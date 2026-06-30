Centro de acopio UAM para enviar ayuda a Venezuela: ubicación, horario y todo lo que se puede donar

Jóvenes voluntarios en un centro de acopio de la Universidad Autónoma Metropolitana en México organizan donaciones para la ayuda humanitaria. (Jesús Avilés | Infobae México )

Los recientes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona norte de Venezuela han dejado una profunda herida en el país sudamericano. Con un saldo que asciende a 1,943 lamentables decesos, 10,571 heridos y graves daños en viviendas y comercios, los trabajos de rescate continúan sin descanso. Ante esta emergencia, donde ya se ha logrado rescatar a más de 6,461 personas, el gobierno venezolano ha emitido un llamado urgente de ayuda humanitaria internacional.

México ha respondido al llamado. Diferentes instituciones se han solidarizado, destacando la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que ha habilitado un espacio para que los ciudadanos puedan sumar su granito de arena.

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Centro de acopio UAM: Ubicación, horarios y fechas para ayudar a Venezuela

Si deseas apoyar a los damnificados, la UAM ha abierto sus puertas para recibir donativos. Es importante acudir dentro de las fechas y horarios establecidos para garantizar que la ayuda llegue a tiempo y de forma organizada.

Ubicación: Rectoría General de la UAM. Prolongación Canal de Miramontes #3855, Colonia Rancho Los Colorines, Alcaldía Tlalpan (acceso por la Puerta 2). Horario de atención: De 10:00 a 17:00 horas. Hasta el próximo viernes 3 de abril de 2026.

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Un afiche de la Universidad Autónoma Metropolitana anuncia un centro de acopio en Ciudad de México para recibir donaciones destinadas a Venezuela, detallando tipos de ayuda, fechas y horarios. (@lauammx)

Cada centro de acopio tiene requerimientos específicos basados en la logística de envío y las necesidades inmediatas de la zona de desastre. La UAM estará recibiendo exclusivamente los siguientes artículos para conformar las despensas de ayuda humanitaria:

Despensa y alimentos

Básicos: Azúcar, sal, café, sopa de pasta, aceite y galletas.

Nutrición específica: Leche en polvo y alimento para bebés.

Enlatados (abre fácil de preferencia): Frijoles, verduras, atún y sardinas.

Artículos de higiene personal

Papel sanitario y toallas femeninas.

Pañales (infantiles y para adulto).

Cepillo, pasta dental y jabón corporal.

Insumos de supervivencia y otros

Alimento para mascotas (croquetas en bolsa cerrada).

Lámparas de mano y lámparas solares.

Pilas (baterías) nuevas.

Otras opciones: Centros de acopio en CDMX para apoyar a Venezuela

Además de la UAM, si te encuentras en otra zona de la ciudad, puedes acudir a las siguientes instituciones que también están recolectando víveres:

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1. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Ubicación: Estadio Olímpico Universitario (Estacionamiento 8, adelante de las astas bandera).

Horario: 10:00 a 18:00 horas (activo desde el 29 de junio).

¿Qué reciben? Agua embotellada, alimentos enlatados, higiene personal, insumos de primeros auxilios y herramientas para remoción de escombros (barretas, palas y picos).

La Universidad Nacional Autónoma de México habilita un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a Venezuela tras un sismo, especificando artículos y ubicación. (@CulturaUNAM)

2. Cámara de Diputados

Ubicación: Accesos peatonales y vehiculares del recinto legislativo.

Horario: Activo desde el viernes 26 de junio.

¿Qué reciben? Leche en polvo, comida enlatada, agua embotellada y artículos de limpieza e higiene.

3. Instituto Nacional de Formación Política (INFP) (Todo el apoyo recolectado se enviará a través de la Embajada de Venezuela)

Ubicación: Av. Guadalupe #64, Col. Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, CDMX.

Horario: 10:00 a 19:00 horas (Activo desde el 29 de junio).

¿Qué reciben? Medicamentos (analgésicos y antiinflamatorios), insumos médicos (jeringas, gasas, vendas, guantes), lámparas, pilas, aseo personal y alimentos no perecederos.