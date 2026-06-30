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Simón Levy ofrece apoyo a las madres buscadoras para encontrar a sus familiares: en esto consiste

El empresario ofreció un espacio de difusión de imágenes y datos de personas desaparecidas sin costo

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Simón Levy Dabbah ofrece en X espacio gratuito en el diario La Opinión para difundir imágenes e información de personas desaparecidas en México. |REUTERS/Michelle Freyria
Simón Levy Dabbah ofrece en X espacio gratuito en el diario La Opinión para difundir imágenes e información de personas desaparecidas en México. |REUTERS/Michelle Freyria

El empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ un mensaje dirigido a las madres buscadoras de México, en el que ofreció espacio gratuito para publicar “imágenes y toda la información” de personas desaparecidas en el diario La Opinión.

Levy escribió que, “a partir de hoy”, el diario estará disponible para difundir sin costo fotografías y datos de hijos o familiares desaparecidos. La publicación también incluyó un correo electrónico para recibir la información.

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La propuesta se presentó como una vía abierta de difusión en un momento de alta exposición pública para los colectivos de búsqueda, que en junio volvieron al centro de la conversación política nacional.

El contexto del debate con el gobierno

La discusión creció después de los cuestionamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum por la falta de reuniones públicas con madres buscadoras, mientras en la mañanera sí apareció el pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026. En respuesta, la presidenta sostuvo el 23 de junio que sí recibe a “muchas madres buscadoras”, aunque evita hacer de esos encuentros “algo mediático”.

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Madres buscadoras México

De acuerdo con esa explicación, los colectivos son atendidos de forma periódica por la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda. Sheinbaum también afirmó que en casos específicos hay seguimiento institucional sin necesidad de exhibir reuniones o fotografías.

Las protestas que tensaron la discusión

El cruce político venía precedido por las movilizaciones de colectivos durante actividades ligadas al Mundial 2026. El 13 de junio, organizaciones de derechos humanos y familias denunciaron actos de criminalización, encapsulamientos y obstáculos a sus protestas en varios puntos del país.

Ese pronunciamiento sostuvo que las manifestaciones buscaban visibilizar la crisis de desapariciones en México, con más de 134 mil personas desaparecidas, y rechazó los señalamientos oficiales sobre un presunto uso político o financiamiento externo de algunas movilizaciones.

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