En Punta de Mita, criminalizan a quienes defienden la última playa libre de Nayarit: “No merecemos este trato”

Crónica de un pueblo históricamente despojado (Jesús Avilés / Infobae México)

La tortuga laúd, la más grande del mundo, ha encontrado en playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit, un refugio clave para depositar sus huevos y perpetuar así su especie, que se remonta a más de 100 millones de años.

Este santuario, vital para esta tortuga que mide más de 2 metros y pesa hasta 900 kg, hoy enfrenta riesgos graves a causa de proyectos inmobiliarios que amenazan con privatizar la última playa libre de Nayarit. Pero no solo las tortugas, también se encuentran en riesgo quienes luchan por protegerlas y por proteger los espacios y el territorio.

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La defensa de playa Las Cocinas se ha caracterizado por un aspecto muy puntual: la criminalización a la comunidad. El estado de Nayarit interpuso órdenes de aprehensión y carpetas de investigación contra ocho habitantes que participaron en una manifestación el pasado 27 de abril de 2026 para defender la playa. Estas carpetas, aún vigentes al momento de la publicación de esta nota, los pone en riesgo, los criminaliza y viola sus derechos.

En entrevista con Infobae México, Efraín López, vocero del movimiento Batalla por la playa y uno de los ocho defensores que son perseguidos, afirmó que la situación que enfrentan ha escalado a un punto en el que, para solucionarse, se requiere la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Ya necesita intervenir el gobierno federal”, aseveró tras relatar cómo lo que inició con mesas de diálogo y manifestaciones pacíficas terminó con represión y violencia contra la comunidad.

Apenas este 12 de junio, casi mes y medio después de que se iniciaron estas carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió un comunicado en el que determinó “no proceder legalmente en contra de los activistas y ciudadanos que realizaron diversas protestas encaminadas a preservar el entorno de playa Las Cocinas”.

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Que la Fiscalía haya anunciado que iniciaría el proceso para eliminar los cargos no es todavía ninguna garantía ni razón para celebrar; lo será cuando el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región V emita el “desistimiento de la acción penal” contra los ciudadanos criminalizados, acción que aún no ha sucedido.

Pero ese no fue el único acto de criminalización. Las autoridades estatales incluso arrestaron a tres manifestantes y los volvieron “rehenes” para “negociar” e intentar frenar los movimientos por la defensa de la playa.

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Efraín López relató para este medio cómo sucedieron los hechos y cómo se les criminalizó al punto de ser acusados penalmente. Narró la historia de la defensa por la playa, de sus habitantes y de sus luchas, pero, sobre todo, de su resistencia.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Caso Punta de Mita: ¿Qué es lo que defienden?

La razón por la que se encuentran en esta situación es por la exigencia que hacen: que la desarrolladora Cantiles de Mita —filial de Grupo Dine—, que busca construir dos proyectos inmobiliarios en la zona, respete los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT) que corresponden a playa Las Cocinas y así evitar su privatización.

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De forma muy concreta, esta es la situación: Grupo Dine, que tiene muchos proyectos turísticos en la zona, construyó una escollera en la playa para “proteger” su propiedad. Sin embargo, invadieron la playa y dañaron al ecosistema.

La ZOFAMAT es una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Es un área que está protegida por la Ley General de Bienes Nacionales y que garantiza el acceso público a todas las playas del país, estableciendo que ninguna propiedad privada puede abarcar más de esa medida. Así quedó establecido en una reforma firmada en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante esta protección que tienen las playas avalada por la legislación mexicana, Grupo Dine decidió construir escolleras sin respetar los límites.

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“Aquí en esta área, los 20 metros de zona federal casi siempre tienen árboles que están protegidos por la ley federal. Por ejemplo, casi todo el litoral tiene manglar, manzanilla, palo de Brasil y otros árboles”, explicó Efraín López. “Pero ellos lo que hacen es prácticamente borrar todo eso y rediseñar el litoral”, acusó a la desarrolladora.

Esto es la ZOFAMAT (Gobierno de México)

Crónica del despojo en Las Cocinas: impotencia, es el sentimiento generalizado

Aunque los despojos han sucedido desde hace 30 años, en los que pueblos enteros fueron reubicados (entre ellos, la familia de Efraín) por las empresas que se adueñaron de la tierra, este caso en particular con playa Las Cocinas inició en 2018, cuando Grupo Dine delimitó lo que sería su propiedad.

