“Policía ecuatoriana”: las tensiones y empujones entre aficionados de la Selección Mexicana y autoridades de la CDMX (RS)

Decenas de aficionados mexicanos protagonizan empujones y enfrentamientos con policías de la Ciudad de México afuera del hotel donde la selección de Ecuador se hospeda, previo al partido eliminatorio del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

La movilización surge tras una convocatoria en redes sociales que llama a interrumpir el descanso del equipo sudamericano la noche del lunes y la madrugada del martes en el Hotel Westin Santa Fe.

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La Federación Ecuatoriana de Futbol ya emitió un comunicado este martes condenando los disturbios y reclama que la acción es “antideportiva”.

Ecuador pide a las autoridades mexicanas garantizar la integridad de sus jugadores y que este tipo de incidentes no empañe el torneo. El duelo entre México y Ecuador define el pase a octavos de final y se juega este 30 de junio a las 19:00 horas, con transmisión por Canal 5, Canal 9, TUDN, TV Azteca y ViX Premium.

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Videos muestran empujones y consignas contra la policía

Aficionados mexicanos se congregan durante la noche en el exterior de un hotel de concentración en Santa Fe. El video muestra una gran cantidad de personas reunidas frente a un edificio moderno con múltiples luces. Varios vehículos, incluyendo uno con luces azules intermitentes, se observan en la calle adyacente. Esta cobertura documenta el momento de la llegada de los aficionados al lugar de hospedaje de la Selección de Ecuador. El evento presenta un ambiente concurrido alrededor del acceso principal del hotel.

Durante las primeras horas del martes, circulan videos en plataformas como X y TikTok donde se observa a seguidores de la selección mexicana empujando y confrontando a elementos de seguridad capitalinos que impiden el acceso al hotel. Los aficionados entonan cánticos como “la policía es ecuatoriana”, acusando a los uniformados de proteger a la selección visitante. Las imágenes muestran bocinas, pirotecnia y cláxones usados para alterar el descanso del plantel ecuatoriano.

El operativo policial permite la concentración controlada de los aficionados, pero evita que se acerquen directamente a los jugadores o ingresen al lobby. El dispositivo se refuerza desde la tarde previa, con vallas y presencia permanente de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Convocatoria en redes y dinámica de la protesta

La movilización surge desde la tarde del lunes, cuando usuarios de redes sociales difunden la convocatoria para “no dejar dormir” a los jugadores de Ecuador. El llamado logra reunir a decenas de personas en el poniente de la capital. Los seguidores acuden vestidos con la playera de la selección mexicana y se instalan lo más cerca posible del acceso al hotel, autorizado por los cuerpos de seguridad del lugar.

Durante la noche, los cánticos tradicionales, incluido el “Cielito Lindo”, se mezclan con el sonido de bocinas y explosiones de pirotecnia. El objetivo, según los convocantes, es mermar el rendimiento físico y anímico del equipo rival en las horas previas al partido. Automovilistas que circulan por la zona se suman tocando el claxon al pasar frente a la entrada principal.

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Reacciones oficiales y debate en redes sociales

La Federación Ecuatoriana de Futbol publica un comunicado este martes calificando los hechos como “extra futbolísticos” y contrarios al espíritu de juego limpio. En el documento, la federación señala: “Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar”. La FEF agrega: “Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos” y pide a las autoridades mexicanas tomar medidas para evitar nuevos incidentes.

El video muestra a una multitud de personas congregadas al aire libre frente a un edificio, identificado como un hotel, durante la noche. Se observa a individuos bailando y levantando los brazos, mientras un set de percusión es visible en primer plano. La iluminación urbana y luces de edificios adornan el fondo. Numerosos asistentes utilizan teléfonos móviles para grabar la escena. Esta cobertura documenta un evento festivo.

En redes sociales, usuarios mexicanos y extranjeros debaten sobre los límites del apoyo a la selección nacional. Algunos consideran la acción como parte de la “guerra psicológica” previa a partidos decisivos, mientras otros señalan que sabotear el descanso del rival no corresponde al espíritu deportivo. Mensajes de disculpa de mexicanos circulan en X, dirigidos a la gente de Ecuador y a quienes piden juego limpio.

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Medidas especiales y contexto del partido

La magnitud del partido motiva medidas especiales en la Ciudad de México. Autoridades decretan teletrabajo para burócratas federales y suspensión de clases en escuelas de la SEP para agilizar la movilidad ante la afluencia esperada en el Estadio Azteca, que prevé un aforo superior a 80,000 personas. Se aplica ley seca desde las 15:00 horas hasta las 07:00 horas del miércoles en colonias como Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc. Además, la alcaldía Coyoacán habilita pantallas gigantes en plazas públicas para quienes no cuenten con boleto.

El equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, llega como líder del Grupo A con 9 puntos y sin recibir goles tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, avanza como uno de los mejores terceros lugares del Grupo E, tras superar 2-1 a Alemania en la última jornada.

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Debate sobre la frontera entre pasión y juego limpio

Tras la viralización de videos y fotos del plantón, la discusión en redes sociales enfrenta posturas sobre si la acción forma parte de la pasión futbolera o rebasa los límites del “juego limpio”. Usuarios citan que escenas similares ocurren en otros países durante partidos cruciales, pero otros insisten en que “una cosa es apoyar a tu selección y otra, sabotear el descanso del rival”.

El pase a octavos de final se define este martes en el Estadio Azteca. El resultado quedará en la cancha, después de una noche en la que la presión externa puso en el centro del debate el límite entre la pasión y el respeto deportivo.

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