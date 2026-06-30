Defensa envía mil elementos a Sinaloa tras operativo contra El Mayito Flaco y los Cabrera Sarabia en Durango

Esta acción ocurre después de la detención de 30 personas, entre ellas objetivos prioritarios, en un operativo sin enfrentamientos en el Triángulo Dorado. Crédito: Especial

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó este martes alrededor de mil efectivos del Ejército Mexicano hacia Sinaloa, marcando el mayor refuerzo militar en la entidad en lo que va del año. El operativo comenzó a las 08:50 horas, con movimientos coordinados desde distintos puntos del país por vía aérea y terrestre.

Dentro de este despliegue, 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas viajaron en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional. El resto de los efectivos utilizó vehículos especializados para el traslado de personal.

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Este contingente se suma a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que ya habían sido enviados a Sinaloa el 26 de junio, como parte de un refuerzo escalonado de la presencia federal. La llegada de los nuevos efectivos ocurre poco después del operativo federal que derivó en la detención de 30 personas en Durango el 28 de junio.

La acción en Durango tuvo lugar en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, y se realizó sin enfrentamientos armados. Las autoridades atribuyeron el éxito de la redada a labores previas de inteligencia y vigilancia continua en la región.

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Esta acción ocurre después de la detención de 30 personas, entre ellas objetivos prioritarios, en un operativo sin enfrentamientos en el Triángulo Dorado. Crédito: Especial

Versiones extraoficiales señalan que entre los detenidos figuran entre dos y tres objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas. Varios de los capturados estarían relacionados con la estructura de los hermanos Cabrera Sarabia y la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

Según información publicada por el semanario Zeta de Tijuana, uno de los detenidos sería un operador identificado como El Flechas, junto a miembros de su círculo más cercano. Hasta el momento, ni la Defensa, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la Fiscalía General del Estado han emitido un comunicado oficial sobre el resultado del operativo.

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Una ofensiva sostenida a lo largo de junio

El operativo del 28 de junio no fue un hecho aislado. Los días 21 y 22 del mismo mes, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron tres cateos en la capital de Durango en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Esas acciones surgieron del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y de trabajos de inteligencia militar de la Defensa. Los cateos derivaron en el aseguramiento de tres inmuebles y 46 vehículos, entre tractocamiones para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick-up, además de armamento, cargadores y municiones de diversos calibres.

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El gabinete de seguridad envió a elementos especiales para reforzar la segurdad en Sinaloa Foto: Defensa

Todo ese material se atribuyó al grupo liderado por Zambada Sicairos. La acumulación de operativos a lo largo de junio apunta a una estrategia federal sostenida contra las estructuras logísticas y de mando del crimen organizado en la Sierra Madre Occidental.

La misión del contingente en Sinaloa

Los 1,000 efectivos que llegan a Sinaloa se incorporarán a las operaciones de la 9.ª Zona Militar en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Su misión comprende patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias.

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El despliegue se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y se ejecutará en apego a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. La Defensa señaló que todas las acciones se realizarán con pleno respeto a los derechos humanos.

El objetivo declarado es la desarticulación de organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia en el estado. Las operaciones se coordinarán de manera estrecha con las autoridades municipales, estatales y federales para generar condiciones de seguridad en beneficio de la población sinaloense.

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Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con vehículos oficiales, establecen un perímetro de seguridad en un camino de terracería rodeado por un bosque de pinos en la sierra de Durango, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Triángulo Dorado, zona de convergencia

La región donde se concentran los operativos recientes es el llamado Triángulo Dorado, donde convergen Durango, Sinaloa y Chihuahua. Esa geografía serrana la convierte en un corredor estratégico para las organizaciones del narcotráfico.

La combinación del operativo en Mexiquillo, los cateos en la capital duranguense y el despliegue masivo hacia Sinaloa configura la ofensiva federal de mayor alcance documentada en esa zona durante el presente año. De confirmarse la captura de los objetivos prioritarios señalados en las versiones extraoficiales, el golpe representaría uno de los más contundentes contra la delincuencia organizada en Durango en lo que va de 2026.

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