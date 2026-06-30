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¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

La pareja se mostró muy enamorada en redes sociales y desató reacciones

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gabriel soto y colibrí jimenez
(Instagram)

Gabriel Soto confirmó el inicio de una nueva etapa sentimental con Colibrí Jiménez, quien durante más de un año fue su terapeuta en temas emocionales y de suplementación.

El actor afirmó en un encuentro con la prensa que se encuentra “muy contento, muy feliz, muy ilusionado, muy equilibrado y muy tranquilo”, después de semanas de rumores y especulaciones sobre su relación.

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Soto sostuvo que sus hijas ya conocen a Colibrí Jiménez y asegura que mantiene una comunicación abierta con ellas sobre su vida personal.

“Ya la conocen, pues claro, y saben perfectamente. Evidentemente no puedo dar un paso sin que ellas sepan”, declara el actor, quien enfatiza que su noviazgo comenzó después de finalizar su relación con Ana Carla Sinclair.

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gabriel soto y colibrí jimenez
(Instagram)

Gabriel Soto hace oficial su relación con Colibrí Jiménez

Ante la prensa, Gabriel Soto rechazó que su relación con Colibrí Jiménez haya iniciado mientras aún salía con Ana Carla Sinclair. El actor explicó:

“Eso no pasó así. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, punto. Salimos un tiempo, pero realmente no fue nada con esa formalidad”.

Señaló que conoció a su actual pareja cuando ella lo atendió como terapeuta durante una etapa difícil de su vida.

¿Quién es Colibrí Jiménez?

Originaria de Tepoztlán, Morelos, Colibrí Jiménez es chef, autora y embajadora de la cocina nacional. Inició su gusto por la gastronomía desde niña, aprendiendo recetas junto a su abuela Guadalupe.

A los 13 años obtuvosu primer empleo en cocina y a los 18 comenzó su formación profesional en la Escuela Franco Mexicano de Gastronomía, donde se graduó con mención honorífica como la mejor alumna de su generación.

gabriel soto y colibrí jimenez
(Instagram)

Posteriormente fundó la marca Aventura Gastronómica para promover el turismo culinario y cultural de México.

Colibrí combina su trabajo en la cocina con la difusión de un estilo de vida saludable a través de redes sociales, mostrando recetas, rutinas de ejercicio y prácticas holísticas para el bienestar físico y mental.

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