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Ciro Gómez Leyva reafirma que Israel Vallarta es un secuestrador pese a la absolución

Un día después del choque en vivo con Israel Vallarta, Ciro Gómez Leyva publicó columna donde sostiene que lo considera secuestrador y lo acusa de mentir

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Tras un tenso intercambio en televisión, Ciro Gómez Leyva reafirmó en una columna su convicción de que el acusado integró una banda de plagiarios, un gesto que reactiva la discusión sobre responsabilidades y efectos públicos
Tras un tenso intercambio en televisión, Ciro Gómez Leyva reafirmó en una columna su convicción de que el acusado integró una banda de plagiarios, un gesto que reactiva la discusión sobre responsabilidades y efectos públicos

Un día después de la confrontación en vivo entre Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva en el programa Por la Mañana, el periodista publicó este martes una columna en Excélsior titulada “Israel Vallarta acusa”, en la que ratifica la postura que ha sostenido durante años sobre el caso y hace un recuento de lo ocurrido durante la entrevista del lunes.

Por eso, como periodista, pienso que él formó parte de un grupo de secuestradores. En consecuencia, lo considero un secuestrador”, escribió Gómez Leyva en el texto.

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Un día después del intercambio en vivo en el programa Por la Mañana, el comunicador publica este martes en Excélsior el texto “Israel Vallarta acusa”, donde reitera su postura histórica sobre el caso

“Mintió”: Ciro acusa a Vallarta de faltar a la verdad en el programa

En la columna, el conductor señala que Vallarta “dijo lo quiso, incluidos insultos” en su contra durante la entrevista del lunes, y que al llegar el momento de las preguntas, “se levantó sin responder una sola”.

Gómez Leyva acusa además a Vallarta de haber mentido en dos momentos específicos de la conversación:

  • Sobre su familia: aseguró que Vallarta dijo falsamente que el periodista había arremetido contra su familia, cuando —según Gómez Leyva— “jamás lo hice”.
  • Sobre los “jueces del acordeón”: el periodista señala que Vallarta mintió al decir que nunca había escuchado ese término, pese a que en la transcripción de la entrevista Vallarta respondió “yo sé lo que es un juez de acordeón, más no sé quiénes son”.
El periodista sostiene en Excélsior que mantiene su valoración pese a la exoneración de agosto de 2025, ratificada por unanimidad el 19 de junio de 2026 por un tribunal colegiado
El periodista sostiene en Excélsior que mantiene su valoración pese a la exoneración de agosto de 2025, ratificada por unanimidad el 19 de junio de 2026 por un tribunal colegiado

El centro del mensaje: el anuncio de una demanda

Para Gómez Leyva, lo más relevante de la participación de Vallarta no fueron sus argumentos sobre el caso, sino el anuncio de que lo acusará ante tribunales. “Habrá que ver de qué me acusa y cuándo decide hacerlo”, escribió, y adelantó que se defenderá “en un espacio institucional ya plagado de juzgadores del acordeón”.

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Captura de video
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Gómez Leyva no da marcha atrás pese a la absolución

Pese a que Vallarta fue absuelto en agosto de 2025 y la resolución fue ratificada por un tribunal colegiado el pasado 19 de junio, Gómez Leyva sostiene en su columna que su postura no cambia: cree en los testimonios de las víctimas que señalan a Vallarta como responsable de secuestro, “incluso después” de la exoneración judicial.

El periodista reitera también su señalamiento contra la jueza Mariana Vieyra y una de las magistradas que confirmaron el fallo, a quienes calificó nuevamente como parte de un sistema judicial cuestionado.

El periodista afirma que su enfoque parte de un método informativo y no de una función judicial, dice creer en los testimonios de las víctimas y señala que la exoneración no cierra la discusión del caso

Lo que dijo la esposa de Vallarta durante la confrontación

Durante la entrevista del lunes, tras la salida de Israel Vallarta del estudio, su esposa Mary Sáinz, identificada como activista, tomó el micrófono y sostuvo un tenso intercambio con Gómez Leyva.

Sáinz acusó al conductor de comportarse como “un juez con micrófono y con el poder de las cámaras, fregando a la gente”, y afirmó que ella y su esposo han sido objeto de represión y amenazas por parte de la Fiscalía a lo largo del proceso, incluso en su domicilio familiar.

Esta lucha nos corresponde a Israel y a mí. La logramos nosotros. No hubo ningún influyentismo, no hubo ningún apoyo político”, afirmó, rechazando que la absolución estuviera vinculada a algún proyecto político.

Sáinz también advirtió que, si su esposo no presenta una demanda contra Gómez Leyva, ella lo hará: “Si mi esposo no se atreve a demandarlo, yo lo voy a demandar”. Y exigió al periodista presentar documentos y pruebas, no solo declaraciones, para sostener sus señalamientos.

Mary Sáinz sostiene en el foro que el comunicador actúa como autoridad al opinar del proceso y afirma que el fallo a favor de su pareja llega tras años de lucha jurídica, no por apoyos políticos

Antecedentes del caso

Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna —hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico—. El operativo fue posteriormente señalado como un montaje televisivo, lo que abrió décadas de debate sobre la legalidad del proceso.

Vallarta permaneció 19 años y ocho meses en prisión preventiva, acusado de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, en el marco del caso conocido como “Los Zodiaco”. Fue absuelto en agosto de 2025 por una jueza de distrito en materia penal del Estado de México, y dicha resolución fue confirmada por unanimidad el pasado 19 de junio de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación Penal de Toluca.

(Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)
(Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

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