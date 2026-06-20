Semarnat admite invasión de zona federal en playa de Punta de Mita, Nayarit: promete acceso público

(Imágenes proporcionadas por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que en playa Las Cocinas, ubicada en la comunidad de Punta de Mita, Nayarit, una construcción de la desarrolladora Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, está invadiendo los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que le pertenecen a la playa.

A través de un comunicado, la dependencia ambiental, dirigida por Alicia Bárcena, informó lo siguiente:

“Derivado de inspecciones técnicas realizadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República, se identificaron irregularidades en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, dentro de una superficie concesionada de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)”

Los habitantes de Punta de Mita llevan años defendiendo su playa, la única en la región que continúa sin intervención humana y que además es el lugar en donde la tortuga laúd, la más grande del mundo, desova cada año.

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A través de su organización Batalla por la Playa, los defensores han mantenido una batalla legal para defender los 20 metros que le pertenecen a la playa, a pesar de ser víctimas de criminalización por parte de las autoridades locales. Este anuncio de Semarnat significa un avance importante, sin embargo, no es todavía una victoria.

Semarnat

Semarnat anuncia medidas legales para proteger el acceso público

La Semarnat informó que luego de su inspección, corroboró que “las obras desarrolladas exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal otorgada para uso de protección, cuya naturaleza únicamente permite mantener la superficie en estado natural y no contempla construcciones ni infraestructura permanente”.

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Dio a conocer que inició procedimientos jurídicos y administrativos para revisar la concesión y exigir el retiro de las construcciones, además de acciones de restauración ambiental en el sitio. “La protección de los ecosistemas costeros y el acceso público a las playas son principios fundamentales de esta administración”, afirmó la dependencia.

La Oficina de Representación de la Semarnat en Nayarit mantiene procedimientos relacionados con el aviso de emergencia emitido en noviembre de 2025, a raíz de los incumplimientos por parte de la empresa, pues esta problemática fue denunciada en ese año por los habitantes de Punta de Mita.

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En su comunicado, la Semarnat reiteró que en las mesas de diálogo con autoridades estatales, municipales y actores locales se han discutido alternativas para revertir el daño y garantizar el acceso público a la playa.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

Visita a la playa y diálogo con la empresa

Como parte de este seguimiento, catalogado por la dependencia como prioridad, anunció que el 25 de junio personal especializado de Semarnat, Profepa y otras direcciones federales harán una visita técnica conjunta a Playa Las Cocinas. El objetivo es verificar el avance en la retirada de obras y definir los pasos para la recuperación ambiental del área afectada.

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La Semarnat dejó claro que ha reiterado a la empresa la necesidad de revertir las construcciones emprendidas en la zona.

“La Semarnat planteó a la empresa la necesidad de retirar voluntariamente las obras y llevar a cabo acciones de restauración de la playa, a fin de permitir posteriormente la evaluación de alternativas técnicamente viables mediante los procedimientos formales de impacto ambiental”

Con ello, la dependencia fijó su postura y su compromiso por defender el acceso público a las playas en las costas mexicanas, particularmente en Nayarit.

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(Jesús Avilés / Infobae México)

Denuncias por criminalización y temor a la privatización

La lucha por los 20 metros de zona federal en playa Las Cocinas ha estado atravesada por la criminalización de quienes defienden el acceso público. La comunidad local ha sido objeto de acciones legales impulsadas por el propio estado de Nayarit, que abrió carpetas de investigación y giró órdenes de aprehensión contra ocho habitantes que participaron en una manifestación el 27 de abril de 2026, para defender su playa. “No merecemos este trato”, expresó en entrevista con Infobae México Efraín López, vocero de Batalla por la Playa, quien actualmente cuenta con un amparo para protegerse de dicha órden de aprehensión girada en su contra.

El 12 de junio, casi mes y medio después de que iniciaron las carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió un comunicado donde informó que no procederá legalmente contra los activistas y ciudadanos que protestaron para preservar el entorno natural. Sin embargo, Efraín López advirtió que este anuncio no representa una garantía definitiva, ya que el desistimiento formal solo puede darse si el juez de control así lo determina, algo que aún no ocurre.

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Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación revisará la situación en Punta de Mita, con la finalidad de garantizar que se respete la ley y se evite la apropiación indebida de bienes nacionales.