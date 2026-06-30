Sheinbaum pide a la ASF investigar la Mansión Dorada y la empresa inmobiliaria de Maru Campos

La mandataria afirma en su mañanera de este miércoles que el gobierno federal no cuenta con datos que respalden la versión que circula en torno al caso Chihuahua y la gobernadora panista. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar la llamada Mansión Dorada y la empresa inmobiliaria de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, luego de que SinEmbargo publicara un reportaje que vincula a la mandataria estatal con presuntos conflictos de interés en sus negocios.

El reportaje reveló que Campos Galván posee el 98% de las acciones en Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, firma que recibió contratos de su propio gobierno y que figura como propietaria de parte de los terrenos donde se ubica la residencia de lujo. Ante estos datos, la presidenta consideró pertinente una revisión administrativa por parte de la ASF.

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Durante la conferencia matutina, la periodista detalló que la gobernadora mantiene la mayoría accionaria en esa empresa. Además, señaló que la inmobiliaria fue beneficiada con contratos estatales y está conectada directamente con la propiedad de la Mansión Dorada, lo que refuerza la sospecha de conflicto de interés.

Sheinbaum respondió con claridad: “Sí, por supuesto. Sí vale la pena investigar y si esto fue declarado en sus declaraciones patrimoniales o si hay conflicto de interés por alguna acción que se haya realizado por el Gobierno”. La presidenta subrayó que la ASF es la instancia adecuada para iniciar el proceso.

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En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria rechaza que el tema genere fricciones bilaterales y sostiene que el llamado de la gobernadora Maru Campos forma parte de una campaña partidista. (Infobae-Itzallana)

La pregunta sobre si solo la ASF puede investigar derivó en otra precisión de Sheinbaum: explicó que, si alguien presenta una denuncia ante la Fiscalía, el caso podría ser investigado desde otra perspectiva, aunque el primer paso debe ser una revisión administrativa.

Sin embargo, la presidenta no giró instrucciones formales ni ordenó un procedimiento de oficio. Su postura fue una recomendación pública para que la ASF intervenga, dejando abierta la vía penal únicamente si se presenta una denuncia concreta.

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La Mansión Dorada: un predio de 31 millones de pesos

La propiedad en cuestión se ubica en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en el poniente de la ciudad de Chihuahua. El valor catastral del predio supera los 31.7 millones de pesos y está conformado por tres lotes que suman mil 800 metros cuadrados.

Los terrenos fueron adquiridos entre diciembre de 2023 y enero de 2025 por el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, esposo de la gobernadora, quien falleció en octubre de 2025. Al morir, los legó a Campos Galván. La Administradora Inmobiliaria de Chihuahua apareció como propietaria en los avalúos catastrales solicitados por el propio Russek.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

La empresa, los contratos y el 98 por ciento de participación

Campos declaró en su más reciente informe patrimonial, de mayo de 2025, que posee el 98% de la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua. Al mismo tiempo, afirmó no tener remuneración ni participación en las decisiones de esa empresa.

La misma firma compró en 2023 terrenos de bodegas en Chihuahua por 37 millones de pesos y firmó contratos de arrendamiento con instancias públicas municipales. SinEmbargo documentó además que las distribuidoras automotrices de Cruz Russek y sus hijos recibieron más de 542 millones de pesos en contratos del gobierno estatal, municipal y del Poder Judicial de Chihuahua entre 2022 y 2025.

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Las omisiones en las declaraciones patrimoniales

En las dos últimas declaraciones disponibles, la gobernadora reportó ingresos anuales de 7.6 y 7.5 millones de pesos en 2023 y 2024, respectivamente. De ese total, 5.4 millones de pesos en ambos años corresponden a “enajenación de bienes”, sin que la mandataria detallara el origen de esas ganancias.

SinEmbargo señaló que varias operaciones inmobiliarias de Campos no aparecen desglosadas en sus declaraciones patrimoniales. La gobernadora se negó a responder el cuestionario que el medio le envió desde el 20 de febrero con preguntas sobre la Mansión Dorada y sus negocios inmobiliarios.

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Ilustración en acuarela de la gobernadora Maru Campos reaccionando sorprendida mientras una funcionaria de Morena la señala desde un podio, en un ambiente de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo con el duartismo

Las investigaciones periodísticas también documentaron que Campos realizó múltiples operaciones inmobiliarias con las empresas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, propiedad de José Luis García Mayagoitia. Este personaje fue secretario de Hacienda y contralor durante el mandato del exgobernador César Duarte (2010-2016).

Mykonos acumula 559 propiedades registradas en el Sistema de Gestión Registral de Chihuahua y recibió permisos de construcción de desarrollos de lujo durante administraciones panistas. Fue precisamente esa empresa la que vendió a Cruz Russek, en diciembre de 2023, el lote 14 del fraccionamiento donde hoy se levanta la residencia de la gobernadora.

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La versión de Campos y lo que los documentos contradicen

La gobernadora afirmó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que su esposo construyó la mansión y que ella la recibió terminada como legado. Insistió en que la propiedad se obtuvo de forma transparente y que todo consta en sus declaraciones patrimoniales.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua y la sucesión testamentaria revisados por la Unidad de Datos de SinEmbargo contradicen esa versión en varios puntos. Campos tampoco mencionó en esa entrevista que la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua —de la que posee el 98 por ciento— actuó como intermediaria en la compra de los terrenos.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

Sin denuncia formal, sin investigación activa

Hasta el momento de la conferencia matutina de este martes, ninguna autoridad había abierto una investigación formal sobre la Mansión Dorada ni sobre los contratos otorgados a empresas vinculadas a la gobernadora. La propia reportera de SinEmbargo subrayó ese punto al formular su pregunta a Sheinbaum.

La declaración patrimonial de 2026 de la gobernadora, que debía presentarse a más tardar en mayo próximo, tendría que incluir el legado del predio valuado en 31.7 millones de pesos, además del gasto en acabados, decoración y muebles de lujo de la residencia. No existe constancia pública de que esa declaración haya sido presentada con esos datos.