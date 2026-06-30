Elementos de la Cruz Roja mexicana luchan para rescatar a Hernán, de 47 años, atrapado tras sismos en Venezuela l Video

Un rescatista de la Cruz Roja Mexicana opera entre los escombros de una estructura colapsada. La operación se desarrolla en Venezuela, tras un sismo que provocó el derrumbe de un edificio. Los equipos buscan a un hombre de 47 años identificado como Hernán, un vigilante de centro comercial encontrado con vida. Esta secuencia de imágenes documenta el esfuerzo por extraerlo de los restos del colapso. Es una cobertura de evento.

Tras el rescate de un pequeño de 11 años por parte de rescatistas del Ejército mexicano, el equipo USAR de Cruz Roja Mexicana mantiene la búsqueda de un hombre llamado Hernán en Venezuela después de localizarlo con vida bajo los escombros de un centro comercial en La Guaira, una operación que se volvió más delicada por el paso del tiempo, la profundidad a la que quedó atrapado y el riesgo de que la estructura colapsara de nuevo tras los sismos del 24 de junio.

Hernán lleva seis días trapado atrapado. Los rescatistas mantienen comunicación con él en todo momento, lograron suministrarle agua y confirmaron que permanecía consciente y respondía a las indicaciones del personal.

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La operación reunió a especialistas de Costa Rica, México, Portugal, Chile, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela. El mando operativo quedó a cargo de la Cruz Roja Costarricense, mientras los grupos internacionales se distribuyeron tareas técnicas para avanzar sin poner en riesgo la vida del hombre ni la seguridad de los propios rescatistas.

Hernán permaneció a tres niveles bajo tierra y el avance fue de 40 centímetros por hora

Elementos de la Cruz Roja Mexicana lograron encontrar con vida a Hernán, un hombre de 47 años que quedó atrapado entre los escombros de un centro comercial donde trabajaba cuidando los autos Foto: Cruz Roja mexicana

Hernán, de 47 años, permanece atrapado a tres niveles bajo tierra dentro de una zona de estacionamiento. Esa condición obligó a trabajar con maniobras de aproximación lentas y controladas, en un entorno descrito como uno de los puntos de mayor complejidad estructural por el colapso total de edificios de gran altura cerca de la costa.

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Los equipos utilizaron sensores de ultrasonido para detectar latidos del corazón y estimar la profundidad del punto donde se encontraba. También instalaron sensores de movimiento y equipo externo para valorar la estabilidad del edificio antes de abrir nuevas rutas de acceso.

La remoción de escombros se hizo principalmente a mano, con herramientas de precisión y cubetas. Ese método permitió avanzar cerca de 40 centímetros por hora, una velocidad limitada por la necesidad de evitar desplazamientos bruscos en la estructura.

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Los especialistas realizaron más de 13 maniobras de aproximación para llegar hasta él. La estrategia se ajustó de manera continua conforme cambiaron las condiciones del colapso y la lectura de los sensores.

El equipo mexicano llegó con más de seis toneladas de equipo especializado

La Cruz Roja Mexicana movilizó a 15 especialistas de su equipo USAR Nivel Pesado, encabezados por Marco Antonio Franco Hernández. El grupo arribó a Venezuela a las 00:00 horas del domingo para incorporarse a la respuesta humanitaria tras la emergencia sísmica.

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El despliegue incluyó más de seis toneladas de equipo especializado. Después de coordinarse con autoridades y organismos de emergencia, el contingente se incorporó a las labores en La Guaira, donde se reportó la desaparición de varias personas en un edificio colapsado.

Entre los recursos técnicos utilizados estuvieron binomios caninos, cámaras térmicas, cámaras de búsqueda y equipo para penetración en estructuras colapsadas. Esa combinación permitió ubicar con mayor precisión el punto de acceso hacia la víctima.

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Durante la operación, los rescatistas mexicanos dijeron que generaron un vínculo de confianza con Hernán. En cada relevo le reiteraron que regresarían para continuar las maniobras, una comunicación que ayudó a sostener su ánimo durante los seis días que llevaba bajo los escombros.

Leslie López Padilla, rescatista del equipo USAR de nivel pesado de Cruz Roja Mexicana, es vista en una zona con estructuras colapsadas. La rescatista, equipada con casco y uniforme rojo con amarillo, manipula un dispositivo con una pantalla. Se observa el uso de una cámara especializada para el ingreso a espacios confinados entre los escombros. Estas herramientas son empleadas para evaluar las condiciones de las estructuras. El metraje corresponde a una demostración del equipo de rescate. Estas operaciones apoyan la búsqueda y rescate en áreas de desastre.

El espacio reducido empezó a afectar su circulación por la falta de movilidad. Esa condición añadió presión a un operativo que ya estaba limitado por la inestabilidad del inmueble y por la necesidad de excavar con extremo cuidado, ya que el propio sobreviviente indicó que era de complexión delgada.

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Los rescatistas lograron visualizar una de sus manos, un avance que confirmó la cercanía con el punto de extracción. A partir de ese hallazgo, la excavación siguió de forma controlada para evitar cualquier movimiento que comprometiera su seguridad.

Trabajan sin descanso para sacarlo con vida

El plan de extracción contempla una operación que puede prolongarse indeterminadamente debido a las complicaciones del terreno y las toneladas de losas que el hombre tiene encima. El objetivo es abrir una ruta segura para sacar con vida a Hernán y trasladarlo de inmediato para recibir atención médica.

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Foto: X/@CruzRoja_MX

El director de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense, Wagner Leiva, dijo: “Estamos restableciendo operaciones. Hemos puesto sensores de ultrasonido que pueden detectar los latidos del corazón y la posible profundidad a la que se encuentra la persona. También instalamos sensores para detectar cualquier movimiento y, con apoyo de Portugal, colocaremos sensores externos para valorar la estabilidad del edificio”.

Leiva también explicó que el ambiente siguió siendo peligroso para quienes trabajaban en la zona de colapso. Aun así, afirmó: “Se nos ha sumado Portugal, Chile, México nuevamente, El Salvador y otros equipos internacionales. Vamos a seguir adelante”.

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Sobre el alcance de la misión, el rescatista señaló: “Va a ser una operación importantísima y sin precedentes para la Cruz Roja Costarricense. Hemos tenido apoyo internacional y personas que vienen a ayudar. El ambiente sigue siendo peligroso, pero no nos rendimos”.

Foto: X/@CruzRoja_MX

La respuesta mexicana formó parte del esfuerzo coordinado del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En ese despliegue también participaron los binomios caninos Orly, Balam, Halley y Kenay, entrenados para descartar áreas de búsqueda, detectar indicios de vida y localizar personas atrapadas entre escombros.

Hernán, de 47 años , permaneció 125 horas atrapado bajo los escombros en La Guaira y se mantuvo consciente durante el operativo.

La extracción avanzó con más de 13 maniobras de aproximación, sensores especializados y remoción manual de escombros a un ritmo de 40 centímetros por hora .

La Cruz Roja Mexicana participó con 15 especialistas y más de seis toneladas de equipo dentro de un operativo internacional coordinado por la Cruz Roja Costarricense.