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Ese año no siguieron los trabajos, pero fue el inicio del cambio en el ecosistema. “Con esas primeras líneas de gaviones se empezó a deteriorar la playa. Poco a poco, durante los últimos 8 años, la playa se fue deteriorando y las tortugas dejaron de venir”, relató Efraín.

Así hasta llegar a agosto de 2025, cuando la empresa reinició la construcción y entonces las máquinas sustituyeron los antiguos gaviones por rocas pétreas de gran tamaño, invadiendo ya los 20 metros de zona federal.

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Pero en aquel momento, Efraín junto con los vecinos de Punta de Mita, decidieron actuar. Pusieron una denuncia ciudadana que llegó hasta Ciudad de México gracias a la periodista de la Universidad de Guadalajara, Susana Carreño, quien ha apoyado a la comunidad en esta batalla desde el inicio, y llevó el caso a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La respuesta de la mandataria fue pedir a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, que revise el caso “y, pues sí, precisamente eso es lo que hicieron y clausuraron la obra”, recordó Efraín. Sin embargo, lo que quizá pudo ser el final feliz de la historia, no fue así.

“Bajamos la guardia, no le dimos seguimiento”, reconoció, pues creyeron que esa cancelación federal era suficiente para que no vuelva a construirse nada sobre esos 20 metros. “Pensamos que ahora nada más quedaba que retiraran sus piedras”. Sin embargo, no fue así y todo cambió a principios de marzo de 2026. Aquella mañana Lalo, el sobrino de Efraín, fue quien alertó que nuevamente habían iniciado la construcción.

“‘Mira, tío, ahí andan otra vez estos cabrones con las máquinas’, me dijo y me mandó video. Y yo, pues, me sentí impotente. Se me nubló la cabeza y empecé a llorar”, recordó con la voz entrecortada Efraín.

¿Cómo era posible que todo el esfuerzo para cancelar la construcción hubiera sido en vano? A partir de entonces, comenzó la verdadera lucha que, hasta ahora, continúa sin una resolución justa para la comunidad de Punta de Mita.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Inicio de la criminalización por defender la playa

Así nació Batalla por la playa. Efraín se encargó de la difusión y organización comunitaria, formando un comité con apoyo de personas expertas en temas ambientales y legales. Con ello, sostuvieron mesas de diálogo con autoridades estatales, municipales y representantes de Grupo Dine, con el objetivo de manifestar su inconformidad, pero no hubo avances: “Tuvimos varias reuniones con ellos y no llegamos a ningún lugar.”

Exigieron los permisos ambientales para la obra, pero nunca los presentaron. Batalla por la Playa solicitó formalmente la Manifestación de Impacto Ambiental y recibió un documento inválido: “Ellos tenían una MIA creo que de 2009, y estaban tratando de usarla en el 2026. O sea, es completamente inválida.”

Las reuniones continuaron sin resultados: “Pronto nos dimos cuenta de que nada más nos estaban dando largas, porque mientras nosotros estábamos teniendo reuniones, la obra seguía.” Ante la falta de respuestas, la comunidad organizó un picnic de concientización y, luego, una manifestación. La tensión aumentó cuando llegaron policías estatales al picnic y el gobernador tachó al pueblo de delincuentes, lo que encendió la indignación.

Aunque la llegada de las fuerzas de seguridad fue “pacífica”, la declaración del gobernador aumentó la indignación de la comunidad. Al día siguiente, el lunes 27 de abril, la marcha empezó a las cinco de la mañana con una consigna clara: todo debía ser pacífico y quedar registrado.

La manifestación reunió a unas 300 personas que recorrieron Punta de Mita hasta llegar a los terrenos de la desarrolladora. Ahí se llevaron una sorpresa: “Todo el predio estaba cordonado por la policía estatal, una valla de personas vestidas de negro. Unos 200 miembros de la policía estatal por todo el bordo”, relató Efraín.

La tensión subió aún más cuando el pueblo, cansado de las acusaciones del día anterior y la presencia policial durante la marcha que se convocó pacífica, decidió cerrar la carretera.

“Se enojaron porque el día anterior nos habían tachado a todo el pueblo de delincuentes y se enojaron aún más porque el gobernador mandó cientos de policías para cuidar esta propiedad privada. La gente estaba bien encabronada y se cerró la carretera”.

Ese día fue el punto de quiebre y ocurrieron los primeros actos de represión policial contra los habitantes que se estaban manifestando y uno de ellos resultó gravemente herido.

