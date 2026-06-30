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Así operaba la red de empresas fantasma del CJNG para el contrabando de combustible, según el Tesoro de EEUU

OFAC detalla la red de empresas fachada usada por el CJNG para contrabandear combustible y evadir impuestos entre EU y México

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Huachicol-CJNG-8 de julio
La UIF bloquea a 20 personas por una red de robo de hidrocarburos presuntamente ligada al CJNG. (Jesús A. Áviles/Infobae México)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reveló el entramado de empresas fantasma y fachada que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba para contrabandear combustible y lavar las ganancias del huachicol fiscal, en una acción coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

La UIF coordina con autoridades estadounidenses medidas para frenar una estructura dedicada al huachicol, después de que la OFAC del Departamento del Tesoro señalara a 11 sujetos por su presunta relación con esa operación.
La UIF coordina con autoridades estadounidenses medidas para frenar una estructura dedicada al huachicol, después de que la OFAC del Departamento del Tesoro señalara a 11 sujetos por su presunta relación con esa operación.

El operador financiero: seis empresas a nombre de un solo hombre

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, el señalado como pieza clave del esquema es Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y “cerebro” de operaciones financieras del CJNG. Su función consistía en crear y operar empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para que el combustible cruzara la frontera con etiquetas falsas y así evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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Juraidini concentraba seis empresas mexicanas en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario:

  • Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
  • OJ Living Trust, SAPI de CV
  • RK Real King, SA de CV
  • Soma Transporte y Servicios, SA de CV
  • Ogui Fletes
  • OF Transportes

A esta lista se suma una séptima firma con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd, lo que apunta a una ramificación internacional del esquema más allá de la franja fronteriza.

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El Tesoro persigue a los facilitadores criminales detrás de los planes de contrabando transfronterizo de combustible del CJNG.
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Logística “de papel” para mover combustible robado

OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a otras dos empresas: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según las autoridades, ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin permisos y habrían pagado sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya había señalado previamente a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente vinculada al narcotráfico. Entre ambas firmas se rastrearon transacciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense.

El modus operandi: facturas falsas y permisos prestados

El comunicado del Tesoro detalla que estas empresas mexicanas, aunque contaban con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía, carecían de autorización de la Secretaría de Energía para importar producto desde Estados Unidos. Aun así, emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible y lo desviaban hacia redes de empresas fachada estadounidenses y mexicanas en los rubros de transporte y logística antes de cruzarlo en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o flotillas clandestinas.

Lavado a través de bienes de lujo

El Tesoro detectó que las ganancias se ocultaban mediante la compra de vehículos de alta gama, joyas, propiedades y destinos turísticos exclusivos, además de inversiones financieras, un patrón que —según FinCEN— se ha identificado en más de 160 reportes de actividad sospechosa equivalentes a 7 mil millones de dólares en el último año, concentrados principalmente entre Texas y Florida.

Esta designación se suma a las acciones recientes de la UIF mexicana, que bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por OFAC más nueve personas adicionales detectadas en el análisis nacional.

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