José Isaías García Rosey continúa, al igual que la de miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Madres buscadoras México
El hallazgo fue confirmado por el colectivo Por las Voces Sin Justicia tras una jornada de búsqueda realizada junto con autoridades especializadas.

A través de un mensaje en redes sociales, el colectivo expresó sus condolencias a los familiares de ambos jóvenes y reiteró su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada.

Desaparecieron cuando regresaban de Mazatlán

Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez desaparecieron el 7 de abril de 2025 junto con José Isaías García Rosey, cuando viajaban en un vehículo por el municipio de Concordia.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes habían viajado a Mazatlán y emprendían el regreso hacia Querétaro cuando perdieron contacto con sus familiares. La última comunicación ocurrió alrededor de las 19:22 horas, tras lo cual sus allegados presentaron los reportes de desaparición e iniciaron su búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de José Isaías García Rosey, por lo que continúa en calidad de desaparecido.

Concordia, una zona marcada por las fosas clandestinas

El municipio de Concordia se ha convertido en uno de los principales focos de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa debido al hallazgo recurrente de fosas clandestinas.

La zona cobró mayor relevancia a principios de 2026, luego del secuestro de diez trabajadores de la empresa minera canadiense Viszla Silzer, un caso que, de acuerdo con diversos reportes, fue atribuido a un grupo criminal vinculado a Los Chapitos.

La violencia en esa región ha provocado que colectivos de familiares mantengan constantes jornadas de búsqueda ante la magnitud del problema de desapariciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México existen más de 135 mil personas desaparecidas, mientras que Sinaloa acumula 7 mil 337 casos, ubicándose entre las entidades con mayor número de reportes.

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