No hay mañana para el Tri: México vs Ecuador, el partido en que Aguirre tiene que romper su propio esquema

La estrategia de México ha priorizado el orden defensivo, pero la situación de eliminación directa exige mayor atrevimiento en ataque REUTERS/Pedro Nunes

El desarrollo de los dieciseisavos en la Copa del Mundo trae consigo un factor que suele pesar mucho en la competencia: la localía. El entorno de la Ciudad de México, con su altura, plantea un desafío físico que ya afectó a equipos como Chequia en la primera fase. Sin embargo, el caso de Ecuador es distinto: la selección sudamericana está acostumbrada a jugar en condiciones similares o incluso más extremas, lo que reduce la ventaja natural que podría tener México.

El ambiente en el estadio, junto al apoyo incondicional de la afición local, añade un ingrediente de presión que puede poner a prueba el carácter y la personalidad del conjunto ecuatoriano. El comportamiento del público y la intensidad del entorno serán determinantes para ver cuál equipo logra sobreponerse psicológicamente.

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Para quienes se preguntan qué esperar del partido entre México y Ecuador, la clave estará tanto en la adaptación física como en la propuesta táctica de ambos equipos. Ecuador cuenta con un plantel robusto, con jugadores de gran envergadura y presencia atlética, muchos de los cuales han triunfado en ligas internacionales. México, por su parte, ha mostrado solidez defensiva, aunque su capacidad ofensiva ha quedado en deuda a pesar del registro perfecto en la primera fase.

El volante mexicano Gilberto Mora (19) avanza con el balón frente al checo David Doudera (21) en el partido del Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cómo debería plantarse México ante Ecuador

Ecuador presenta una defensa compacta y un medio campo eficiente en la recuperación, liderado por Caicedo, actualmente en el Chelsea. La zaga suma experiencia con nombres como Hincapié y Pacho, este último integrante del Paris Saint-Germain. En ataque, el equipo cuenta con delanteros de renombre como Angulo y Enner Valencia, aunque la producción de goles ha sido limitada.

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Si la responsabilidad cayera sobre mí, yo sí jugaría diferente y más en una instancia donde no hay mañana. Aquí no hay chance de recuperarse.

Por el lado mexicano, la defensa ha funcionado de manera impecable, sin goles en contra hasta ahora, bajo el orden táctico impuesto por Javier Aguirre. Los titulares en la última línea han sido Gallardo, Sánchez, Reyes, Montes y Vázquez.

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En el mediocampo yo jugaría con Lira. Para mí tiene que jugar sí o sí Mora, porque es el jugador que, no obstante ser el más joven de toda la Copa del Mundo, en lo que se refiere al plantel mexicano, es el que tiene mucho más idea, más calidad y le da mejor sentido el contacto con la pelota, el manejo de perfiles, la distribución, siempre con la cabeza levantada.

En el partido contra República Checa, la altura fue un factor clave REUTERS/Pedro Nunes

Y luego, yo apostaría por Brian Gutiérrez, quien aporta profundidad y llegada, a pesar de un desempeño irregular ante Sudáfrica.

En la delantera, la apuesta recae sobre Raúl Jiménez como titular, acompañado por Quiñones, de quien se espera una recuperación de nivel tras una actuación discreta contra Chequia. Alvarado es otro nombre que podría tener mayor libertad para explotar su perfil ofensivo, en una búsqueda de variantes que le den a México las oportunidades de gol que han faltado.

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Claves tácticas y posibles modificaciones

La estrategia de México ha priorizado el orden defensivo, pero la situación de eliminación directa exige mayor atrevimiento en ataque. El entrenador ha mantenido un esquema conservador, aunque voces internas sugieren introducir cambios en el mediocampo para aprovechar mejor el talento de jugadores como Mora y Gutiérrez.

Ecuador no le teme a la altura en CDMX REUTERS/Mike Segar

En la vereda opuesta, Ecuador se apoya en una defensa sólida y en la capacidad física de sus futbolistas para resistir el ritmo que imponga México. El equipo sudamericano fue segundo en la eliminatoria y se caracteriza por recibir pocos goles, aunque su poder de definición no ha estado a la altura de sus otras líneas.

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El desafío de la eliminación directa

Ambas selecciones enfrentan un escenario sin margen de error. Si el partido termina empatado, la definición podría llegar a los tiempos extras o a los penales. La consigna para México es no arriesgar en defensa pero buscar variantes para sumar poder ofensivo, mientras que Ecuador deberá demostrar que puede sostener su rendimiento fuera de la altura de Quito y bajo la presión del público mexicano.

El desenlace dependerá de la capacidad de adaptación y la ejecución táctica en una instancia donde cada detalle cuenta y donde la personalidad de los jugadores será puesta a prueba. La expectativa está puesta en si México logra corregir su falta de gol y si Ecuador consolida en el terreno de juego la solidez que muestra en el papel.

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