Fue ese mismo día cuando se abrieron carpetas de investigación y se iniciaron procesos legales contra ocho de los defensores. Así comenzó una nueva etapa en la lucha por playa Las Cocinas, marcada por la presión judicial y la vigilancia constante sobre quienes encabezan la defensa del territorio.

Ahí mismo, en el plantón que hicimos, el presidente municipal dijo que no, que la construcción no se iba a parar.

Gobierno de Nayarit “secuestra” a manifestantes

Después de esos hechos, Efraín confirmó lo que ya sabía, que el gobernador Miguel Ángel Quintero Navarro apoya totalmente a los inversionistas y no a su pueblo.

Ello quedó demostrado cuando las autoridades del estado intentaron negociar los 20 metros de ZOFAMAT con el compromiso de arreglar todos los otros problemas que tiene Punta de Mita: el derecho al acceso al agua, a calles limpias, a áreas de recreación, cualquier otra cosa totalmente aislada de la exigencia central de la comunidad.

El último intento de “negociación” del gobierno de Quintero fue cuando se realizó la segunda manifestación y uno de los actos más graves de violación a los derechos humanos que les ha tocado vivir: durante una de estas protestas, tres defensores fueron arrestados en zona federal por la policía estatal, lo cual constituye una detención ilegal.

Ello generó nuevas protestas y un segundo cierre de la carretera. Hasta que las autoridades convocaron a los miembros del comité a una negociación en Tepic para liberar a los detenidos.

“Lo que hicieron es llevarse rehenes, tres de ellos, para negociar con nosotros, para traer el comité a la mesa de negociación”, denunció Efraín López. Para este punto, ya todos los involucrados tenían miedo de las autoridades.

“Todos tuvieron miedo a ir con el presidente municipal y con el gobernador”, al final solo fue Efraín, acompañado por un joven licenciado, el juez local y otros miembros de la comunidad, de los pocos que se atrevieron a acudir a la supuesta mesa de negociación para exigir la liberación de los arrestados.

Lo que intentaron negociar las autoridades estatales fueron los 20 metros de ZOFAMAT. Les ofrecieron 5 metros, como para que ya con eso se conformaran. Con esa oferta en puerta, el gobernador dejó libres a los rehenes; Efraín aseguró consultarlo con la comunidad, aunque sabía que no podría aceptar un trato así, pero al menos ya estaban libres quienes habían sido injustamente arrestados.

“Lo que hicieron ahí fue que agarraron prisioneros a nuestros compañeros y luego ya se vieron como los héroes dejándolos salir”, una situación que se repitió con las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión.

“Al día siguiente salió el gobernador a decir que la compañía había ofrecido 10 metros. Nosotros tuvimos otra reunión y le dijimos: ‘No, esto no es negociable. Son 20 metros, no queremos migajas, queremos los 20 metros’”, enfatizó enérgico Efraín al recordar la indignación de aquel momento.

Así terminó definitivamente el diálogo, con arrestos injustificados, secuestros y lo que días después descubrirían: órdenes de aprehensión y carpetas de investigación.

“De ahí para adelante se terminaron las mesas de diálogo. Ya no quisimos más mesas de diálogo”, reiteró Efraín.

La criminalización formal: carpetas de investigación y órdenes de arresto

Dos semanas después de las protestas, la comunidad descubrió la magnitud de la persecución legal en su contra. “Nos dimos cuenta que habíamos cuatro personas del comité que teníamos carpetas de investigación.”

El presidente municipal, durante el primer plantón, ya había advertido a los manifestantes: “‘Nada más para que sepan, algunos de ustedes tienen carpetas de investigación. Pero yo me voy a encargar de que se deshagan de ellas.’” Ese comentario, lejos de tranquilizar, dejaba claro el clima de presión y vigilancia sobre quienes lideraban la defensa de la playa.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

En un primer momento, Efraín y los otros defensores no dimensionaron la magnitud del problema. Sin embargo, con el paso de los días confirmaron que no solo existían carpetas de investigación abiertas, sino también cuatro órdenes de arresto.

