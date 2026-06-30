Morena exige disculpa pública a El Universal por entrevista apócrifa a Monsiváis contra AMLO

El partido sostiene que el posicionamiento del diario, emitido tras reconocer que no pudo sustentar un texto atribuido a Carlos Monsiváis, debe dirigirse también al exmandatario, a quien señala como el principal afectado. Gobierno federal

La dirigencia nacional de Morena exigió que el periódico El Universal ofrezca una disculpa pública, formal y directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el diario reconociera no haber podido sustentar la veracidad de una entrevista atribuida al cronista Carlos Monsiváis que incluía señalamientos contra el tabasqueño.

La cúpula partidista solicita un pronunciamiento formal y directo dirigido al expresidente, después de que el diario admite que no logra acreditar la autenticidad de una conversación atribuida a Carlos Monsiváis con críticas al tabasqueño-

El origen de la polémica

El 18 de junio, el periodista Edmundo Cázarez publicó en El Universal lo que presentó como un “homenaje” a Monsiváis a 16 años de su muerte: una recuperación de una entrevista realizada hace 27 años. El texto incluía un párrafo en el que, supuestamente, Monsiváis afirmaba haber dado refugio a López Obrador durante nueve meses cuando este llegó a los 19 años “huyendo” de Macuspana, Tabasco, tras haber matado accidentalmente a su hermano, y aseguraba haber pasado con él “deliciosas y divertidas noches”.

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Ese fragmento no existía en ninguna versión previa de la misma entrevista, publicadas en 1999, 2021 y 2024, según constató el sitio SinEmbargo al comparar las ediciones.

La dirigencia nacional de Morena pide una rectificación pública al exmandatario, tras el reconocimiento del diario de que no pudo respaldar la veracidad del material periodístico en el que se incluían acusaciones contra él. (Infobae-Itzallana)

Las inconsistencias que detectó El Fisgón

El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” fue de los primeros en señalar las fallas cronológicas del texto: cuando murió el hermano de AMLO, el expresidente tenía 15 años, no 19, como afirma la entrevista. Además, López Obrador y Monsiváis se conocieron hasta 1992, durante el Éxodo por la Democracia, cuando el tabasqueño ya tenía 39 años, no 19 como sugiere el relato publicado.

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Captura de pantalla a la nota de El Universal: "Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía"

La familia desmiente y exige pruebas

Los familiares de Monsiváis —Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis— enviaron una carta al director de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, expresando su “profundo desconcierto e indignación”. Aseguraron que las declaraciones no correspondían al estilo literario ni a la ética del escritor, y desmintieron que López Obrador hubiera vivido alguna vez en la casa que Monsiváis compartía con su madre, pues —afirmaron— ambos se conocieron casi veinte años después de la fecha señalada por Cázarez.

En una carta enviada al director general Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis sostienen que el texto incluye añadidos inexistentes en la versión original

El periodista, sin pruebas

Cázarez sostuvo en entrevista con Azucena Uresti que el respaldo de sus afirmaciones estaba en uno de los cerca de mil cassettes que conserva de su carrera, pero no logró entregar la grabación que sustentara el contenido. También argumentó que la frase sobre AMLO había sido censurada en la publicación original de 1999 por órdenes del entonces dueño de El Sol de México, Mario Vázquez Raña.

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Sheinbaum responde con música, no con debate

Antes de que el diario se disculpara, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había reaccionado en su conferencia matutina del 24 de junio. Al ser cuestionada sobre la entrevista, calificó el contenido de “grotesco” y un acto de “podredumbre periodística”, y pidió que se pusiera la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme, en lo que se interpretó como una forma de cerrar el tema sin entrar en debate político formal. La mandataria añadió que AMLO “se quedó en el corazón del pueblo y de ahí no va a salir”.

La decisión de responder con una canción a una pregunta sobre un texto cuestionado reabre el debate sobre los límites del intercambio público y sobre cómo la polarización reconfigura la rendición de cuentas ante la ciudadanía

La disculpa de El Universal

Ante la presión y la imposibilidad de comprobar la información, El Universal retiró el texto de su plataforma y publicó una disculpa el 26 de junio, asumiendo no haber cotejado el material con la grabación prometida por Cázarez.

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Lo que exige Morena

Pese a la disculpa emitida hacia la familia de Monsiváis, Morena considera insuficiente el posicionamiento del periódico y exige que la disculpa se extienda de forma directa a López Obrador, a quien señala como “el blanco principal” de la publicación. El partido calificó el episodio como parte de una estrategia de “calumnia” en su contra, sin que hasta el momento El Universal o Cázarez se hayan pronunciado sobre esta exigencia adicional.