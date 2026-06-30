A los 60 sin ahorro para el retiro: qué opciones reales existen en México para generar ingresos propios

Existen opciones reales para generar ingresos propios a partir de los 60, aunque el sistema de pensiones no las anuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a los 60 años sin pensión garantizada no es la excepción en México.

El artículo 154 de la Ley del Seguro Social establece que acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada exige, en 2026, al menos 875 semanas cotizadas bajo la Ley 97 —poco más de 16 años de trabajo formal continuo—, según documenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su portal oficial.

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Quien no reúne ese historial puede retirar el saldo de su Afore en una sola exhibición, pero queda sin ingreso mensual recurrente.

La edad de retiro en México no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa de decisiones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de contención que ofrece el Estado no se activa de forma universal sino hasta los 65 años.

La brecha entre los 60 y los 65 es, para millones de personas, el problema concreto. Y en ese tramo, el ingreso depende de lo que cada quien decida hacer.

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Pensiones del gobierno: una opción con requisitos distintos según la edad y el sexo

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales a partir de los 65 años, sin importar si la persona cotizó o no al IMSS.

Es un derecho constitucional desde 2024, según las Reglas de Operación publicadas por la Secretaría del Bienestar.

Las mujeres de 60 a 64 años pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos mexicanos cada dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mujeres de 60 a 64 años existe la Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos mexicanos bimestrales, con registro presencial en módulos del Bienestar.

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Los requisitos son INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a seis meses, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2026.

Al cumplir 65 años, el pase a la Pensión para Adultos Mayores es automático, sin trámite adicional.

La Pensión Bienestar es compatible con cualquier otra fuente de ingreso: quien trabaja o vende en línea puede cobrarla sin perderla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Bienestar es compatible con cualquier otra fuente de ingreso.

Las Reglas de Operación no establecen tope de ingresos ni condición de desempleo para recibir el apoyo.

Vender en línea: el mercado ya tiene 77 millones de compradores

El comercio electrónico en México alcanzó 941 mil millones de pesos mexicanos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%, según el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

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Los baby boomers —mayores de 60 años— representan el 10% de los compradores digitales del país, sobre una base de 77.2 millones de personas, de acuerdo con el mismo estudio.

La base de compradores digitales en México se duplicó en siete años: pasó de 37 millones en 2018 a 77.2 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vender en plataformas digitales no requiere local físico ni inversión inicial elevada.

Para hacerlo con respaldo fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que aplica a cualquier persona física sin restricción de edad con ingresos anuales menores a 3 millones 500 mil pesos mexicanos.

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México ocupa el octavo lugar mundial en contribución del comercio electrónico al retail, por encima de Estados Unidos y Dinamarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAPAM conecta a mayores de 60 con empleos formales

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) opera el Servicio de Vinculación Productiva, que conecta a personas de 60 años o más con empresas de distintos sectores.

Quienes participan pueden acceder a un empleo formal con prestaciones de ley y al menos el salario mínimo, que en 2026 en la mayor parte del país es superior a 9 mil pesos mexicanos mensuales.

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Los empleos formales vinculados al INAPAMincluyen los beneficios de un trabajo formal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los trabajos formales deben gozar de aguinaldo, vacaciones y utilidades, según el portal oficial del Inapam.

La segunda modalidad es el sistema de empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio.

No hay contrato ni relación laboral formal y el ingreso depende de las propinas que los clientes decidan dar.

La credencial INAPAM funciona como identificación oficial en cualquier estado del país, sin importar dónde fue tramitada, y no tiene fecha de vencimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro está abierto todo el año, sin convocatoria ni fecha límite. El único requisito de entrada es la credencial Inapam y la CURP.

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Para ubicar el módulo más cercano, el Instituto dispone de un localizador en su portal oficial en a través de gob.mx/inapam.