México

Mujer extorsionó con 25 mdp a médico con el que mantuvo una relación extramarital para no decirle a su esposa: ya está detenida

Norma Auxilio “N” fue arresta con un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano

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Persona con esposas, agente, bolsa llena de billetes, médico agachado y calle nocturna.
La mujer comenzó con las extorsiones desde el año 2021.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una relación extramarital entre un médico y una paciente derivó en años de extorsión para evitar que la esposa del hombre tuviera conocimiento del amorío. Luego de entregar millones de pesos, el sujeto denunció a la mujer y ya se encuentra detenida.

Este martes, el vicefiscal Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, presentó el caso en conferencia de prensa, el cual comenzó en el municipio de Morelia en el año 2021.

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De acuerdo con el funcionario, la mujer fue identificada como Norma Auxilio “N”, quien había sido paciente del médico. Durante las consultas médicas, ambos desarrollaron lo que describió como “cuestiones personales”, por lo que a partir de ese vínculo la mujer encontró el mecanismo para presionarlo y obtener dinero.

El monto acumulado superó los 25 millones de pesos, por lo que el sujeto procedió a denunciarla para poner fin a los pagos. Es así que la mujer fue detenida con un arma de uso exclusivo del Ejército y se encuentra vinculada a proceso por extorsionar durante cinco años al médico.

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Cinco años de extorsión que sumaron 25 millones de pesos entregados

Detenida por extorsión en Michoacán
Foto: FGE

De acuerdo con las autoridades, el esquema comenzó en el año 2021 y se prolongó sin interrupción hasta el momento de la detención.

“Esto comenzó desde el año 2021 y siendo que hasta el día de la fecha ya llevaba como monto de la extorsión aproximadamente 25 millones 300 mil pesos”, detalló el vicefiscal.

Vega Rodríguez describió la presión que el monto acumulado generó sobre la víctima: la suma, dijo, era “algo elevada” y el médico “ya sentía la presión”, por lo que decidió denunciar, un acto que las autoridades presentaron como un acto de confianza institucional.

“Tuvo la confianza de acercarse a las autoridades y llevar a cabo la parte de la denuncia”, señaló el funcionario.

El operativo: un pago controlado como trampa

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán agotó las líneas de investigación e identificó plenamente a la responsable. El paso siguiente fue montar un operativo diseñado para atraparla en el momento del cobro, el cual era de 300 mil pesos.

Detenida por extorsión en Michoacán
Foto: FGE

“Se genera el operativo para llevar a cabo un pago controlado y se logra la detención del personaje principal que estaba llevando a cabo la extorsión”, explicó Vega Rodríguez.

La estrategia del pago simulado permitió capturar a Norma Auxilio “N” en flagrancia, sin margen para que pudiera eludir a las autoridades. Sin embargo, durante su arresto, la mujer portaba un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que le sumó otra acusación.

Además del delito de extorsión, Norma Auxilio “N” enfrenta cargos por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. El fiscal detalló que ya fue vinculada a proceso por ambos ilícitos, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 17 de agosto de 2026.

Llaman a las ciudadanía a no ceder ante extorsiones

Vega Rodríguez aprovechó el caso para lanzar un mensaje a la ciudadanía. Subrayó que la extorsión “es un delito que actualmente aqueja a toda la sociedad, principalmente el delito de extorsión indirecta”, y llamó a no ceder ante este tipo de presiones.

Vicefiscal de Michoacán
Foto: FGE

El funcionario indicó que cualquier persona que enfrente una situación similar puede marcar al 089 o acudir directamente a la Fiscalía para recibir atención inmediata y ser canalizada al área correspondiente.

Mencionó además la existencia de la guía Ponte en Guardia contra la Extorsión, elaborada en conjunto por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. El material establece los parámetros mínimos para evitar ser víctima del delito y ofrece indicaciones sobre qué hacer y qué no hacer ante una probable extorsión.

“Con estas herramientas que se cuentan, es importante que hagamos la difusión y que llegue a la mayor cantidad de la población”, sostuvo Vega Rodríguez.

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