Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva se enfrentan en vivo: la esposa amenaza con demandar al conductor

En el espacio Por la Mañana, en Radio Fórmula, el hombre recién exonerado increpa al conductor, lo llama “necio” y “fanático”, y corta el diálogo al salir del estudio sin despedirse

Israel Vallarta, quien pasó más de dos décadas en prisión preventiva sin sentencia y fue absuelto en agosto de 2025 — resolución confirmada por unanimidad el pasado 19 de junio —, acudió este lunes al programa Por la Mañana, de Radio Fórmula, para ejercer su derecho de réplica frente al conductor Ciro Gómez Leyva, quien días antes había reiterado públicamente que, pese a la absolución judicial, sigue considerándolo culpable.

Desde el inicio, Vallarta dejó claros los términos bajo los que aceptaba participar: sin interrupciones, sin fallas técnicas y con garantías mínimas de igualdad ante el aparato mediático del programa.

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Los argumentos de Vallarta: montaje, inocencia y 20 años de cárcel

Durante su intervención, Vallarta expuso una a una las razones por las que considera que su caso fue fabricado:

La “verdad legal” lo absuelve : señaló que incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero reconoció que el caso se construyó sobre un montaje.

Los testimonios en su contra eran falsos : afirmó que desde el inicio los declarantes no lo reconocían y negaban su participación.

La banda “Los Zodiaco” nunca existió : documentales e investigaciones independientes habrían llegado a esa conclusión.

Pasó 20 años preso sin sentencia: lo que calificó como una violación grave a sus derechos fundamentales.

“Siempre fui inocente durante estos 20 años y así debo ser reconocido en las instancias judiciales y frente a la sociedad”, afirmó Vallarta durante la entrevista.

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Exigió además que Gómez Leyva y el periodista Manuel Feregrino presentaran pruebas y fundamentos legales que justificaran seguir llamándolo secuestrador pese a la resolución judicial.

La postura de Ciro: “La verdad legal no es la verdad histórica”

Gómez Leyva sostuvo que su posición se basa en un método periodístico y no en una función judicial. Reiteró que cree en el testimonio de las víctimas y que, a su juicio, la absolución no cancela el debate histórico sobre el caso.

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El conductor fue más lejos al señalar que la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien ordenó la libertad de Vallarta, y al menos una de las magistradas que confirmaron la resolución, llegaron al cargo “por la vía del acordeón” — en referencia al proceso de designación judicial cuestionado —, por lo que, en su opinión, esa “verdad legal” tiene un valor disminuido.

El periodista afirma que su enfoque parte de un método informativo y no de una función judicial, dice creer en los testimonios de las víctimas y señala que la exoneración no cierra la discusión del caso

La tensión explota: billetes, reclamos y tribunales

El intercambio fue escalando hasta que Vallarta decidió levantarse de la mesa y dar por terminada la entrevista. Al retirarse, integrantes de su acompañamiento lanzaron billetes hacia donde estaba el conductor. Antes de salir, advirtió: “La próxima vez nos veremos en un lugar no público”, en alusión a una posible demanda legal.

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El intercambio sube de tono durante la conversación, y el entrevistado se retira de la mesa para darla por concluida, mientras personas de su equipo arrojan dinero hacia el presentador en el set

Mary Sáinz toma la palabra: “Usted es un juez con micrófono”

Tras la salida de Vallarta, su esposa Mary Sáinz permaneció en el foro y protagonizó otro tenso intercambio con Gómez Leyva. La activista, quien ha acompañado el caso desde hace años, defendió que la absolución de su esposo fue el resultado de una larga batalla legal y personal, no de “influyentismo” ni apoyos políticos.

Acusó al periodista de comportarse como “un juez con micrófono y cámara” y aseguró que su familia ha recibido amenazas y represiones de la Fiscalía durante el proceso. Fue directa: “Si mi esposo no se atreve a demandarlo, yo lo voy a demandar”.

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Mary Sáinz sostiene en el foro que el comunicador actúa como autoridad al opinar del proceso y afirma que el fallo a favor de su pareja llega tras años de lucha jurídica, no por apoyos políticos

Contexto: el caso que dividió a México

Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna — hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. El operativo fue posteriormente señalado como un montaje televisivo, lo que abrió décadas de debate sobre la legalidad del proceso y la veracidad de las acusaciones.