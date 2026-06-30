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Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

El cantante y Alejandra Jaramillo discutieron en vivo sobre el resultado del partido entre las selecciones de México y Ecuador

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Dos personas, una mujer y un hombre, interactúan en un espacio interior que simula un palco. A través de una ventana, se observa un campo deportivo con césped. La mujer, vestida con blusa roja, sostiene un pequeño objeto negro cerca del hombre, quien lleva gafas de sol. En la pantalla, se superponen las banderas de México y Ecuador junto a la palabra 'VS'. El video corresponde a un segmento de comentarios o una entrevista grabada durante un evento deportivo.

Peso Pluma y la influencer ecuatoriana Alejandra Jaramillo protagonizan un intercambio en redes sociales previo al partido entre México y Ecuador este 30 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México.

La conversación, transmitida en directo, se centra en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un contexto de tensión diplomática tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024.

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Las autoridades mexicanas decretaron suspensión de clases y Ley Seca en zonas estratégicas de la capital debido a la magnitud del evento y la expectativa social.

El cruce entre Peso Pluma y Alejandra Jaramillo en redes sociales

El cantante mexicano Peso Pluma y la influencer Alejandra Jaramillo discutieron en vivo sobre el resultado del partido entre las selecciones de México y Ecuador.

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Jaramillo afirma: “A ver, Hassan, vamos a hablar en serio tú y yo, porque México va a jugar contra Ecuador en dieciseisavos”. Peso Pluma responde: “No sabemos, no sabemos”. Ante la insistencia de Jaramillo y otros presentes, el cantante sostiene: “Va a ganar México”.

La ecuatoriana replica: “En esa defensa con Pacho y con Hincapié no los vamos a dejar pasar y meter gol”, mientras menciona a otros jugadores clave de Ecuador. Peso Pluma cierra: “Yo también te puedo sacar varios, pero mejor me voy a quedar callado”.

El cruce entre Peso Pluma y Alejandra Jaramillo en redes sociales (RS)
El cruce entre Peso Pluma y Alejandra Jaramillo en redes sociales (RS)

Este intercambio rápidamente circula en redes sociales, con usuarios de ambos países sumándose al debate y defendiendo a sus respectivas selecciones. La conversación evidencia el clima previo al partido, marcado por la rivalidad futbolística y el contexto político.

Suspensión de actividades y Ley Seca por el México vs Ecuador

El gobierno de la Ciudad de México decreta suspensión de clases y teletrabajo administrativo en zonas aledañas al Ángel de la Independencia y el Zócalo. Se implementa Ley Seca desde la mañana del 30 de junio para evitar incidentes durante el encuentro. Las medidas buscan garantizar la seguridad ante la afluencia de aficionados y la posibilidad de concentraciones masivas.

El partido inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmite en vivo por Canal 5, Canal 9, TUDN, ViX y TV Azteca. En Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de Fox, Fox Sports 1 y Peacock.

México llega como líder invicto; Ecuador, tras sorprender a Alemania

La Selección Mexicana accede a esta instancia tras liderar el Grupo A con 9 puntos, producto de victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El equipo dirigido por Javier Aguirre termina la fase de grupos sin recibir goles, un hecho que destaca en la cobertura de medios especializados.

Por su parte, Ecuador avanza como uno de los mejores terceros lugares. La escuadra dirigida por Sebastián Beccacece inicia el torneo con tropiezos, pero obtiene su pase tras vencer 2-1 a Alemania en la última jornada de grupos.

Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)
Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)

Las alineaciones probables que circulan en medios ubican a Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la oncena titular de México. Ecuador saltaría al campo con Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Tensión diplomática: la crisis entre México y Ecuador se traslada a la cancha

El duelo entre las selecciones no solo capta atención por lo deportivo. Este partido representa el primer enfrentamiento oficial entre México y Ecuador desde la ruptura de relaciones diplomáticas derivada del operativo policial en la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas detienen al exvicepresidente Jorge Glas, asilado en ese recinto.

El gobierno mexicano considera la intervención una violación a la Convención de Viena y presenta un litigio ante la Corte Internacional de Justicia.

En el entorno del partido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruye a su personal diplomático evitar cualquier contacto institucional con autoridades ecuatorianas, limitando los acercamientos al protocolo deportivo. Frente al hotel de concentración de Ecuador, grupos de aficionados mexicanos y ecuatorianos protagonizan protestas y concentraciones.

La expectación crece rumbo al silbatazo inicial

El ganador del partido entre México y Ecuador obtendrá el pase a octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. La expectativa es alta entre los seguidores de ambas naciones, quienes ven en el encuentro más que un simple duelo futbolístico.

Fotografía en blanco y negro de Peso Pluma con gafas oscuras y suéter negro con cremallera, un hombre en sombra detrás y figuras uniformadas superpuestas en el fondo
El cantante Peso Pluma, figura prominente del género de corridos alterados, es captado en una enigmática instantánea en blanco y negro, donde su imagen se superpone con un fondo que sugiere presencia de seguridad. (Especial: Infobae México)

El cruce entre Peso Pluma y Alejandra Jaramillo sintetiza el ánimo previo al enfrentamiento. Las declaraciones, la suspensión de actividades y el despliegue de seguridad confirman que el México vs Ecuador trasciende lo deportivo y se inserta en una coyuntura política y social inédita para la Copa Mundial FIFA 2026.

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