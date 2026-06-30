Mar Contreras responde por qué fue eliminada del promo La Casa de los Famosos México y le contesta a Elaine Haro (ViX)

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está programado para este 26 de julio de 2026.

El lanzamiento del video promocional animado del programa, transmitido por Las Estrellas, generó polémica en redes sociales por la ausencia de Mar Contreras en la alineación del Team Noche.

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La actriz y cantante de 45 años respondió a las críticas y explicó los motivos detrás de su exclusión, además de aclarar su situación con Elaine Haro.

Excluyen a Mar Contreras del promocional animado del reality

La producción de La Casa de los Famosos México difundió un clip animado donde aparecen integrantes del Team Noche, como Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito y Elaine Haro. La omisión de Mar Contreras encendió las redes sociales y desató una oleada de comentarios y memes en su contra. Usuarios señalaron que la cantante quedó “en la congeladora” del show, al mismo tiempo que cuestionaban la incorporación de Elaine Haro, lo que reavivó rencillas entre ambas figuras.

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La polémica se agudizó por la expectativa generada con el regreso de los conductores Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, así como el estreno de una nueva versión del tema principal, interpretado por Wendy Guevara y Elaine Haro. La producción confirmó que la lista definitiva de participantes permanece bajo reserva y que la transmisión 24/7 estará disponible en ViX.

(RS)

Mar Contreras responde: “Soy una mujer con muchos logros”

A través de sus plataformas oficiales, Mar Contreras publicó una nota aclaratoria ante los cuestionamientos y burlas surgidas en redes sociales. En su mensaje, la actriz explicó: “Veo que andan muy con el pendiente otra vez. No tenía ni idea de lo que pasó con la promo de la casa, ni siquiera había notado que no aparecía”.

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Contreras detalló que envió la autorización para el uso de su imagen el 19 de junio, después de realizar modificaciones sugeridas por su equipo, y subrayó que nunca le informaron que el trámite se consideraba tardío: “La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio porque hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer; jamás se me comentó que era tarde para mandarla”.

La actriz cuestionó la insistencia sobre su supuesta rivalidad con Elaine Haro y negó cualquier tipo de conflicto: “A Elaine no la sigo desde hace muchos meses y ella tampoco me sigue. No tengo ningún problema con ella, es muy talentosa, le deseo lo mejor, no le tengo envidia ni a ella ni a nadie”.

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En el mismo mensaje, Contreras defendió su trayectoria profesional y personal. “Tengo 45 años y soy una mujer con muchos logros tanto en mi vida profesional como personal. Dejen de inventar cosas que no tienen ni idea”, escribió. Además, instó a los usuarios a no perder tiempo en especulaciones: “Utilicen su tiempo, su vida… por ejemplo… con sus familias”.

Reacciones y contexto de la polémica

La millonaria fortuna que ganó Mar Contreras por llegar a la final de La Casa de los Famosos México (Infobae México/ Jovani Pérez)

La reacción de Mar Contreras pone fin a las especulaciones sobre su relación con Elaine Haro, quien fue incluida en el promocional en lugar de la cantante. La empresa productora, TelevisaUnivision, no ha emitido una postura oficial sobre el motivo de la omisión, pero la respuesta de Contreras descarta que se trate de un conflicto personal.

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El video promocional, que debía funcionar como carta de presentación para la nueva edición del reality, provocó que los internautas revisitaran los enfrentamientos entre Contreras y Haro ocurridos en la temporada anterior. Las redes sociales acumularon memes y comentarios que ironizan sobre la ausencia de Mar en el Team Noche, mientras que Elaine Haro se posicionó como una de las figuras centrales para la nueva etapa del programa.

Estreno y formato de la cuarta temporada

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. por Las Estrellas, con transmisión 24/7 en ViX. La producción mantiene bajo reserva la lista completa de habitantes, aunque se han filtrado nombres como Mariana Ochoa y Brianda Deyanara sin confirmación oficial. El tema musical oficial será interpretado a dueto por Wendy Guevara y Elaine Haro.

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La edición mexicana de La Casa de los Famosos se distingue de la versión estadounidense emitida por Telemundo, cuya cuarta temporada concluyó hace meses. La expectativa por el estreno se mantiene alta y la polémica en torno al promocional suma un ingrediente más a la conversación digital en torno al reality.