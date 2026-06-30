“Es mucha misoginia”: Sheinbaum responde a críticas sobre “miedo” a EEUU, destaca encuesta sobre confianza en gobierno

Claudia Sheinbaum habla desde un atril con el escudo de México, mientras la bandera de Estados Unidos aparece superpuesta en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a los rumores que se han propagado en los últimos días sobre un presunto miedo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que estas suposiciones son misóginas.

“Es que es increíble, de verdad. Es una capacidad de decir mentiras impresionante. Y la otra, es increíble de una mujer, porque en el fondo es mucha misoginia”, aseguró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 30 de junio en Palacio Nacional.

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Agregó que es imposible gobernar el país con la cotidianidad como en su administración, sin pensar en otra cosa que no sea el pueblo mexicano. “Cuando hay convicción es imposible suponer que alguien gobierna por uno”.

Confianza del pueblo de México en el Gobierno de Sheinbaum

“Somos el país de la OCDE que mejor evaluado tiene su Gobierno por habitante, pues somos ciento treinta, por lo menos más de ciento treinta millones de habitantes, que más del cincuenta por ciento evalúa bien y muy bien la confianza con el Gobierno", expresó la jefa de Estado ante las declaraciones de diversos medios. Adicional, manifestó que la encuesta de la organización no se podría explicar si existiera una presidenta “temerosa”, ya que la valentía viene desde el pueblo mexicano.

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“Es la valentía con la que ha enfrentado cualquier adversidad el pueblo de México. Esa es la que se contagia”, finalizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' (Crédito: Gobierno de México)

Gobierno de México abrirá debate sobre regulación de IA y redes sociales tras el Mundial

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Sheinbaum, anunció la apertura de un debate nacional sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y los dispositivos móviles una vez finalizado el Mundial de Futbol 2026.

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A partir del 19 de julio, especialistas serán invitados a participar en foros públicos para analizar el impacto de las plataformas digitales, especialmente en niños y adolescentes, con énfasis en la adicción a redes sociales y el uso de teléfonos celulares.

La mandataria adelantó que uno de los ejes de la discusión será la concentración del poder en manos de pocas empresas tecnológicas y cómo se distribuye la información digital. El análisis incluirá la revisión de experiencias internacionales sobre regulación, encuestas a madres y padres, y posibles medidas como limitar el uso de celulares en escuelas.

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Además, recordó la importancia de abordar el desarrollo de la IA, estudiando tanto sus beneficios como los riesgos que implica su implementación en el país. El objetivo es construir una regulación adecuada que no derive en censura, pero que garantice un entorno seguro para la población, en particular para los menores de edad, con la participación de expertos y distintos actores sociales.