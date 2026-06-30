La Copa del Mundo dará un impulso económico millonario al país, pero apenas representará 0.14% del PIB

Un balón de fútbol y billetes mexicanos sobre el mapa del país ilustran la relación entre la economía de México y el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Mundial 2026 al país ha generado altas expectativas en distintos sectores del país, especialmente en lo económico. Sin embargo, para Francisco E. Ron Delgado, profesor de Economía en la Universidad Iberoamericana (IBERO), el torneo de futbol solo traerá un impulso pasajero y acotado para la economía mexicana.

Aunque la derrama económica calculada oscila entre 2,570 y 4,050 millones de dólares, este monto representa apenas una fracción mínima del Producto Interno Bruto (PIB), lo que limita su potencial como motor de cambio estructural.

PUBLICIDAD

El especialista puntualizó que pese a la magnitud del evento, el impacto financiero será modesto frente al tamaño de la economía nacional. Las cifras, aunque relevantes, resultan inferiores a los ingresos que el turismo internacional suele aportar regularmente. Este beneficio se concentrará en actividades vinculadas a la afluencia de visitantes, el comercio, transporte y el sector gastronómico, favoreciendo, la creación de empleos temporales, principalmente en las tres ciudades sede.

La mayor parte del valor generado se quedará en la Ciudad de México, mientras que Guadalajara y Monterrey absorberán el resto. El impacto en el resto del país será reducido, al no formar parte directa de la infraestructura mundialista ni de la ola de extranjeros.

PUBLICIDAD

Beneficios durante el Mundial 2026

Según el análisis de la institución, más de la mitad de la derrama económica se concentrará en la capital. El académico estimó que, si bien la llegada de unos 836 mil visitantes por el Mundial beneficiará al turismo, esta cifra apenas representa el 1.8% de los turistas internacionales que arribaron al país en 2025.

El torneo implica inversiones en remodelación de estadios, mejoras en aeropuertos y nuevos desarrollos inmobiliarios, lo que podría ayudar a contener la desaceleración de la inversión en 2026. Sin embargo, la mayor parte del efecto económico proviene del gasto generado durante el evento, sin traducirse en cambios duraderos para la productividad nacional.

PUBLICIDAD

Una lupa con el logo de la FIFA destaca la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en un mapa de México, y billetes caen en la zona magnificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron Delgado alertó sobre riesgos como el encarecimiento de servicios, la gentrificación en las zonas cercanas a los estadios y los desafíos en materia de seguridad pública. Estas consecuencias podrían afectar tanto a residentes como a visitantes, requiriendo respuestas coordinadas de las autoridades.

El reto de transformar la Copa del Mundo en algo duradero

El profesor de la IBERO enfatizó que el legado real de la Copa del Mundo dependerá de la capacidad de México para aprovechar la visibilidad global, atraer inversiones sostenibles y fortalecer las cadenas productivas. Solo así se podrá consolidar un crecimiento turístico duradero e integrar a las pequeñas y medianas empresas a la dinámica económica post-Mundial.

PUBLICIDAD

Asimismo, el torneo representa una oportunidad relevante, pero insuficiente por sí sola para modificar el rumbo económico del país. Alcanzar un desarrollo profundo exige coordinación entre sectores y una estrategia nacional que trascienda el entusiasmo temporal del evento futbolístico.