¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Gabriel Soto confirma que mantiene una relación sentimental con Colibrí Jiménez y asegura que vive una etapa de estabilidad y felicidad.

Gabriel Soto decidió terminar con las especulaciones y confirmó públicamente que mantiene una relación sentimental con Colibrí Jiménez, quien durante más de un año fue su terapeuta. El actor aseguró que atraviesa una etapa de estabilidad y felicidad, al tiempo que rechazó las versiones que apuntan a que habría iniciado este romance cuando todavía mantenía una relación con la cantante Ana Carla Sinclair.

“Sí, sí es mi novia, claro. Estoy muy contento, muy feliz, muy ilusionado, muy equilibrado y muy tranquilo”, declaró el actor al ser cuestionado por los medios de comunicación. Con ello puso fin a los rumores que anteriormente lo relacionaban con Ana Carla Sinclair y confirmó que su actual pareja es Colibrí Jiménez.

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Ana Carla Sinclair ofreció una entrevista en la que compartió las dudas que surgieron durante su relación con el actor. La cantante aseguró que algunas actitudes entre Gabriel y Colibrí le parecieron poco profesionales cuando ella todavía era parte de su vida sentimental.

Gabriel Soto niega que existiera una relación al mismo tiempo

(Instagram)

Durante el encuentro con la prensa, Gabriel Soto fue cuestionado sobre las versiones que señalaban que su acercamiento con Colibrí Jiménez habría ocurrido mientras aún salía con Ana Carla Sinclair. El actor rechazó esa versión y aseguró que las cosas no ocurrieron de esa manera.

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“Eso no pasó así. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, punto. Salimos un tiempo, pero realmente no fue nada con esa formalidad”, afirmó.

Soto explicó que conoció a Colibrí Jiménez desde hace más de un año debido a que ella lo acompañó como terapeuta durante una etapa complicada de su vida. “Fue mi terapeuta y efectivamente me ayudó a salir de un bache muy complicado, no solamente en cuestión emocional, sino también en cuestión de suplementación”, comentó.

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El actor también reveló que sus hijas ya conocen a su nueva pareja y que mantiene una relación transparente con ellas. “Ya la conocen, pues claro, y saben perfectamente. Evidentemente no puedo dar un paso sin que ellas sepan”, señaló.

Ana Carla Sinclair asegura que hubo señales que despertaron sus dudas

Ella es la supuesta nueva novia de Gabriel Soto. Foto Instagram

En entrevista con el periodista Gabo Cuevas, Ana Carla Sinclair recordó que conoció a Colibrí Jiménez cuando aún mantenía una relación con Gabriel Soto, pues incluso acudió con ella para realizarse estudios y recibir orientación nutricional.

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La cantante explicó que desde el principio hubo detalles que llamaron su atención. “El día que se conocieron, ella le puso un corazón a su foto. Yo le dije: ‘¿No es un poco poco ético que se estén mandando corazoncitos si se acaban de conocer?’. Me decía: ‘Así nos llevamos’, pero para mí no se me hacía profesional”, relató.

Sinclair aseguró que nunca logró sentirse cómoda con esa cercanía. “Ella sabía perfectamente que estábamos juntos. Me invitó a muchísimos retiros, pero yo nunca me sentí cómoda con su presencia”, afirmó al recordar esa etapa de su relación.

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La cantante habla de sus sospechas, pero reconoce que no tiene certeza

(Instagram)

Durante la conversación, Ana Carla Sinclair fue cuestionada directamente sobre si consideraba que Gabriel Soto mantenía otra relación mientras seguía con ella. Aunque reconoció que tuvo sospechas, también admitió que no puede asegurarlo.

“Pues es lo que yo no sé realmente. Yo creo que hubo un coqueteo por mucho tiempo”, respondió, dejando claro que se trata de su percepción sobre lo ocurrido.

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La intérprete también aseguró que, mientras ella viajaba a Londres por compromisos profesionales, comenzó a recibir comentarios sobre presuntos acercamientos de Gabriel Soto con otras mujeres. “Yo le fui superfiel y me enteré que él había llevado a otra chica... ahora sí, no sé si fue ella o fue otra. Ya no sé”, expresó.

Pese a lo ocurrido, Ana Carla Sinclair recordó que su relación tuvo momentos importantes y lamentó la forma en que terminó. Contó que Gabriel Soto convivió con su hijo y que ambos habían hablado de un futuro juntos. Mientras tanto, el actor sostiene que su romance con Colibrí Jiménez comenzó después del fin de aquella relación y reiteró que “eso no pasó así”, rechazando las versiones sobre una supuesta infidelidad.

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