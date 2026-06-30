México

Policías de CDMX agreden a madres buscadoras que se manifestaban en Calzada de Tlalpan: autoridades argumentan que fue contención

La SSC explicó que “tras dialogar” los elementos policiales se retiraron, sin embargo, videos que circulan en redes evidencian represión policial

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“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores.
“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores. ((Captura de pantalla del video publicado por @Desinformemonos))

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y colectivos de madres buscadoras protagonizaron un tenso enfrentamiento a la altura del Metro Ermita mientras realizaban una manifestación sobre Calzada Tlalpan, rumbo al partido México vs Ecuador.

Este martes 30 de junio los colectivos realizaban una movilización en el marco de sus acciones de visibilización durante el Mundial 2026. En ese contexto, de acuerdo a videos difundidos en redes sociales, las madres buscadoras e integrantes de colectivos, fueron encapsuladas y agredidas por elementos de la policía capitalina, quienes buscaban impedir que cerraran por completo la vialidad.

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“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores que se encontraban en las manifestaciones, las cuales se organizaron previo al cuarto partido que jugará la Selección Mexicana contra Ecuador este 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El objetivo de la manifestación es visibilizar la crisis de desaparecidos que actualmente se vive en México, en donde, de acuerdo a los registros oficiales, hay más de 130 mil personas no localizadas, cuyas madres, padres, amigos y famliares llevan años buscando sin obtener justicia.

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Los enfrentamientos comenzaron cuando los colectivos caminaban sobre la Calzada de Tlalpan y fueron encapsulados por la policía capitalina a la altura del Metro Ermita, donde se les impidió continuar con su manifestación para no cerrar las vialidades.

Policía capitalina dice haber implementado “lína de contención”

Por su parte, las autoridades policiacas argumentaron, a través de sus redes sociales, que las acciones fueron parte de una línea de contención que llevaron a cabo para evitar que los manifestantes cerraran la calzada.

Las autoridades capitalinas precisaron que el operativo buscó replegar a los manifestantes y evitar el bloqueo total de la vía. Según su versión, el personal de la policía capitalina se retiró después de alcanzar ese acuerdo en el sitio.

La dependencia indicó que “al momento continúa el diálogo” con personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México. No detalló en esa publicación cuántos elementos participaron, sin embargo, los videos muestran una fuerza grande de policías contra los familiares buscadores, donde se les ve siendo agredidos y sometidos.

Movilizaciones de madres buscadoras

Recientemente, madres buscadoras realizaron movilizaciones durante la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio, intentando visibilizar la crisis que viven pegando fichas y protestando cerca del Estadio Ciudad de México. Sin embargo, se encontraron con fuertes dispositivos policiales y bloqueos, lo que generó imágenes de tensión.

Una noche antes del inicio de este evento deportido, ocurrió uno de los hechos más fuertes de las manifestaciones, cuando la madre buscadora Vicky Ponce se arrollidó frente a policías para rogar que las dejen pasar y manifestarse libremente. Con ello, los momentos de las manifestaciones de madres buscadoras continúan marcando momento importantes de la justa deportiva 2026.

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