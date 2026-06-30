Del cultivo de marihuana al control de la Sierra: así crecieron los Cabrera Sarabia

El clan criminal opera principalmente en la región del Triángulo Dorado, considerada una de las zonas históricas de producción y tráfico de drogas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado domingo se llevó a cabo un operativo por parte de fuerzas federales que concluyó con la detención de 30 sujetos, varios de ellos vinculados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia, y con la facción del Cártel de Sinaloa identificada como Mayito Flaco, liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El operativo fue en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, y de acuerdo con la información disponible, fueron detenidos un par de objetivos prioritarios para las fuerzas armadas mexicanas.

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¿Quiénes son los Cabrera Sarabia?

Como ya se mencionó, varios de los detenidos pertenecerían a los Cabrera Sarabia, un grupo delictivo que, durante mucho tiempo, significó poco para la sociedad mexicana. Sin embargo, ha tomado relevancia al ser aliado de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa en su guerra con Los Chapitos.

Los hermanos Cabrera Sarabia son una de las familias criminales con mayor influencia histórica en la región del Triángulo Dorado, la zona montañosa que conecta Durango, Chihuahua y Sinaloa. Aunque durante años permanecieron bajo perfil, su alianza con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada les permitió pasar de ser productores de marihuana a convertirse en operadores estratégicos del Cártel de Sinaloa.

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El grupo está integrado por Felipe, José Luis, Alejandro y Alberto Cabrera Sarabia, originarios de Durango, donde inicialmente se dedicaban al cultivo de marihuana que posteriormente comercializaban con distintas organizaciones criminales.

Los hermanos Cabrera Sarabia consolidaron su poder en la Sierra de Durango y actualmente son identificados como aliados del grupo de La Mayiza. Imagen: Infobae

Su ascenso comenzó a tomar fuerza en 2011, cuando un conflicto con Mario Núñez Meza, alias “El M-10”, entonces operador de “El Chapo” en Chihuahua, derivó en una disputa por las zonas de producción de droga en Durango y el sur de Chihuahua. Lejos de debilitarlos, aquel enfrentamiento les dio notoriedad y terminó consolidando su alianza con el Cártel de Sinaloa.

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Gracias a su amplio conocimiento de la Sierra Madre Occidental, los Cabrera Sarabia se convirtieron en piezas fundamentales para mantener el control del llamado Triángulo Dorado, considerado uno de los principales corredores para la producción y trasiego de drogas en el país. De acuerdo con informes oficiales, incluso llegaron a brindar protección a “El Chapo” Guzmán durante su permanencia en la sierra duranguense.

El resurgimiento en la guerra del Cártel de Sinaloa

Las autoridades federales golpearon la estructura del grupo a finales de 2011 con la captura de Felipe Cabrera Sarabia, “El Inge”, señalado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa en Durango. Poco después, su hermano Luis Alberto, “El Arqui”, asumió el liderazgo, pero murió abatido por el Ejército en enero de 2012 durante un enfrentamiento en Canatlán.

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Tras esas bajas, José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia retomaron el control de la organización y mantuvieron su presencia en la región. Su cercanía con la estructura de Ismael Zambada también provocó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionara, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El nombre de los Cabrera Sarabia volvió a cobrar relevancia tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, desatada después de la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

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Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, fue detenido en 2011. (Foto: Twitter@anonnewsMX)

Desde entonces, el clan ha sido identificado como aliado del grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. En octubre de ese año aparecieron narcomantas en Zacatecas en su contra, mientras que semanas después trascendieron versiones sobre ataques con explosivos lanzados desde avionetas contra propiedades vinculadas con la organización en la sierra de Durango.

En enero de 2025, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales catearon un inmueble presuntamente relacionado con los Cabrera Sarabia, donde aseguraron explosivos artesanales y cartuchos de distintos calibres, una muestra de que la familia continúa siendo considerada un actor relevante dentro de la disputa por el control del Triángulo Dorado.

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