Optaron por mantener silencio y resguardarse hasta obtener un amparo judicial: “Ya una vez que nos llegó nuestro amparo, entonces ya empezamos a hablar un poquito al respecto, pero de todas maneras anduvimos con mucha cautela y con mucho miedo por el último mes”

La situación se agravó cuando el abogado del grupo revisó los expedientes: “Nos dimos cuenta de que también había otras cuatro carpetas de investigación y otras cuatro órdenes de arresto. O sea, en total éramos ocho los que iban a arrestar”. La criminalización se extendía así a la primera línea de defensores de playa Las Cocinas, marcando un punto crítico en la lucha de la comunidad.

En menos de 24 horas ya estaban las órdenes de arresto.

Necesitamos de tener mucho cuidado y como te digo, aun a, aun a estas alturas no tenemos confianza del gobierno estatal y, este, seguimos resguardándonos, este, con medidas cautelares

Los cargos imputados a los defensores

Los integrantes del comité y otros habitantes enfrentan los mismos cargos. “Los delitos son los mismos para todos. Son amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa”. López detalla que la acusación de amenazas surgió a raíz de un grito espontáneo durante una protesta: “Las amenazas fueron cuando pasó un chavo que gritó: ‘Ya quemen las máquinas’”, cuando se desarrollaba la primera movilización. Fue un grito de apoyo y de respaldo, pero las autoridades decidieron volverlo un crimen.

El cargo de daños a la propiedad, por su parte, se refiere a un incidente menor: “Cuando otro chavo rasgó una malla sombra verde con la que estaban encubriendo la maquinaria” de la desarrolladora. Fue otro acto de respaldo de un habitante hacia quienes deciden enfrentarse con gigantes empresariales para exigir sus derechos. No obstante, a pesar de haber sido un hecho aislado, producto de una inconformidad legítima, fue motivo de delito para la Fiscalía del Estado.

La imputación de asociación delictuosa está relacionada con la organización social y la convocatoria al movimiento: “Es porque nosotros en los videos hicimos un llamado a la población a que se sumaran con nosotros, a que salieran a protestar, a que vinieran a apoyar el movimiento”, relató.

Para Efraín López, se trata de cargos fabricados, “casi que inventados”. Cuestiona que, mientras se acusa a la comunidad por daños mínimos, los verdaderos daños a la zona costera y al patrimonio colectivo quedan impunes: “Destrozar esos veinte metros de esa franja costera ahí y hacer ese enrocamiento, esa escollera. Ese es un daño a la propiedad del pueblo y nadie los hace responsables. Pero a nosotros, por una malla sombra, nos quieren llevar a la cárcel”. La incertidumbre persiste, ya que los cargos aún no han sido formalmente retirados.

Frente a estas amenazas, lo único que les dio cierta tranquilidad, fueron los cuatro amparos que lograron obtener, antes de saber que en total eran ocho los acusados. Sin embargo, no son suficientes para dejar de temer por sus vidas. “Nos escondimos hasta que nos sacaran un amparo. El amparo salió como a los tres días y ya con el amparo estuvimos más tranquilos, aunque tanto.” A pesar de la protección legal, el temor persiste.

López señala que, aunque cuentan con amparos, la desconfianza hacia las autoridades estatales es constante. “Hasta este momento no andamos muy a la ligera en la calle”, además, porque de momento no tienen ninguna garantía de que esas órdenes hayan desaparecido. “Hasta que no veamos un papel que acredite que no hay carpetas de investigación y que no hay órdenes de aprehensión, entonces ya vamos a estar más tranquilos”, aseveró. Mientras tanto, el miedo sigue presente.

No confiamos en el gobierno del estado, porque obviamente no han hecho las cosas bien.

Para Efraín López y los defensores de playa Las Cocinas, la lucha trasciende lo político y se convierte en una causa colectiva, pues la criminalización de quienes protegen el medio ambiente y los espacios públicos resulta sumamente preocupante. “Es muy alarmante que se criminalice a personas que son defensores del medio ambiente, que son defensores de los espacios públicos, a las personas que estamos dando la voz y somos pacíficos”.

López subrayó que la demanda es legítima y nace del arraigo y la necesidad: “No queremos problemas con nadie, nada más queremos que se nos respete nuestro entorno, aquí la mayoría de las personas todavía son pescadores y todavía viven del mar”.

La situación, reconoce, es dolorosa y genera temor para todos los que, junto con él, están poniendo su granito de arena (y más que eso) para defender lo que por derecho constitucional les corresponde.

“Yo me pongo un poco emocional a veces en este sentido. Queremos ponerle a todo esto una cara humana. Porque no merecemos este trato. Y sí, tenemos miedo”