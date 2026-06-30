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Colectivos denuncian desplazamiento de más de 200 personas por violencia en Apatzingán

Organizaciones civiles señalaron que familias enteras abandonaron comunidades de Tierra Caliente por enfrentamientos armados; la Fiscalía de Michoacán indicó que no existen denuncias formales

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La Fiscalía General de Michoacán informó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales relacionadas con estos presuntos desplazamientos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
La Fiscalía General de Michoacán informó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales relacionadas con estos presuntos desplazamientos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Organizaciones civiles denunciaron el desplazamiento de al menos 225 personas en comunidades del municipio de Apatzingán, Michoacán, tras una serie de enfrentamientos armados registrados en la región de Tierra Caliente durante las últimas semanas.

De acuerdo con el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, habitantes de las localidades de Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo abandonaron sus viviendas ante el incremento de la violencia vinculada a la disputa territorial entre grupos criminales que operan en la zona.

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Las agrupaciones señalaron que la salida de familias ocurrió de manera repentina y solicitaron a las autoridades federales y estatales reconocer formalmente la situación para activar mecanismos de atención y protección para la población afectada. Asimismo, advirtieron que el desplazamiento forzado se ha convertido en un fenómeno recurrente en distintas regiones de Michoacán y no en un hecho aislado.

No hay denuncias formales: Fiscalía de Michoacán

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales relacionadas con estos presuntos desplazamientos. El encargado del despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, explicó que las investigaciones se desarrollan a partir de la información difundida públicamente y de los reportes obtenidos por las corporaciones de seguridad desplegadas en la zona.

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Según la dependencia, personal de investigación realiza labores de recopilación de información de manera paralela a los operativos de seguridad implementados en coordinación con fuerzas federales, entre ellas el Ejército Mexicano, en distintos puntos del municipio de Apatzingán.

La Fiscalía indicó además que se mantienen recorridos de vigilancia y presencia operativa en las áreas donde se reportó el abandono de viviendas, con el objetivo de obtener datos que permitan esclarecer la situación y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.

De manera adicional, corporaciones de los tres niveles de gobierno reforzaron la vigilancia en caminos y accesos a las comunidades señaladas por los colectivos. Las autoridades señalaron que buscan generar condiciones para que las personas afectadas puedan acercarse a las instancias correspondientes y presentar denuncias que permitan formalizar las investigaciones.

La denuncia de las organizaciones civiles se suma a los reportes de violencia registrados recientemente en la región de Tierra Caliente, una de las zonas de Michoacán donde con frecuencia se reportan enfrentamientos entre grupos delictivos y operativos de seguridad.

La violencia y los desplazamientos mantienen presión en varias regiones del estado

La denuncia sobre la salida de familias de comunidades de Apatzingán ocurre en un contexto de persistentes problemas de seguridad en distintas zonas de Michoacán. Durante los últimos meses, organizaciones civiles y autoridades han reportado enfrentamientos armados, emboscadas contra corporaciones de seguridad y nuevos episodios de desplazamiento forzado, particularmente en la región de Tierra Caliente. En mayo, colectivos documentaron la salida de cientos de habitantes de comunidades de Apatzingán tras la intensificación de la disputa entre grupos criminales, mientras que reportes periodísticos señalaron que el municipio se mantiene entre los más afectados por este fenómeno en la entidad.

A la par, las fuerzas federales y estatales han reforzado operativos contra estructuras criminales que operan en el estado. Entre las acciones recientes destacó la captura de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, identificado por el Gobierno federal como un objetivo prioritario en Michoacán dentro de la estrategia de seguridad desplegada en la entidad.

Los episodios de violencia no se han limitado a Tierra Caliente. En junio, una emboscada contra elementos de seguridad en la Meseta Purépecha dejó cinco policías muertos y varios heridos, un hecho que volvió a evidenciar la capacidad operativa de grupos criminales en distintas regiones del estado.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han advertido que los desplazamientos forzados continúan siendo una de las principales consecuencias de la violencia en Michoacán, una problemática que desde hace varios años afecta a comunidades rurales donde persisten disputas entre organizaciones delictivas y operativos de seguridad.

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